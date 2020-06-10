Одеса може похвалитися неймовірно смачними рибними стравами, адже зустрічає гостей багатою географією гастрономічних смаків. Редакція LifeStyle 24 зібрала цікаві заклади перлини Чорного моря, які вас неодмінно здивують асортиментом меню та своєрідною концепцією.

Одеса – неймовірне та колоритне місто України, до якого приїжджають не лише поніжитися на пляжах Чорного моря, але й спробувати вишукану кухню. У місті є безліч оригінальних ресторанів та кафе, які варто обов’язково відвідати, аби ближче познайомитися з місцевими кулінарними традиціями, повідомляє 24 канал.

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"Kotelok"

Неподалік від славнозвісної одеської Дерибасівської вулиці розташований бар мідій "Kotelok". Особливістю закладу є відкрита кухня, тож за процесом приготування страв можуть спостерігати всі гості. У 2016 році заклад отримав національну премію "Сіль" як найкраще міське кафе.

"Kotelok" пропонує відвідувачам закладу завжди свіжі чорноморські мідії та сезонні морепродукти. Меню представлене фірмовими стравами: биточками з тюльки, стравами з рапанів, бичків і камбали, багетами з рибою. В меню любителі рибних страв можуть замовити морський окунь в томатному соусі, запечений з овочами. Популярністю також користується одеська закуска "цаца" – свіжа тюлька, приготовлена у фритюрі.

Адреса: Садова, 17. Час роботи: з 09:00 до 23:00.

"Катран"

Ресторан "Катран" розташований на березі моря. Гостей, які вперше відвідають цей заклад неабияк вразять панорамні вікна, інтер’єр якого нагадує лайнер.

У "Катрані" подають страви з риби та морепродуктів, готують європейську та японську кухню. В меню є морські делікатеси, чорноморська риба, асортимент з сома, сьомги, форелі, судака та скумбрії.

Ресторан також пропонує традиційні одеські закуски, страви з м'яса, птиці, овочів, шашлики, гарніри і десерти. Для любителів вишуканого вина запропонують напій з Франції, Грузії, Італії та інших країн.

Адреса: провулок Маячний, 13. Час роботи: з 10:00 по 24:00

"Фарширована риба"

"Фарширована риба" – це заклад відомого одеського ресторатора Сави Лібкіна. В ресторані готують свіжу чорноморську рибу, камбалу, бички, сарган, котлети з щуки, а до них подають охолоджене домашнє вино.

Основна "фішка" закладу – величезний тунець, приготовлений на відкритій кухні шеф-кухарем, або ж самим Савою Лібкіним. В інтер’єрі використані елементи, які імітують рибну луску, а люстри декоровані під рибальські сітки.

Гостей можуть вразити не лише різноманітні страви, але й напої. До прикладу, коктейль "Ранок докера" подається з тюлькою в бутерброді.

Адреса: Червоний провулок, 1. Час роботи: 11: 00-00: 00.

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"Fratelli"

Ресторан італійської кухні "Fratelli" розташований у середмісті Одеси. Фірмові страви меню – карпачо з восьминога та яловичини, домашня паста, камбала, дорадо, лангустини на грилі.

На десерт вам запропонують спробувати домашнє італійське морозиво й сезонні ягоди з кремом маскарпоне. Що цікаво, всі інгредієнти для приготування страв закуповують в Італії. А з четверга по суботу поціновувачів живої музики будуть тішити місцеві музиканти.

Адреса: вулиця Грецька, 17. Час роботи: 11:00 – 23:30

"Червоний лобстер"

Ресторан "Червоний лобстер" розташований в центрі Одеси. Попри те, що заклад позиціонує себе, як виключно рибний, втім, в меню можна обрати страви з риби, телятини чи свинини. Серед "коронних" страв – стейк з антрекота бичка, обсмажений у березовій корі, жаб'ячі лапки в фісташковому паніруванні з вершково-часниковою емульсією та морські гребінці на хлібних крутонах з гусячою печінкою.

Родзинкою ресторану в морському інтер’єрі є дзеркало у вигляді корабельного ілюмінатора, картини з суднами.

Адреса: Маразлієвська, 1 г. Час роботи: 10:00 – 24:00

"Jardin"

У закладі постійно відбуваються гастрономічні івенти, дегустації, бранчі та зустрічі з шеф-кухарями. В теплу пору року кухарі готують в саду, гості мають можливість не лише спостерігати за процесом, але й поставити кухареві питання. Атмосферу закладу надає жива музика.

"Jardin" пропонує любителям рибних страв спробувати стейк з камбали або осетра і філе судака, а от цілих п'ять видів риби поєднуються в густому чорноморському супі. Кожної неділі ресторан надає гостям -20% знижки на ігристі вина.

Адреса: Гаванна, 10. Час роботи: 12:00 – 23:00