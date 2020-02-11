Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020

Оскар-2020 відгримів у Лос-Анджелесі в суботу, 9 лютого. Звісно, після оголошення лауреатів найбільша увага була прикута до їхніх імен, зовнішнього вигляду, промов тощо. Однак після того, як післяоскарівська ейфорія стихла, пропонуємо вам переглягнути добірку найдорожчих прикрас Оскара-2020.

Церемонія нагородження Оскар-2020 відзначилася не лише несподіваними іменами лауреатів, але й червоною доріжкою та трендами. До прикладу, Наталі Портман скористалася можливістю і одягнула вбрання, яким прямо натякнула на дискримінацію жінок-режисерів.

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А деякі зі знаменитостей підібрали настільки вінтажні образи, що потрапили до списку "провальних". До слова, вінтажність, екологічність та етичність – саме ті напрямки, які сміливо можна вважати трендами Оскара-2020. Так, у своїй промові Хоакін Фенікс зробив акцент саме на свідомому споживанні усіх можливих продуктів, зокрема, одягу. Тому на церемонії Оскар-2020 зірка "Джокера" з'явився у костюмі від бренду Stella McCartney, який не планує змінювати протягом усього сезону.

Однак у списку гостей та номінантів були й такі знаменитості, які вирішили вражати блиском і розкішшю, тому затьмарили папараці приголомшливо красивими та дорогими прикрасами. Тож, кому вдалося відзначитися своїми коштовностями.

Тімоті Шаламе

24-річний американський актор Тімоті Шаламе прийшов на Оскар-2020 у синьому атласному костюмі від Prada. Родзинкою його образу стала вінтажна брошка від Cartier, створена у 1955 році з золота та платини. Брошку прикрашають 117 діамантів і бірманські рубіни, які, до слова, вважаються найдорожчим коштовним камінням у світі.



Тімоті Шаламе

Шарліз Терон

Зіркова білявка, яка була номінована у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Секс-бомба" / "Сенсація", виблискувала на червоній доріжці у сукні від Dior. Однак довершити свій бездоганний образ актриса вирішила платиновим намистом від Tiffany & Co. зі 165 діамантами і 21-каратним діамантом огранки "маркіз". Вартість цієї прикраси оцінюють у 5 мільйонів доларів.



Шарліз Терон

Скарлетт Йоганссон

Ще одна номінантка Оскара-2020 шию вирішила залишити "голою", а от вуха та руки прикрасити виробами з білого золота з діамантами. Її аксесуари оцінюються у 2,5 мільйона доларів.



Скарлет Йоганссон

Гал Гадот

Зірка "Диво-жінки" одягнула намисто, вартість якого сягнула 2 мільйони доларів. Воно було створене з чотирнадцяти грушевих та 32 круглих діамантів.



Гал Гадот

Мінді Калінг

Зірка фільму "8 подруг Оушена" запам'яталася на червоній доріжці не лише своєю яскраво-жовтою сукнею, а й діамантовим намистом, яке прикрашало її шию. До слова, до святкового комплекту, який довершив образ Мінді Калінг, входили ще сережки та перстень. Загалом ціна її прикрас сягнула 1 мільйона доларів.



Мінді Калінг

Синтія Еріво

Номінантка на "Найкращу жіночу роль" прийшла на Оскар-2020 у блискучому образі у всіх сенсах цього слова. Її руки прикрашали персні, загальна кількість діамантів на яких сягала цифри 750.



Синтія Еріво

Біллі Портер

Епатажний Біллі Портер, як завжди, вразив екстравагантним образом, який не зміг не доповнити розкішними прикрасами. На його шиї виблискувало намисто з 500 діамантами від Lark & Berry, загальна вага яких складала 64 карати.



Біллі Портер

Грета Гервіг

Режисерка фільму "Маленькі жінки" прийшла на червону доріжку в атласній зеленій сукні з відкритими плечима. Тож, "голу" шию Грета Гервіг вирішила оздобити платиновим намистом від Bvlgari High Jewelry з сімома смарагдами.



Грета Гервіг

Жанель Моне

А от Жанель Моне вирішила не заморочуватися через вибір прикрас для Оскара-2020 і обрала сукню від Ralph Lauren, яка сяяла не гірше діамантових намист своїх колег. На створення блискучого вбрання від Ralph Lauren пішло 600 годин ювелірної роботи та 168 тисяч кристалів Swarovski. Однак образ таки довершили такі лаконічні прикраси як чокер, сережки та персні від Forevermark.



Жанель Моне

Всі фото: Getty Images