Близька подруга акторки Ембер Герд, яка є активісткою руху проти сексуальних домагань #MeToo, Аманда де Кадене різко відмовилася підтримувати її у суді проти Джонні Деппа. Її вразили погрози кіноактриси на адресу Деппа, які він представив у суді.

За словами Кадене у виданні The Daily Mail, вона не могла повірити, що Ембер Герд чинила такий тиск на Джонні Деппа. У записах, які вона почула, актриса погрожувала кинути щось у свого ексчоловіка, а також наказувала йому мовчати. Така поведінка неабияк занепокоїла Аманаду, через що вона відмовилась бути на стороні Герд.

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Я дізналася факти, які змінили мій погляд на справу. Коли я почула перший запис, на якому Ембер застосовує вербальне насильство по відношенню до Деппа, мене це налякало. Ембер стверджувала, що запис було змінено захистом Джонні. Я сподівалася, що вона візьме не себе відповідальність, але цього не сталося. Відтоді ми не спілкувалися і я зрозуміла, що людина, якій я вірила, не була зі мною чесною,

– прокоментувала Кадене.



Ембер Герд та Аманда де Кадене / Фото з соцмереж, The Daily Mail

Варто додати, що це не перший випадок, коли Ембер Герд втрачає репутацію перед близькими їй людьми. Нещодавно її справу відмовились представляти аж четверо адвокатів – Роберта Каплан, Джон Квінн, Джулі Фінк та Девід Брук. Причиною тому назвали дорогу логістику, яка відбувається в період, тобто оплата актрисою усіх перельотів адвокатів, проживання та інших незручностей. Наразі справою Герд екстрено зайнявся Елейн Бредехофт.

Що відомо про скандал між Герд і Деппом?

Пара познайомилась під час знімань кінострічки "Ромовий щоденник" і після цього в них зав'язались романтичні стосунки. У 2015 році пара одружилась, але вже наступного року Герд подала на розлучення та звинуватила чоловіка у домашньому насильстві. Тривалий час вона представляла докази його жортсокості та представляла свідків справи. Але через деякий час Джонні Депп зібрався з думками та вирішив подати на жінку в суд, звинувативши її у наклепі. Він надав докази таких же насильницький дій стосовно Герд, а також звинуватив її у зраді з Ілоном Маском, яка трапилась ще під час їхнього шлюбу. Якщо вину Ембер доведуть, то їй світитиме 3 роки ув'язнення за наклеп.

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