Найкраща співачка 2017 року за версією ELLE Laura Marti відіграє концерт в Києві

Харківська виконавиця Laura Marti, яка за походженням є вірменкою, представить в столиці України інноваційне музичне шоу. Над проектом SHINE працювала співачка та команда Magic-Innovations.

Організатори події зазначають, що працюючи над проектом SHINE, головною ідеєю було нагадати всім глядам, що в кожному з них є особливе сяйво, яке робить їх щасливішими.

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Два концерти відбудуться Театрі на Подолі 8 і 9 лютого, де виступить не лише талановита Laura Marti, а й інші участь відомі джазові та класичні музиканти. Деталі події ви можете переглянути тут.

Сама ж співачка з Харкова обожнює бразильську та джазову музику, яка в поєднанні з рідними вірменськими мотивами та українськими мелодіями утворює симбіоз справжньої музичної насолоди. У 2017 році глянцевий журнал ELLE Ukraine назвав Laura Marti "Найкращою співачкою", а в 2018 році жінка на головній сцені Leopolis Jazz Fest Laura Marti виступила із шведською зіркою джазу Lars Danielsson.

Lars Danielsson і LAURA MARTI – Granada: дивитись відео онлайн



