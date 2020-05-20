Найкращі аеропорти 2020 року: яке летовище вкотре завоювало першість у світі

Знаменитий та престижний конкурс World Airport Awards 2020 традиційно назвав 100 найкращих аеропортів світу. Перше місце зайняв Аеропорт Чангі у Сінгапурі, який вже сім разів був визнаний найкращий у світі та неоднозово вигравав у подібних конкурсах.

Результати конкурсу World Airport Awards 2020 британська консалтингова компанія Skytrax оголосила у понеділок, 18 травня. У ньому, як і в попередні роки, домінують аеропорти в Азії та Європі. Незважаючи на тимчасове припинення роботи летовищ, компанія все ж вирішила презентувати список найкращих аеропортів "щоб підняти настрій в індустрії аеропортів в ці важкі часи". Сама ж церемонія нагородження була призначена на 1 квітня.

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Який аеропорт став найкращим у 2020 році

Аеропорт Чангі в Сінгапурі довгий час вважався золотим стандартом в аеропортах завдяки таким унікальним атракціям, як парки орхідей, метеликів, соняшників та кактусів, та неймовірний басейн на даху з видом на злітну смугу. На терииторії аеропорту розташовані 350 магазинів і 120 ресторанів та барів, а також різноманітні відпочинкові зони. До пандемії коронавірусу з летовища відправлялось більше 5 тисячі рейсів в день, а річний пасажиропотік становив від 60 до 70 мільйонів людей.



Аеропорт Чангі в Сінгапурі став найкращим у 2020 році / Фото з відкритих джерел

Пропонуємо переглянути фотографії дев'яти інших найкраших аеропортів світу у 2020 році. Українські аеропорти не потрапили у рейтинг 100 найкращих летовищ, повний перелік яких ви можете подивитись тут.

10 найкращих аеропортів світу

Аеропорт Чангі, Сінгапур

Міжнародний аеропорт Токіо "Ханеда", Японія

Міжнародний аеропорт "Хамад", Катар

Аеропорт "Інчхон", Південна Корея

Аеропорт "Мюнхен", Німеччина

Аэропорт "Гонконг", Гонконг

Аеропорт "Наріта", Японія

Аэропорт "Тюбу", Япония

Аеропорт "Схіпхол", Нідерланди

Аеропорт "Кансай", Японія