24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020

737 Читать новость на русском
Найдорожчі прикраси Оскара-2020 / Колаж: LifeStyle 24

Оскар-2020 відгримів у Лос-Анджелесі в суботу, 9 лютого. Звісно, після оголошення лауреатів найбільша увага була прикута до їхніх імен, зовнішнього вигляду, промов тощо. Однак після того, як післяоскарівська ейфорія стихла, пропонуємо вам переглягнути добірку найдорожчих прикрас Оскара-2020.

Церемонія нагородження Оскар-2020 відзначилася не лише несподіваними іменами лауреатів, але й червоною доріжкою та трендами. До прикладу, Наталі Портман скористалася можливістю і одягнула вбрання, яким прямо натякнула на дискримінацію жінок-режисерів.

До речі, тут: Переможці премії Оскар-2020: перелік

А деякі зі знаменитостей підібрали настільки вінтажні образи, що потрапили до списку "провальних". До слова, вінтажність, екологічність та етичність – саме ті напрямки, які сміливо можна вважати трендами Оскара-2020. Так, у своїй промові Хоакін Фенікс зробив акцент саме на свідомому споживанні усіх можливих продуктів, зокрема, одягу. Тому на церемонії Оскар-2020 зірка "Джокера" з'явився у костюмі від бренду Stella McCartney, який не планує змінювати протягом усього сезону.

Однак у списку гостей та номінантів були й такі знаменитості, які вирішили вражати блиском і розкішшю, тому затьмарили папараці приголомшливо красивими та дорогими прикрасами. Тож, кому вдалося відзначитися своїми коштовностями.

Тімоті Шаламе

24-річний американський актор Тімоті Шаламе прийшов на Оскар-2020 у синьому атласному костюмі від Prada. Родзинкою його образу стала вінтажна брошка від Cartier, створена у 1955 році з золота та платини. Брошку прикрашають 117 діамантів і бірманські рубіни, які, до слова, вважаються найдорожчим коштовним камінням у світі.

Тімоті Шаламе Оскар-2020
Тімоті Шаламе

Шарліз Терон

Зіркова білявка, яка була номінована у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація", виблискувала на червоній доріжці у сукні від Dior. Однак довершити свій бездоганний образ актриса вирішила платиновим намистом від Tiffany & Co. зі 165 діамантами і 21-каратним діамантом огранки "маркіз". Вартість цієї прикраси оцінюють у 5 мільйонів доларів.

Шарліз Терон Оскар-2020
Шарліз Терон 

Скарлетт Йоганссон

Ще одна номінантка Оскара-2020 шию вирішила залишити "голою", а от вуха та руки прикрасити виробами з білого золота з діамантами. Її аксесуари оцінюються у 2,5 мільйона доларів.

Скарлет Йоганссон на Оскарі-2020
Скарлет Йоганссон 

Гал Гадот

Зірка "Диво-жінки" одягнула намисто, вартість якого сягнула 2 мільйони доларів. Воно було створене з чотирнадцяти грушевих та 32 круглих діамантів.

Гал Гадот Диво-жінка, Оскар-2020
Гал Гадот 

Мінді Калінг

Зірка фільму "8 подруг Оушена" запам'яталася на червоній доріжці не лише своєю яскраво-жовтою сукнею, а й діамантовим намистом, яке прикрашало її шию. До слова, до святкового комплекту, який довершив образ Мінді Калінг, входили ще сережки та перстень. Загалом ціна її прикрас сягнула 1 мільйона доларів.

МІнді Калінг, Оскар-2020
Мінді Калінг 

Синтія Еріво

Номінантка на "Найкращу жіночу роль" прийшла на Оскар-2020 у блискучому образі у всіх сенсах цього слова. Її руки прикрашали персні, загальна кількість діамантів на яких сягала цифри 750.

Синтія Еріво Оскар-2020
Синтія Еріво 

Біллі Портер

Епатажний Біллі Портер, як завжди, вразив екстравагантним образом, який не зміг не доповнити розкішними прикрасами. На його шиї виблискувало намисто з 500 діамантами від Lark & Berry, загальна вага яких складала 64 карати.

Біллі Портер Оскар 2020
Біллі Портер 

Грета Гервіг

Режисерка фільму "Маленькі жінки" прийшла на червону доріжку в атласній зеленій сукні з відкритими плечима. Тож, "голу" шию Грета Гервіг вирішила оздобити платиновим намистом від Bvlgari High Jewelry з сімома смарагдами.

Грета Гервіг
Грета Гервіг 

Жанель Моне

А от Жанель Моне вирішила не заморочуватися через вибір прикрас для Оскара-2020 і обрала сукню від Ralph Lauren, яка сяяла не гірше діамантових намист своїх колег. На створення блискучого вбрання від Ralph Lauren пішло 600 годин ювелірної роботи та 168 тисяч кристалів Swarovski. Однак образ таки довершили такі лаконічні прикраси як чокер, сережки та персні від Forevermark.

Жанель Моне Оскар 2020
Жанель Моне 

Всі фото: Getty Images 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
46364
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Оскар 2020 Шарліз Терон Скарлетт Йоганссон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:40 Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020
Марта Вересюк 737
сьогодні 12:44 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 23452
сьогодні 11:20 Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 20605
10 лютого 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4481
10 лютого 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 777
Новини
Більше новин
Залиште відгук