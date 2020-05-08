5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле

День перемоги та День примирення викликають у суспільстві різні думки. Однак як би не було, в ці дні можна по-особливому згадати події минулого, переглянувши фільми без російської пропаганди.

А щоб зекономити ваш час для пошуків, журналісти LifeStyle 24 склали тематичну добірку, обравши із сотень українських та голлівудських кінострічок всього 5. Тут є як моторошні фільми про Другу світову війну, які базуються на реальних фактах, так і кінострічки, які режисери створили, щоб з гумором показати злочини Гітлера.

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"Хайтарма"

Рік виходу – 2013

Режисер – Ахтем Сеітаблаєв

Головні актори: Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Горбунов, Андрій Мостренко, Усніє Халілова, Андрій Самінін

Це перший кримськотатарський фільм про депортацію корінних жителів півострова у 1944-му. Ахтем Сеітаблаєв є і режисером, і виконавцем головної ролі у фільмі. Зіграв знаменитий українець пілота Амет-Хан Султана. Під час війни він особисто збив 30 літаків противника, за що двічі отримав нагороду Героя радянського союзу.



Кадр з фільму "Хайтарма" / Скріншот

За сюжетом стрічки, Амет-Хан Султан разом із побратимами відправляється до звільненого від нацистів Криму, щоб відвідати батьків. Та там головний герой стає свідком жахливого злочину Радянського Союзу проти кримських татар. Саме через призму історії Амет-Хан Султана розповідається трагедія всього народу. Фактично на контрасті, адже сталінський режим оголосив кримських татар зрадниками після того, як вони разом із радянськими військовими боролися з окупантами. Стрічка доступна для перегляду безкоштовно у ютуб.

Дивіться трейлер до фільму "Хайтарма": відео

"Чужа молитва"

Рік виходу – 2017

Режисер – Ахтем Сеітаблаєв

Головні актори: Лілія Яценко, Шмуель Ацмон, Веніамін Прибура, Петар Зекавіца, Ахтем Сеітаблаєв

Ця кінострічка розповідає реальну історію кримськотатарської дівчини Саіде Арифової, яка під час окупації Криму фашистами врятувала майже сотню єврейських дітей від знищення. Вона навчила неповнолітніх мусульманської молитви, дала нові кримськотатарські імена. Та вже у 1944-му радянська влада депортувала Саіде з Криму. І тоді дівчина вдруге береться за свою справу, бо зізналася радянським нелюдам, що діти насправді євреї, а не кримські татари, тож не підлягають депортації.



Фільм "Чужа молитва" / Пресслужба

Кінострічку планували знімати у Криму, в Бахчисараї, де і розгорталися реальні події. Однак через анексію Криму зйомки проходили у Грузії.

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Обидві стрічки, окрім того, що розповідають про злочини нацистів, руйнують і пропагандистські міфи про велику перемогу. Насправді радянський режим зробив багато злочинів проти своїх же людей, а у боротьбі двох злих сил перемогти добро не може.

Дивіться трейлер до фільму "Чужа молитва": відео

"Незламна"

Рік виходу – 2015

Режисер – Сергій Мокрицький

Головні актори: Юлія Пересільд, Євген Циганов, Нікіта Тарасов, Джоан Блекгем, Віталій Лінецький

Фактично це остання масштабна кінострічка, яку спільно створили представники України та Росії. Роботу над нею розпочали ще до війни на Сході, у 2012 році, але команді все ж вдалося завершити фільм вже під час російської агресії на Донбасі.

"Незламна" розповідає про українську легендарну снайперку Людмилу Павличенко, яка під час Другої світової війни вбила понад 300 нацистів. Картина видовищна, драматична і з чудовим саундтреком гурту Океан Ельзи. Попри те, що фільм знімався до 2014 року і в команді багато росіян, пропагандистських ноток там немає. Сюжет кінострічки сфокусований на тому, що війна руйнує долі людей.



Фільм "Незламна" 2015 року / Пресслужба

У прокат фільм вийшов в 2015 році, але з різними назвами. В Україні – "Незламна", в Росії – "Битва за Севастополь", хоча сцени про Севастополь у фільмі займають кілька хвилин.

Дивіться трейлер до фільму "Незламна": відео

"Безславні виродки"

Рік виходу – 2009

Режисер – Квентін Тарантіно

Головні актори: Бред Пітт, Елі Рот, Крістоф Вальц, Майкл Фассбендер, Мелані Лоран, Дайан Крюгер, Даніель Брюль, Тіль Швайґер, Яна Палласке

З іноземних фільмів можна сміливо виділити роботу вже легендарного режисера Квентіна Тарантіно та актора Бреда Пітта – "Безславні виродки". У цьому фільмі з історичних фактів присутній тільки один – це те, що війна дійсно була. Квентін Тарантіно як режисер і сценарист стрічки, вміло занурив глядача у свою паралельну реальність зі своїми героями і подіями, які повністю перекреслюють реальну історію.



"Безславні виродки": офіційний постер

За сюжетом, група американських солдат-євреїв відправляється до окупованої фашистами Франції. Їхня головна мета – зняти якнайбільше скальпів з голів нацистів. Слава про жорстокі витівки "виродків", як вони себе самі називають, доходить навіть до самого Гітлера.

Дивіться трейлер до фільму "Безславні виродки": відео

"Кролик Джоджо"

Рік виходу – 2019

Режисер – Тайка Вайтіті

Головні актори: Скарлетт Йоганссон, Тайка Вайтіті, Роман Ґріффін Дейвіс, Томасін МакКензі, Сем Роквелл, Ребел Вілсон, Алфі Аллен

"Кролик Джоджо" – це той випадок, коли творцям фільму вдалося таку складну та трагічну тему, як війна, подати з жартами. Починається все з сатиричного висміювання нацистського фанатизму і устрою, та поступово стрічка наповнюється драматичними подіями з глибинним змістом. Демонструє, як пропагандистська машина впливає на людей та їхній світогляд.



Фільм "Кролик Джоджо" / Планета Кіно

Головний герой фільму – 10-річний хлопчик, який вважає себе ідейним нацистом, і хоче стати повноцінним членом партії. Аби довести свою відданість Рейху, мріє знайти та здати у полон єврея. Коли ж з'ясовується, що його мати переховує у них вдома єврейську дівчину, зробити такий крок у хлопчика не вистачає сміливості. Усі свої дії Джоджо обговорює з уявним другом – Гітлером. До речі, цю роль на екрані втілив сам режисер фільму Тайка Вайтіті.

Фільм про розчарування в переконаннях, дорослішання та згубний вплив нацизму на свідомість людей. Режисеру вдалося дуже тонко показати злочини нацизму, без явної жорстокості у кадрі.

Дивіться трейлер до фільму "Кролик Джоджо": відео

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