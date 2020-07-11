Літо завжди дарує нам яскраві враження, тож чому не скористатися чудовою погодою, теплими днями та не відправитися на відпочинок прекрасними локаціями. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі місця для дозвілля в наметах, які обов’язково зроблять ваш вікенд незабутнім.

Для того, щоб повноцінно відпочити, нам не обов'язково їхати за кордон. В Україні є багато чудових та мальовничих місць, без натовпу туристів з розкішними краєвидами, які дозволять вам створити незабутній відпочинок, інформує 24 канал. Читайте також Де поплавати на Закарпатті: добірка відпочинкових зон Якщо ви любите тісний відпочинок з природою, а ваше літо не обходиться без намету, то обов'язково обирайте з нашого списку локацію для наступного маршруту. Найкращі місця для відпочинку в наметах

Кінбурнська коса, Миколаївська область

Кінбурнська коса – це курортний регіон на узбережжі Чорного моря Миколаївської області. Цей курорт популярний серед туристів завдяки ізолюванню від цивілізації, екологічній чистоті та заповідній природі. Довжина Кінбурнського півострову – 8, 5 км, ширина – 3,8 км. Коса вкрита трав’янистою рослинністю, сосновим і дубовим лісом.



Кінбурнська коса вас неабияк вразить

Намет в кемпінгу туристові обійдеться у 100 гривень. Це найбільш бюджетний варіант відпочинку на Кунбурській косі. Всього лише за 100 гривень на добу ви можете жити на березі моря у власному наметі, або тому, що вам надасть кемпінг. У кемпінгу "Кінбурнський простір" туристові можуть надати двох-, трьох- або чотирьохмісний намет з матрацом, ковдрою.

Переночувати у наметі біля моря на Кінбурнській косі можна лише в наметах, для встановлення яких є чітко окреслені три ділянки:

"Ковалевський" – від озера Чірніне до лісового кварталу №139;

"Римбовська" – від кордону "Зелений" до озера Солоного;

"Кінбурнська стрілка" – від фортеці до маяка на шпилі коси.

Як доїхати:

Якщо ви хочете добратися до Кінбурнської коси громадським транспортом, то найкраще відправлятися з Очакова. Звідси з причалу №333 ходить швидкохідний катер. Своїм авто варто вирушати лише на джипі, адже легкова машина застрягне в піску. Їдьте по маршруту Олешки – Гола Пристань – Геройське – Василівка – Покровське – кінцевий пункт село Римба.

Острів Джарилгач, Херсонська область

Острів Джарилгач, який називають українськими Мальдівами, розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Він є найбільшим островом в Україні. Тут мешкають багато диких тварин: кабани, олені, зайці, які досить часто потрапляють туристам на очі.



Влаштуйте собі незабутній літній відпочинок на острові Джарилгач

На острові немає стаціонарного житла, тож тут ідеально зупинятися на кілька днів з наметами, їх можна ставити вільно та без обмежень. Врахуйте, що на острові практично немає деревини для багаття, тож беріть з собою газові пальники.

Як доїхати:

Щоб потрапити на острів, потрібно спочатку доїхати до Херсона, а далі до Скадовська, куди регулярно відправляються автобуси і маршрутки. Дорога займе у вас до 2 годин. Влітку на Джарилгач від Скадовського причалу можна доплисти човном або катером, які доставляють всіх охочих за 30 хвилин.

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Бакота, Хмельницька область

На Дністрі, за 55 км від залізничної станції Кам’янець-Подільський, на території Національного природного парку "Подільські Товтри", розташована Бакота. Це затоплене село, якого на карті вже не знайти. 40 років тому його затопили у зв’язку з будівництвом Дністровського гідровузла.



Зустрічайте неймовірні сходи сонця у Бакоті

В Бакоті можна незабутньо відпочити на чистому березі, покупатися в теплій воді, покататися на човні чи катамарані, посмажити шашлики чи порибалити. Також туристи можуть відвідати руїни скельного монастиря.



Скельний монастир у Бакоті

Бакота – наметовий край, хостелів тут немає, тож можете збиратися компанією та приїжджати сюди на відпочинок, який вам неабияк сподобається.

Як доїхати:

Автомобілем сюди можна добратися прямуючи по шосе Кам'янець-Подільський – Стара Ушиця. Якщо у вас немає авто, то можете сісти на маршрутку з Кам'янця-Подільського до Старої Ушиці. Автобусом до села їхати близько години, після чого потрібно подолати ще 2-3 кілометри польовою та скелястою дорогою. Також до Бакоти можна добратися на катері чи туристичному поромі по річці Дністер.

Озеро Пісочне, Волинська область

В центральній частині Шацького національного природного парку розташоване озеро Пісочне. За площею воно невелике, але вражає кришталево чистою водою. Усе – через срібло і гліцерин, що входять до її складу. Озеро має піщані береги та дно, тож прекрасно підходить для відпочинку.



Озеро Пісочне здивує вас кришталево чистою водою

На території озера ви можете поставити власний намет. Ціна за одну особу 65 грн за 1 добу. За автомобіль треба заплатити – 25 грн за 1 добу. Діти до 12 років можуть проживати безкоштовно.

Як доїхати:

З центральних автовокзалів Рівного і Луцька можна добратися автобусами. Власним транспортом потрібно прямувати дорогою Львів – Брест, а доїхавши до смт Шацьк, повернути у напрямку села Мельники.

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Актівський каньйон, Миколаївська область

Якщо ви любите мандрувати Україною, але ще ніколи не були в Актівському каньйоні, то вам обов’язково варто сюди навідатися. Розташований він на річці Мертвовод, поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області. Каньйон складається із застарілих вивітрених гранітів, перерізаних Мертвоводом на 40-50 метрів.



Актівський каньйон – чудове місце для вікенду

Це ідеальне місце для вікенду, аби насолодитися природою, прекрасним сходом та заходом сонця. На світанку скелі забарвлюються в ніжно рожевий колір променями ранішнього сонця, тож такий видовищний ранок вам точно запам’ятається.

Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки. Тут не дуже людно, тож відпочинок в наметі створить вам незабутній релакс наодинці з природою.

Як доїхати:

Із Вознесенська потрібно їхати до села Трикрати. По дорозі ви побачите Арбузинський каньйон. Проїдете ще трохи – і ви вже на місці. Краще їхати до каньйону на власному авто, адже маршрутки заїжджають у ці краї доволі рідко.

Лиман Хаджибей, Одеська область

Хаджибейський лиман – лиман на узбережжі Чорного моря розташований за 10 кілометрів від Одеси. Довжина лиману – приблизно 31 км, а ширина – 3,5 км. Глибина лиману не дуже велика, в середньому близько 3 метри.



Хаджибейський лиман

Лиман відділений від моря піщано-черепашниковим пересипом довжиною 5 метрів та не має зв’язку з морем. Дно Хаджибейського лиману покрито шаром чорної грязі, яка має лікувальні властивості.

Як доїхати:

Від Одеси до Хаджибейського лиману йде, так званий, "очеретяний" трамвай (маршрут № 20).

Бирючий острів, Херсонська область

Бирючий острів є продовженням Федотової коси і до 1929 року відокремлювався від неї протокою, яка згодом зникла в результаті намивання піску, і тоді утворився суцільний півострів. Довжина острова близько 20 км, максимальна ширина до 5 км. Острів розташований в Азовському морі.



Острів Бирючий вразить кожного туриста

Цей курорт належить до заповідної зони. Тут рактично незаймана природа, пустельні чисті пляжі, відсутність промисловості та цивілізації, рідкісна рослинність і тваринний світ. Таке місце найкращим чином підійде тим, хто любить спокійний релаксуючий відпочинок.

На острові мешкають багато екзотичних тварин, серед яких одомашнені благородні олені, лані, муфлони, а також лисиці та єнотоподібні собаки. З птахів – фазани, лебеді, білі чаплі та дикі качки. Зверніть увагу, для того, аби побувати на острові туристам необхідний спеціальний дозвіл Херсонського обласного управління лісового господарства

Як доїхати:

Дістатися до місця можна самостійно, автомобілем або залізницею. Є два варіанти по залізничній колії. Перший – до Генічеська (Херсонська область), далі катером до острова (40 хв). Другий варіант – поїздом до Мелітополя (Запорізька область). Далі на таксі або автобусом в напрямку Кирилівки, а від неї ще 20 км на таксі.



Найкращі місця для відпочинку в наметах / Інфографіка 24 каналу