Найгарячіший ремікс літа: Дженніфер Лопес знялася у запальному відеокліпі Medicine

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

49-річна співачка Дженніфер Лопес запалила у новому звабливому кліпі, який став реміксом до її пісні Medicine. Автором реміксу став DJ Steve Aoki.

Відео з'явилося на YouTube-каналі Джей Ло у п'ятницю, 17 травня, та викликало бурхливу реакцію користувачів у мережі.

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У ролику знаменитість показала свою фігуру у чудовій спортивній формі, а також станцювала біля пілона. Деякі шанувальники зазначили, що у кліпі сцена зі стриптизерками є досить непристойною, але Дженніфер виглядає розкішно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Оригінальний ролик та ритмічний трек Лопес записала з репером French Montana.

Jennifer Lopez & Steve Aoki – Medicine: дивіться відеокліп повністю

 

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Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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