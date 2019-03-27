Найкраще фото з дрону: українець став призером престижного міжнародного конкурсу

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Фото Сергія Рістенка "Монументи Києва"
Фото Сергія Рістенка "Монументи Києва" / boredpanda.com

Знімок українського фотографа Сергія Рістенка "Монументи Києва" переміг у номінації "Вибір людей" на міжнародному конкурсі світлин, які знімають з повітря – SkyPixel.

Українець піймав розкішний кадр столичного пам'ятника-гіганта в осінньому тумані. 

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А от Гран-прі цьогоріч дісталось Деріку Баумгартнеру, який на фото залишив відбитки ранкової краси знаменитого монастиря Мон Сен-Мішель під час туманного ранку у Франції. 


Гран-прі дісталось знімку із французьким монастирем

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі
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