Найкращі нові серіали, які не дадуть нудьгувати на вихідних

Якщо вірити синоптикам, то цими вихідними українцям точно доведеться сидіти вдома, або ж гуляти під парасолькою і у гумаках. Швидше за все, більшість обере перший варіант. Тому журналісти 24 каналу підібрали цікаві серіали, які допоможуть не нудьгувати на вихідних.

До добірки увійшли нові серіали, які точно зацікавлять навіть вибагливих кіноманів. Окрім цього, за даними 24 каналу, всі ці новинки кіно доступні в онлайн-кінотеатрах.

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"Надзвичайний плейлист Зої"

Дата виходу – 7 січня 2020 року

Рейтинг IMDb – 8,1

Кількість серій – 12

Це чудовий серіал у формі мюзиклу, у якому зібрані найпопулярніші світові хіти. Головна героїня Зої Харріс працює у компанії з розробки програмного забезпечення. Це – звичайна дівчина, яка "з розумом" ставиться до життя. Після МРТ у лікарні вона виявляє у себе суперздібність: Зої тепер чує найпотаємніші думки і бажання інших. Але у незвичній формі – за допомогою пісень.

Зої спершу сумнівається у своєму психічному здоров'ї та згодом звикає жити з цим і навіть дізнається багато нового про рідних та друзів.

Дивіться трейлер до серіалу "Надзвичайний плейлист Зої": відео

"Аутсайдер"

Дата виходу – 8 березня 2020 року

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 10

Канал НВО вже неодноразово довів, що створює дуже цікаві серіали. І його новинка "Аутсайдер" точно вартий уваги, особливо шанувальникам творчості Стівена Кінга.

Мінісеріал знятий за мотивами однойменної книги письменника. Історія розповідається в 10 серіях. Маленьке тихе містечко Оклахоми сколихнуло страшне убивство хлопчика. Слідчі одразу виходять на злочинця. На місці – безліч відбитків пальців та слідів ДНК, які належать тренеру бейсбольної команди. Його заарештовують і, здається, справа розкрита. Та згодом з'ясовується, що в момент убивства підозрюваний був за сотню кілометрів від місця злочину.

Дивіться трейлер до серіалу "Аутсайдер": відео

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"Авеню 5"

Дата виходу – 19 січня 2020 року

Рейтинг IMDb – 6,4

Кількість серій – 9

Можливо, ви колись гадали, яким може бути майбутнє, чи уявляли космічні подорожі? НВО це вже зробили, і у комічній, а моментами ще й абсурдній формі.

"Авеню 5" – пригодницький комедійний науково-фантастичний серіал, який занурить вас у недалеке майбутнє. Події розгортаються у 2060 роках. Подорожі за межами Землі стали дуже популярними. Та одна з таких мандрівок для туристів обернулась неабиякою пригодою. Круїзний корабель зазнає аварії і замість кількох тижнів туристи застрягають у космосі на роки. З'ясовується, що корабель насправді повністю автоматичний, а на борту капітана та екіпаж грають актори, які геть не розуміють, що робити. І капітану доводиться рятувати ситуацію.

Над серіалом працювала потужна команда. Зірка "Доктора Хауса" Г'ю Лорі зіграв капітана корабля. А написав сценарій та зрежисував серіал Армандо Януччі, який працював над фільмом "Смерть Сталіна". Очевидно, жарти у серіалі на галактичному рівні.

Дивіться трейлер до серіалу "Авеню 5": відео

"Змова проти Америки"

Дата виходу – 16 березня 2020 року

Рейтинг IMDb – 7,2

Кількість серій – 6

Якою була б історія, якби на президентських виборах в США переміг не Франклін Рузвельт, а антисеміт Чарльз Ліндберг? Альтернативна історія розповідається у серіалі "Змова проти Америки", знятому за однойменним романом письменника, лауреата Пулітцерівської премії Філіпа Рота.

Події розгортаються у 40-их роках. Новоспечений президент Чарльз Ліндберг веде перемовини з Третім Рейхом, та виступає проти втручання США у Другу світову війну. У центрі уваги – єврейська родина, яка із жахом спостерігає, як їхнє життя змінюється через політику нового президента, а в країні розквітає антисемітизм та нацизм.

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"Голлівуд"

Дата виходу – 1 травня 2020 року

Рейтинг IMDb – 7,7

Кількість серій – 7

І ще трохи про США 40-их, але зовсім з іншого боку і кардинально про іншу історію, якої насправді не було. Події майстерно коливаються на межі вигадки та реальності. Драматичний мінісеріал "Голлівуд" оповідає романтизовану історію серця американського кінематографа. Хоч події і торкаються непростих тем, як расова дискримінація та сексуальна орієнтація, серіал лишає по собі тільки приємні враження.

Це чудова історія про мрійників, які понад усе бажають досягти своєї мети, а усе довкола просякнуто любов'ю до кінематографа. Автори яскраво відтворили і саму епоху становлення Голлівуду.

Дивіться трейлер до серіалу "Голлівуд": відео

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