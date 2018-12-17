Найкращі фешн-бренди 2018 року за версією видання Hypebeast: перелік

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Алісія Вікандер в образі від Louis Vuitton.
Алісія Вікандер в образі від Louis Vuitton. / Instagram / @louisvuitton

Імените видання Hypebeast підвело підсумки 2018 року і назвало фешн-фаворитів у модному шоу-бізнесі. Найкращий брендом визнали французький дім моди Louis Vuitton.

Про це повідомляють на сайті видання.

Номінанти у 7 категоріях премії Hypeawards 2018 були ретельно відібрані з точки зору впливу на модну індустрію. Особливу увагу приділили такому критерію, як вплив. Тобто як модна марка не лише індивідуально розвивається, а й впливає на розвиток культури і суспільства в цілому.

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Вашій увазі пропонуємо список переможців у найпрестижніших категоріях премії Hypeawards 2018:

Найкращий бренд − Louis Vuitton

Найкращий жіночий бренд − Victoria Beckham

Кращий новий бренд − Union Los Angeles

Найкращий новий жіночий бренд − Marine Serre

Найкращий взуттєвий бренд – Nike

Найкраща колаборація − Palace x Polo Ralph Lauren

Найкращі кросівки − Nike React Element 87

Теги: LifeStyle Стиль і мода Нагороди
Джерело: Lifestyle
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