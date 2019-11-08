Найкращі фільми для осінніх вечорів: підбірка від Санти Дімопулос

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка народила дочку 14 вересня 2019 року від коханого Ігора Кучеренка, запропонувала шанувальникам у мережі свою улюблену п'ятірку фільмів для осінніх вечорів.

Санта Дімопулос перетворила свою соціальну сторінку в інстаграмі на справжній блог з цікавими і корисними порадами стосовно материнства, догляду за собою та іншим. Днями зірка опублікувала підбірку фільмів, які стануть ідеальними для домашнього перегляду довгими осінніми та зимовими затишними вечорами.

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П'ятірка фільмів від Санти Дімопулос⠀

"Примарна нитка"

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"Новий фільм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельєра і його нову музу. Події фільму відбуваються в післявоєнному Лондоні 50-х років, що не може не зачаровувати. І, звичайно, варто відзначити нереальну гру Деніел Дей-Льюїса – одного з найталановитіших на сьогодні акторів", – зазначила співачка.

Примарна нитка: дивіться трейлер



"Виживуть тільки коханці"

"Джим Джармуш (режисер), майстерно розповідає історію кохання двох вампірів. Джармуш описав свій фільм як "криптовампірську любовну історію". Ну а неповторна Тільда ​​Свінтон просто була народжена для цієї ролі", – розповідає Санта.

Виживуть тільки коханці: дивіться трейлер



"Зої"

"Науково – фантастичний фільм, який показує наскільки це реально бути у відносинах з штучно створеним інтелектом", – написала Дімопулос.

Зої: дивіться трейлер



"Бойфренд з майбутнього"

"Тут багато говорити і не треба. Один з найсвітліших і добрих фільмів. Зарядить позитивом на вечір", – рекомендує знаменитість.

Бойфренд з майбутнього: дивіться трейлер



"Вона"

"Красива і незвичайна історія кохання в недалекому майбутньому. Фільм розкриває новий і оригінальний погляд на відносини. А також в головній ролі основний претендент на "Оскар" в цьому році – Хоакін Фенікс", – закриває п'ятірку Санта Дімопулос.

Вона: дивіться трейлер