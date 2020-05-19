"Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час

Щороку у Голлівуді знімають сотні серіалів, які отримують схвалення від глядачів. Суттєво на цьому фоні відрізняються британські багатосерійні стрічки, де тонкий гумор майстерно поєднують з непересічним сюжетом, що не може залишити глядачів байдужими.

Журнал Esguire проаналізував всі новинки британської кіноіндустрії та оприлюднив список найкращих серіалів. Всі вони доступні для перегляду на Netflix, а деякі з них є у безкоштовному доступі в мережі.

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"Сексуальне виховання"

Оригінальна назва – Sex Education

Рік виходу – 2019

Кількість серій – 16

Рейтинг IMDb – 8,3

Це один із найпопулярніших комедійних серіалів сьогодення. За сюжетом, син сексопатолога розуміє, що сексуальну обізнаність можна вигідно монетизувати. До нетипового бізнесу одразу долучається бунтарка у школі Мейв. Давати інтимні консультації береться сам головний герой Отіс, який починає багатіти на цьому.

Дивіться трейлер до серіалу "Сексуальне виховання": відео

"Великий пекарських турнір"

Оригінальна назва – The Great British Baking Show

Рік виходу – 2010

Кількість серій – 94

Рейтинг IMDb – 8,6

Чимало прихильників Netflix вважають шоу "Великий пекарський турнір" одним із найменш динамічних. А все тому, що у зйомках беруть участь непрофесійні кондитери, які вражають свою майстерністю та оригінальністю. У кожному сезоні вони вступають у боротьбу за головний кубок, який здобувають найкращі.

Дивіться анонс до шоу "Великий пекарський турнір": відео

"Гострі картузи"

Оригінальна назва – Peaky Blinders

Рік виходу – 2013

Кількість серій – 30

Рейтинг IMDb – 8,8

Гостросюжетна драма розповідає про події після Першої світової війни. Брати Шелбі повертаються додому та починають будувати свою злочинну імперію. Маленьке місто Бірмінгем повністю охоплює банда "Гострих картузів". Та сімейний бізнес привертає увагу влади, тому за братами детективи влаштовують полювання.

Дивіться трейлер до серіалу "Гострі картузи": відео

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"По друзях"

Оригінальна назва – Crashing

Рік виходу – 2016

Кількість серій – 6

Рейтинг IMDb – 7,7

Комедійний серіал, який створили, як своєрідну британську версію легендарних "Друзів". Кінострічка розповість про шістьох підлітків, які живуть у приміщенні колишньої лікарні. Щоразу вони потрапляють у курйозні ситуації, які хочеться переглядати знову і знову.

Дивіться трейлер до серіалу "По друзях": відео

"Корона"

Оригінальна назва – The Crown

Рік виходу – 2016

Кількість серій – 30

Рейтинг IMDb – 8,7

Захоплива історія про британську монархію, починаючи зі сходження на престол Єлизавети ІІ та по сьогодення. Які скандали приховуються за стінами палацу, історії кохання та розчарування – з серіалу "Корона" глядачі довідаються багато цікавого.

Дивіться трейлер до серіалу "Корона": відео

"Переростки"

Оригінальна назва – The Inbetweeners

Рік виходу – 2008

Кількість серій – 18

Рейтинг IMDb – 8,4

Серіал "Переростки" розкаже історію про чотирьох підлітків, які переживають перехідний вік. Вони по-своєму дізнаються про кохання, секс, дружбу, та намагаються все це поєднати з навчанням.

Дивіться трейлер до серіалу "Переростки": відео

"Бродчерч (Вбивство на пляжі)"

Оригінальна назва – Broadchurch

Рік виходу – 2013

Кількість серій – 24

Рейтинг IMDb – 8,4

У центрі цього британського серіалу – детективна історія, яку розслідують місцеві поліцейські. Всі події відбуваються у графстві Дорсет, на березі Ла-Маншу. Загадкове вбивство молодого хлопця перевертає з ніг на голову життя усього села, адже злочинець – хтось з тамтешніх жителів.

Дивіться трейлер до серіалу "Бродчерч (Вбивство на пляжі)": відео

"Співучасник"

Оригінальна назва – Collateral

Рік виходу – 2004

Кількість серій – 4

Рейтинг IMDb – 7,5

Головний герой – інспектор поліції Лондона, яка має розслідувати незвичне вбивство постачальника піци. Розкриття злочину приводить до заплутаних історій, які невідомо чим завершаться.

Дивіться трейлер до серіалу "Співучасник": відео

"Шерлок"

Оригінальна назва – Sherlock

Рік виходу – 2010

Кількість серій – 15

Рейтинг IMDb – 9,1

Не можливо говорити про британські серіали, не згадавши про "Шерлока". Його автори по-сучасному показали історію легендарного детектива Шерлока Холмса та його напарника Ватсона. Та з героями удосконалив свою майстерність і Моріарті, тому на глядачів чекає чимало головоломок, які здатен розгадати тільки геній.

Дивіться трейлер до серіалу "Шерлок": відео

"Охоронець"

Оригінальна назва – Bodyguard

Рік виходу – 2018

Кількість серій – 7

Рейтинг IMDb – 8,1

Колишній військовий після подій на фронті влаштовується приватним охоронцем. Тепер його завдання – оберігати життя амбітної політичної діячки. Та чим ближче він знайомиться зі своїм керівником, тим складніше йому виконувати свою роботу.

Дивіться трейлер до серіалу "Охоронець": відео

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