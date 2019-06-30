Найгучніші розлучення місяця: які зірки стали холостяками у червні

Червень 2019 року був багатим не тільки на зіркові весілля, які приголомшували красою та розкішшю, але й на несподівані розлучення. Хто з голлівудських та українських знаменитостей повернувся до холостяцького життя – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Хвиля розлучень прокотилась у червні 2019 року. Чимало знаменитостей вирішили більше не боротись за свій шлюб та подали документи на розлучення. Такими звістками засмутили прихильників Слава і Едгар Камінські та Фергі з Джошем Дюамелем, які оголосили про завершення їхнього подружнього життя. Водночас було й багато зірок, які розірвали роман після кількох років ідеальних стосунків. Якими гучними розривами запам'ятається місяць – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Бредлі Купер та Ірина Шейк

Мабуть, найнесподіванішим розривом року стало завершення стосунків моделі Ірини Шейк та актора Бредлі Купера. Одна з найніжніших пар Голлівуду почала зустрічатись ще у 2015 році, а після 2 років роману в них народилась єдина донечка, яку закохані назвали Леєю. Така історія розчулила прихильників, які з нетерпінням очікували на розкішне весілля зірок.

Однак йти до вівтаря Ірина Шейк та Бредлі Купер не поспішали, зачаровуючи світ спільними виходами на світських подіях і сімейними прогулянками Нью-Йорком. Ідилія та ніжність, яку зірки демонстрували на публіці, розвіювали всі чутки про ймовірний роман актора з колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою.



Бредлі Купер та Ірина Шейк на сімейній прогулянці / Instagram / @spletnik_ru

Та минуло кілька місяців після тріумфу кінострічки, як у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Бредлі Купер та Ірина Шейк не живуть разом. Модель начебто забрала свої речі та переїхала з маєтку в елітну квартиру в центрі Нью-Йорка. Зіркова матуся забрала маленьку Лею з собою, про що свідчили і численні фото з дитиною під час їхніх прогулянок.

Стосунки між ними стають все холоднішими. Це тривало протягом декількох місяців. Ірина вирішила, що буде краще, якщо вона переїде до себе. Схоже, що їхні стосунки не склалися,

– писали журналісти The Sun з посиланням на інсайдерів.

Офіційно про розрив стосунків Бредлі Купер та Ірина Шейк заявили завдяки своїм представникам. Піар-менеджери підтвердили всі чутки 7 червня, не називаючи причини такого рішення. Водночас інсайдери заявили, що Бредлі та Ірина планували оголосити про розрив ще за кілька місяців до прем'єри фільму "Народження зірки". Однак це довелось відкласти, щоб не нашкодити успіху дебютної режисерської роботи Бредлі Купера.



Бредлі Купер та Ірина Шейк на Оскар-2019 / Oscar.go.com

Упродовж кількох місяців вони просто створювали видимість того, що у них все добре. Вони вирішили відкласти свій розрив, оскільки у кар'єрі Бредлі тоді трапився сильний підйом, а будь-які подібні новини могли б відвернути на себе увагу,

– поділився інсайдер.

Зіркова пара змушена була демонструвати гармонію, хоч поза камерами фотографів були не щасливими. І хоч Ірина Шейк та Бредлі Купер намагались врятувати сім'ю заради доньки, зробити це все ж не вдалось.

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А от у мережі підозрюють, що саме зйомки романтичного фільму "Народження зірки" зіпсували ідеальний роман пари. Таке припущення підтверджує й особлива "хімія", яку всі глядачі Оскару могли побачити між Бредлі Купером та Леді Гагою. Під час виконання знаменитої пісні Shallow пара не стримувала ніжності, в той час як у залі сиділа Ірина Шейк.

І хоч Леді Гага запекло намагалась спростувати всі чутки про роман, називаючи це створеним іміджем для популяризації фільму, факти свідчили про протилежне. Наприкінці лютого 2019 року артистка скасувала заручини із менеджером Крістіаном Марино. Леді Гага пояснила, що більше не могла терпіти постійні приступи ревнощів коханого чоловіка, тому й розірвала стосунки перед весіллям. Та, ймовірно, не даремно Крістіан Марино ревнував співачку до колег, адже її відвертий флірт з Бредлі Купером не може бути непоміченим.



Леді Гага і Бредлі Купер на Оскар-2019 / Getty Images

Слава та Едгар Камінські

А от український шоу-бізнес приголомшила новина про розлучення іншої знаменитої пари. Співачка Слава із "НеАнгелів" та її чоловік Едгар Камінський вирішили офіційно розлучитись. Не врятували стосунків їхні двоє дітей – 4-річний Леонард та 3-річна Лаура.



Слава і Едгар Камінські / Instagram / @edgar_kaminskyi

Журналісти довідались про розлучення зіркової пари з документів Подільського районного суду, де Едгар Камінський зареєстрував відповідну заяву. Згодом у своєму блозі він зізнався, що всього за кілька днів після поширення інформації про розрив хейтери засипали його сторінку гнівними повідомленнями. Відтак пластичний хірург взявся пояснювати своє рішення.

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За словами Едгара Камінського, вперше він подав документи на розлучення у 2017 році, однак вирішив дати другий шанс своїй сім'ї. Проте після тривалих роздумів пластичний хірург остаточно вирішив довести справу до кінця та повернутись до холостяцького життя.

Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки – 2 роки аналізів, порівнянь, висновків,

– зізнався пластичний хірург.

Славу і Едгара Камінських, які одружились у 2014 році, мали розлучити 12 червня, однак засідання перенесли. Подружжя не прийшло на розгляд їхньої справи, а адвокати вокалістки гурту "НеАнгели" звернулись до суддів з кількома проханнями: співачка захотіла взяти більше часу, щоб врегулювати спірні питання, та попросила зробити наступне засідання закритим. Водночас Слава Камінська відмовляється коментувати своє особисте життя і демонструє у мережі щасливі фото з дітьми.



Слава Камінська з дітьми / Instagram / @babaslavka

Фергі та Джош Дюамель

На відміну від розлучення Слави Камінської, популярна американська співачка Фергі сама вирішила поставити крапку у стосунках з голлівудським красенем Джошем Дюамелем. Відповідні документи вона подала до суду після 8 років подружнього життя.



Фергі з Джошем Дюамелем / E! Tonight

Відомо, що рішення знаменита пара прийняла разом. Ще 2 роки тому Фергі та Джош вирішили зробити паузу у своїх стосунках. Тоді голлівудський актор придбав помешкання в Лос-Анджелесі та поспішно переїхав від коханої. Проте розлука тільки показала подружжю, що їхній шлюб вже давно занепав, адже жоден із них не хотів відновлювати роман.

З абсолютною любов'ю і повагою один до одного ми вирішили розійтися. Щоб дати нашій родині час, щоб оговтатись, ми вирішили не одразу повідомляти про це громадськості,

– раніше говорили Фергі та Джош.

3 червня стало відомо, що Фергі офіційно подала документи на розлучення з Джошем Дюамелем. Розрив стосунків не відзначився скандалами, адже знаменитості вже обумовили всі спірні питання та на камеру тільки хвалять один одного, зазначаючи, що обидвоє винні у розриві. Наразі пара виховує 5-річного сина Аксла Джека. При цьому Фергі та Джош залишаються друзями.

Памела Андерсон та Аділь Рамі

А от ексцентрична модель і акторка Памела Андерсон вирішила зробити своєрідне шоу зі свого розриву з 33-річним футболістом Аділем Рамі. 25 червня американська зірка написала гучний допис у мережі, в якому заявила, що 2 роки, проведені з коханим, вона жила в обмані.



Памела Андерсон з Аділем Рамі / Instagram / @pamelaandersonfrenchfan

За словами Памели Андерсон, футболіст вів "подвійне життя" та зраджував їй. Сама модель не підозрювала, що її обранець може бути таким дволиким, та після того, як довідалась про зраду, покинула Аділя Рамі.

Це так важко прийняти. Останні два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити, що у нас було "велике кохання". Я спустошена, дізнавшись про це декілька днів тому... Він брехав всім. Як таке можливо – контролювати два жіночих серця і думки – я впевнена, були й інші. Він чудовисько!

– заявила Памела Андерсон.

Така гучна заява опинилась у всіх світових ЗМІ. Відтак Аділь Рамі вирішив прокоментувати розрив із 51-річною Памелою Андерсон. Футболіст стверджував, що манекенниця була особливою жінкою у його житті, тому цей розрив стосунків для нього є дуже болючим. Проте заява Памели Андерсон не є правдивою: спортсмен запевнив, що зрадою його екс-кохана назвала спілкування з колишньою дружиною та дітьми.

"Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору... На конкретну ситуацію, про зради, я все ж хочу пролити світло. Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю. Мабуть, я повинен був бути більш "прозорим" у цих стосунках", – зауважив Аділь Рамі.

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Памела Андерсон і Аділь Рамі / Getty Images

Це не вперше Памела Андерсон вирішила піти від значно молодшого бойфренда. Восени 2018 року модель оголосила про розрив стосунків, заявивши, що не може стояти на заваді спілкуванню Аділя Рамі з його дітьми від попереднього шлюбу. Тоді модель стверджувала, що футболіст приділяє їй весь свій вільний час, не залишаючи його для нащадків. Тому зараз, коли коханий Памели Андерсон фактично виконав її прохання, залишається незрозумілим, чому манекенниця забрала свої речі з маєтку Аділя Рамі у Франції та публічно поливає його ім'я брудом, називаючи чудовиськом.

Ніколас Кейдж та Еріка Койке

Чимало питань викликає і шлюб 55-річного голлівудського актора Ніколаса Кейджа та 23-річної візажистки Еріки Койке. Пара узаконила стосунки 25 березня, однак за 4 дні знаменитість подав документи на розлучення.



Ніколас Кейдж та Еріка Койке розлучились / Byrdman / BACKGRID

Загалом Ніколас Кейдж до весілля знав Еріку більше року. Пара закрутила роман під час відпочинку в Пуерто-Ріко та з того часу не розлучалась. Здавалось би, Ніколас Кейдж знайшов жінку, з якою готовий зустріти старість. Однак виявилось, що закохані уклали шлюб у Лас-Вегасі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

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Очевидці квапної церемонії стверджували, що актор поводився досить неадекватно. Одразу після весілля Ніколас Кейдж кричав на весь зал, що Еріка Койке має коханця. За його словами, дівчина зустрічається з наркодилером, тому єдине, що вона хоче – заволодіти його статками. Сама ж Еріка виглядала збентежено та, як стверджують очевидці, вигукувала: "Я не змушую тебе одружуватись!"

За 4 дні візажистці не вдалось переконати коханого, що їхній шлюб – це не помилка. Офіційно Ніколас Кейдж та Еріка Койке розлучились 4 червня. У заяві актор зізнався, що рішення про весілля він прийняв напідпитку. Водночас Еріка Койке вимагала грошової компенсації від екс-бойфренда та ліквідації її витрат на судову тяганину. Наразі невідомо, чи заплатив їй Ніколас Кейдж хоча б цент.