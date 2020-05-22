Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет

Чимало кіноманів стверджують, що за останні роки Голлівуд став дещо передбачуваним. Однак наша добірка може довести протилежне. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 видовищних детективів, які зможуть вас приголомшити.

Здається, кращих детективів, аніж фільми про Шерлока Холмса годі й придумати. Однак голлівудські режисери щороку вражають кіноманів кінострічками із надзвичайно заплутаними сюжетами. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 10 чудових детективів, які вийшли у прокат з 2016 року. Своєрідний рейтинг склали на основі вподобань глядачів.

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"Ножі наголо" (2019)

Тривалість – 2 год. 10 хв.

Рейтинг IMDb – 7,9

Головні актори: Деніел Крейг, Кріс Еванс, Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс, Дон Джонсон

Сюжет. Один з найвідоміших приватних детективів Бенуа Блан отримує нову справу: його наймають, щоб знайти вбивцю письменника Гарлана Тромбі. Чоловіка знайшли мертвим у його ж кімнаті після дня народження. На час вбивства у будинку були чи не всі родичі загиблого, які одразу ж стають підозрюваними.

На перший погляд, розв'язка фільму досить очевидна. Однак брехня кожного з членів родини та заплутана гра вбивці змусять кіноманів здивуватись.

Дивіться трейлер до фільму "Ножі наголо": відео

"Пасажир"

Тривалість – 1 год. 45 хв.

Рейтинг IMDb – 6,3

Головні актори: Ліам Нісон, Віра Фарміга, Патрік Вілсон, Сем Нілл, Джонатан Бенкс, Елізабет МакҐоверн, Флоренс П'ю, Кілліан Скотт, Шазад Латіф, Енді Найман

Сюжет. Вже кілька років колишній поліцейський Майкл Вульріх працює страховим агентом і добирається на роботу потягом. За цей час він вже познайомився з багатьма пасажирами, яких зустрічає у потязі щодня. Та після раптового звільнення з роботи до нього підсідає незнайомка, яка пропонує вирішити фінансові проблеми за невеличку послугу. Все, що треба зробити – знайти у потязі пасажира, який не мав їхати цим рейсом.

Колишній детектив змушений не тільки знайти людину, на яку полюють, але й розкрити загадкову справу. На все у нього – кілька годин мандрівки.

Дивіться трейлер до фільму "Пасажир": відео

"21 міст" (2019)

Тривалість – 1 год. 43 хв.

Рейтинг IMDb – 6,6

Головні актори: Тейлор Кітч, Чедвік Боузман, Сієнна Міллер, Дж. К. Сіммонс, Вікторія Картагена, Стефан Джеймс

Сюжет. У Нью-Йорку стається масове вбивство правоохоронців. 8 поліцейських гинуть від нападу грабіжників. За справу береться найкращий детектив Андре Девіс, чия кар'єра залежить від успіху пошуків. Та чим більше він дізнається про злочин, тим більше не розуміє: кого він переслідує та під чиїм прицілом перебуває. А щоб дізнатись правду, Андре перекриває 21 міст, що веде до Мангеттену. Тому тепер головний герой сам на сам стикається з усіма брудними таємницями округу.

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"Дівчина в потягу" (2018)

Тривалість – 1 год. 52 хв.

Рейтинг IMDb – 6,5

Головні актори: Ребекка Фергюсон, Емілі Блант, Люк Еванс, Джастін Теру, Лора Препон, Хейлі Беннетт

Сюжет. Кожний ранок головної героїні Рейчел починається з поїздки до Нью-Йорка. Маршрут вона вже досконало вивчила, а найбільшу цікавість привертає життя, як здавалось, ідеальної пари, що живе у будинку біля колії. Та рутинні будні Рейчел закінчуються, коли поліція шукає свідків зникнення жінки. Головна очевидиця злочину – Рейчел, яка може з легкістю бути і підозрюваною.

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"Вітряна ріка" (2017)

Тривалість – 1 год. 47 хв.

Рейтинг IMDb – 7,7

Головні актори: Джеремі Реннер, Елізает Олсен, Джон Бернтал, Келсі Чоу, Джулія Джонс, Тео Бріонес, Грем Грін

Сюжет. Лісничий Корі Ламберт знаходить на території резервації "Вітряна ріка" тіло дівчини. Вбивство було дуже жорстоке, тому за розслідування береться ФБР. Агентка Джейн Беннер не може збагнути, хто скоїв моторошний злочин, тому просить лісника допомогти їй у розкритті справи. Та кожен доказ все більше і більше приголомшує головний героїв.

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"Вбивство у "Східному експресі" (2017)

Тривалість – 1 год. 53 хв.

Рейтинг IMDb – 6,5

Головні актори: Кеннет Брана, Пенелопа Крус, Віллем Дефо, Джонні Депп, Джуді Денч, Джош Гад, Мішель Пфайффер, Олівія Колман

Сюжет. Успішний детектив Еркюль Пуаро після розкриття чергової заплутаної справи вирушає до Великобританії. Він ледве знаходить місце у "Східному експресі" та вирушає у мандрівку Європою. Всі квитки розкуплені заздалегідь, тому Пуаро має чимало співбесідників. Через лавину потяг зупиняється в горах, а в одному купе стається жорстоке вбивство. Тому детективу нічого не залишається, як допитати кожного з пасажирів, адже серед них – злочинець.

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"Кривий будиночок" (2017)

Тривалість – 1 год. 44 хв.

Рейтинг IMDb – 6,3

Головні актори: Макс Айронс, Гленн Клоуз, Джилліан Андерсон, Теренс Стемп, Крістіна Гендрікс

Сюжет. Внучка багатія Арістала Леонідіса наймає на роботу приватного детектива Чарльза Гейворда. Софія підозрює, що вбивця – один з її родичів. Після першого знайомства з усіма героями фільму під підозрою опиняються усі, навіть внучка магната. Та справа настільки заплутана, що глядачі не зможуть передбачити подальший розвиток подій.

Дивіться трейлер до фільму "Кривий будиночок": відео

"Зникнення Сідні Голла" (2017)

Тривалість – 1 год. 46 хв.

Рейтинг IMDb – 6,9

Головні актори: Логан Лерман, Кайл Чендлер, Ель Фаннінг, Мішель Монаган, Нейтан Лейн, Маргарет Куеллі

Сюжет. Талановитий письменник Сідні Голл презентує книгу про своє покоління, яка отримує шалену популярність. Та на піку своєї слави молодий чоловік таємничо зникає. Що сталось з ним – щохвилини дізнаватимуться глядачі під час перегляду, адже минуле хлопця має чимало цікавих деталей.

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"Дівчина в тумані" (2017)

Тривалість – 2 год. 08 хв.

Рейтинг IMDb – 6,8

Головні актори: Тоні Сервілло, Жан Рено, Алессіо Боні, Лоренцо Рикельмі, Галатеа Ранці, Мікела Ческон, Лукреція Гідоне

Сюжет. Однієї ночі психіатр Августо Флорес терміново виїжджає на виклик: інспектор Фогель потрапив в аварію та нічого не пам'ятає про інцидент. Ніщо на місці не вказує про можливі жертви, однак сорочка інспектора залита чужою кров'ю. Під час бесіди психіатр з'ясовує моторошні деталі подій, які відбулись за місяць до ДТП.

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"Невидимий гість" (2016)

Тривалість – 1 год. 46 хв.

Рейтинг IMDb – 8,1

Головні актори: Маріо Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленні, Франсеск Орелья, Пако Тоус, Давід Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуесо

У центрі сюжету – успішний бізнесмен Едріан Доріа, який у готельному номері виявляє тіло своєї коханки. Чоловік присягається, що він не причетний до злочину. Однак у це складно повірити, адже кімната була закрита зсередини, а на камерах спостереження видно, що ніхто не навідував пару. Виправдати Едріана може тільки найкраща юристка, яка повинна розкрити таємниче вбивство. Та з кожною хвилиною вона дізнається нові, моторошні деталі справи.

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