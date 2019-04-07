Найкраща подруга Меган Маркл розсекретила стать майбутньої дитини

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вже готується до народження первістка, пологи заплановані на квітень 2019 року. Найкраща подруга герцогині Серена Вільямс випадково натякнула на стать майбутньої королівської дитини.

Про це Вільямс ненавмисно сказала в інтерв'ю виданню E! News. Так, тенісистка розповіла про материнство, а також проблеми після народження дитини.

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Вона додала, що часто радить своїм вагітним подругам бути добрішими для себе і в одній з порад імовірно проговорилася про майбутню стать дитини Меган Маркл, нібито це буде дівчинка.

Моя подруга вагітна. І вона сказала: "Моя дитина точно буде робити це", я просто подивилася на неї і подумала: "Ні, вона цього не зробить. Ні, це не так",

– сказала Вільямс.

Серена не зазначила, що говорила саме про герцогиню Сассекську, але у мережі обговорюють, що це точно стосувалося Маркл.



Меган Маркл і Серена Вільямс / Getty Images