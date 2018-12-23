Найгірші фільми 2018 року: рейтинг американського журналу

Критики журналу The Hollywood Reporter презентували рейтинг найгірших фільмів 2018 року.

Рейтинг опубліковано на сайті видання. Найгіршою картиною року став фільм "Кодекс Готті" з Джоном Траволтою у головній ролі.

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За словами критиків, "Кодекс Готті" позбавлений напруги, "місцями безглуздий, а місцями просто нудний".

"Кодекс Готті": дивіться трейлер

Друге місце в антирейтингу посів фільм "Робін Гуд: Початок" Отто Батхёрста. У виданні йдеться, що стрічка "вийшла гіршою, ніж будь-хто міг уявити".

Всі, хто мають відношення до цього неподобства, повинні тим чи іншим чином публічно покаятися,

– наголошує критик журналу.

Крім того, йдеться, що у картині невдало підібрано бутафорську зброю і костюми для акторів.

"Робін Гуд: Початок": дивіться трейлер

Замикає першу трійку фільм "П'ятдесят відтінків свободи". Автори зазначили, що творці "намагаються перетворити одну з, ймовірно, найбільш нудних пар, коли-небудь показаних на кіноекрані, в захоплюючих персонажів".

"П'ятдесят відтінків свободи": дивіться трейлер

Додамо, що в рейтинг потрапили такі фільми, як "Саме життя", "Веном", "Лускунчик і чотири королівства", "Лос-Анджелес у вогні", "Операція "Кульова блискавка", "Злам часу" і "Суспірія".