Найкраще фото з дрону: українець став призером престижного міжнародного конкурсу
Знімок українського фотографа Сергія Рістенка "Монументи Києва" переміг у номінації "Вибір людей" на міжнародному конкурсі світлин, які знімають з повітря – SkyPixel.
Українець піймав розкішний кадр столичного пам'ятника-гіганта в осінньому тумані.
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А от Гран-прі цьогоріч дісталось Деріку Баумгартнеру, який на фото залишив відбитки ранкової краси знаменитого монастиря Мон Сен-Мішель під час туманного ранку у Франції.
Гран-прі дісталось знімку із французьким монастирем
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