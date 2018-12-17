Найкращі фешн-бренди 2018 року за версією видання Hypebeast: перелік
Імените видання Hypebeast підвело підсумки 2018 року і назвало фешн-фаворитів у модному шоу-бізнесі. Найкращий брендом визнали французький дім моди Louis Vuitton.
Про це повідомляють на сайті видання.
Номінанти у 7 категоріях премії Hypeawards 2018 були ретельно відібрані з точки зору впливу на модну індустрію. Особливу увагу приділили такому критерію, як вплив. Тобто як модна марка не лише індивідуально розвивається, а й впливає на розвиток культури і суспільства в цілому.
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Вашій увазі пропонуємо список переможців у найпрестижніших категоріях премії Hypeawards 2018:
Найкращий бренд − Louis Vuitton
Найкращий жіночий бренд − Victoria Beckham
Кращий новий бренд − Union Los Angeles
Найкращий новий жіночий бренд − Marine Serre
Найкращий взуттєвий бренд – Nike
Найкраща колаборація − Palace x Polo Ralph Lauren
Найкращі кросівки − Nike React Element 87