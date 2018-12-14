Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб

Скандали, інтриги, розслідування – усі ці прикрі ситуації, на жаль, стають нормальним явищем після офіційного оголошення про розлучення, особливо, коли це стосується зірок зі світовим ім'ям. Улюбленці мільйонів стають центром для обговорювань і зі всіх сил намагаються приховати деталі свого розставання, однак ми підготували для вас підбірку найгучніших розлучень, які трапились у 2018 році.

Читайте у нашому матеріалі, хто зі знаменитих зірок залишився із розбитим серцем, а хто знайшов у собі сили порозумітись і розлучитись мирно.

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Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про розлучення зіркової пари, яку ставили в приклад мільйони шанувальників, стало відомо у лютому цього року. Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та її екс-чоловік, головний криміналіст стрічки "Шпигун, який мене кинув" Джастін Теру, виявили спільне бажання поставити крапку у своєму шлюбі. Подейкували, що актори не були офіційно одружені, оскільки інформації щодо їхнього звернення до провідного голлівудського юриста не було. Однак Джастін Теру і Дженніфер Еністон у 2017 році розлучились м’яко і без розголошень.

Зірки Голлівуду почали зустрічатись ще у 2011 році, після двох років зустрічань вони заручились, однак із року в рік переносили весілля. Дженніфер і Джастін офіційно стали подружжям у 2015 році в Лос-Анджелесі. За три роки шлюбу у 49-річної Еністон і 47-річного Теру так і не з’явилось дітей.



Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Алессандра Амбросіо та Джеймі Мазур

Про розлучення колишнього "ангела" Victoria’s Secret і каліфорнійського бізнесмена стало відомо в середині березня. 13 років стосунків, 10 з яких вони були заручені, завершились розлученням. За словами близьких Алессандри, вона намагалась врятувати сім’ю, однак у неї нічого не вийшло. Від стосунків, довжиною у 13 років, у пари залишилось двоє дітей – 10-річна дочка Аня Луїза і 6-річний син Ноа Фенікс.



Алессандра Амбросіо та Джеймі Мазур

Ченнінг Татум і Дженна Д'юенн

Не вдалось врятувати стосунки ще одній зірковій парі, яку вважали однією з найгарніших пар Голлівуду. Ченнінг Татум і Дженна Д’юенн оголосили про розлучення на початку квітня. Після 9 років шлюбу вони разом вирішили, що далі їм варто рухатись самостійно. У своїх зверненнях до шанувальників вони сказали, що хочуть дати один одному щасливіше життя, але для їхньої дочки Еверлі вони залишаться такою ж люблячою сім’єю, як раніше.

Ченнінг і Дженна одружились у липні 2009 року. Після чотирьох років шлюбу у них народилась донька Еверлі. До слова, їхні стосунки розпочались у 2006 році під час зйомок фільму "Крок вперед", у якому вони грали головні ролі. Красива історія кохання протривала 12 років.



Ченнінг Татум і Дженна Д'юенн

Еван МакГрегор та Ів Мавракіс

Не менш шокуючою стала новина про розлучення Евана та Ів у 2017 році, яке вони отримали на початку 2018 року. Після 22 років шлюбу вони наважились офіційно розлучитись. Хоч їх вважали однією з найміцніших пар Голлівуду, Еван та Ів вирішили не виправдовувати очікувань своїх шанувальників і поставити крапку у стосунках. Від 22-річного шлюбу в Евана МакГрегора та Ів Мавракіс залишилось четверо дітей, одну з яких вони удочерили у 2006 році. Найстаршій дочці пари зараз 22 роки, а наймолодшій – лише 7 років.

Пара познайомилась у 1995 році на зйомках серіалу "Королівський адвокат Кавана", в якому Еван грав епізодичну роль, а Ів була художником-декоратором. Їхні стосунки розвивались так стрімко, що у липні того ж року вони одружились.



Еван МакГрегор та Ів Мавракіс

Дженні Гарт і Девід Абрамс

46-річна зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз, 90210" знову стала жертвою невдалого шлюбу. Її союз із Девідом Абрамсом завершився через три роки після того, як розпочався. Актор подав на розлучення у квітні цього року. Причиною розлучення, яку Девід вказав у документі, стали "нездоланні розбіжності".

Пара познайомилася у 2014 році на "сліпих побаченнях", а вже у 2015 році вони заручились.



Дженні Гарт і Девід Абрамс

Володимир Кличко та Хайден Пеннетьєрі

Олімпійський чемпіон з боксу розірвав стосунки з голлівудською актрисою на початку серпня. Пара Володимира і Хайден розпалась, так і не зазнавши щастя шлюбу. Екс-закохані скасували свої заручини через місяць після того, як відправились на романтичний відпочинок у Грецію. Про причину розриву вони замовчують, однак відомо, що їхня дочка Кайя залишилась жити з батьком.

Екс-боксер та голлівудська акторка оголосили про свій роман у 2010 році. Через рік після офіційного підтвердження, закохані вирішили взяти паузу. У 2013 році вже ходили чутки про те, що Володимир освідчився Хайден та покликав її заміж. У 2014 році вони підтвердили інформацію про узаконення стосунків і в тому ж році акторка народила доньку Кайю, друге ім’я якої Євдокія – так звали бабусю колишнього боксера.



Володимир Кличко і Хайден Паннетьєрі

Кеті Холмс і Джеймі Фокс

Романтична історія кохання цієї пари мала багатообіцяюче майбутнє. Як там кажуть, "щастя любить тишу"? Саме цього принципу строго дотримувалася 39-річна Кеті Холмс. Вона приховувала стосунки з 50-річним коміком Джеймі Фоксом. Про роман голлівудських акторів стало відомо лише цього року. І навколо їхніх персон одразу з’явились чутки про весілля. Однак підтверджувати чи спростовувати інформацію парі не довелось. В травні того ж року голлівудські зірки порвали стосунки.

Зустрічаючись з 2013 року, лише у 2018-му пара дозволила собі привселюдно прогулятись пляжем, тримаючись за руки і один раз з’явитись на світському заході у компанії один одного.



Кеті Холмс і Джеймі Фокс

Періс Хілтон і Кріс Зілка

Про цю голлівудську пару ЗМІ сказали коротко і ясно: "Вони віджили своє". Смілива та самодостатня Періс Хілтон порвала стосунки з 33-річним Крісом Зілкою після заручин. В одному з інтерв’ю акторка зізналася, що зробила неправильний вибір. А екс-бойфренд Періс осоромився перед ЗМІ, вимагаючи від неї повернути каблучку, вартістю 2 мільйони доларів, яку, як виявилось пізніше, він акторці навіть не дарував.

33-річний Кріс Зілка зробив пропозицію 37-річній Періс Хілтон взимку 2018 року. Весілля пара запланувала на листопад того ж року. Спершу вони перенесли дату узаконення стосунків, а пізніше Періс взагалі повідомила про завершення роману.



Періс Хілтон і Кріс Зілка

Аріана Гранде та Піт Девідсон

Молоді та амбіційні однолітки оголосили про свої стосунки лише наприкінці травня (одразу після того, як Аріана порвала стосунки зі своїм попереднім бойфрендом Мак Міллером), а вже в липні підтвердили інформацію про заручини. Ймовірно, пара поспішила з прийняттям цього серйозного кроку і в жовтні цього ж року повідомили про скасування весілля. Ініціатором розриву стала 25-річна співачка, а Піту Девідсону залишилось лише прийняти її вибір.



Аріана Гранде і Піт Девідсон

Кендіс Сванепул і Герман Ніколі

Після 12 років спільного життя "ангел" Victoria’s Secret розійшлась із батьком своїх дітей. Про їхні негаразди ЗМІ заговорили одразу після шоу Victoria’s Secret, на якому Герман не з’явився, щоб підтримати кохану. Пізніше було помічено, що вони видалили спільні фото з соціальних мереж. А в кінці листопада про їхнє розставання почали говорити відкрито.

Герман і Кендіс познайомились ще у 2005 році на одному з кастингів в Парижі. Через 10 років зустрічань вони заручились, після чого їх одразу чекало поповнення. Зараз Кендіс і Герман є батьками двох синів – 2-річного Анака і 6-місячного Аріеля.



Кендіс Сванепул і Герман Ніколі

Роберт де Ніро та Грейс Хаутауер

Зірка фільму "Хрещений батько" після 20 років шлюбу з голлівудською акторкою Грейс Хаутауер все таки вирішив подати на розлучення. Причини та деталі подружжя вирішило не розголошувати, однак відомо, що вони не жили разом вже задовго до того, як оголосили про крах їхньої сім’ї.

Актори познайомились ще у 1987 році. З того часу їм приписували роман, який переріс у шлюб через десять років після зустрічі. Спроба розірвати стосунки у зіркового подружжя вже була. В 1999 році Роберт і Грейс боролись за опіку над сином, однак тоді їм вдалось врятувати сім’ю і згодом їх почали називати найміцнішою парою Голлівуду. У 2004 році вони знову заприсяглись у вірності та коханні один одному біля вівтаря.



Роберт де Ніро та Грейс Хаутауер

Cardi B та Offset

Музичний світ сколихнула новина про розлучення реперки Cardi B та виконавця Offset. Про розкол сім’ї співачка повідомила на своїй сторінці Instagram, опублікувавши відео зі зверненням до їхніх шанувальників. Вона відверто зізналась, що у них вже давно нічого не виходило і вони вирішили мирно розійтись. Cardi B сказала, що завжди любитиме репера, тому що він є батьком її дитини.

Співаки розповіли світові, що таємно одружились за два тижні до того, як на світ з’явилась їхня дочка Карі Сефас. Дівчинка народилась 10 липня 2018 року. А вже у грудні знамениті виконавці повідомили про своє розлучення.



Cardi B та Offset

Розлучення – це завжди болісно та неприємно, навіть, якщо це рішення обидвох сторін. Від сімейних зіркових розколів страждають і вони самі, і мільйони їхніх шанувальників, тому надіємось, що в наступному році знаменитості будуть терпеливішими і знайдуть у собі сили зберегти сім'ї.