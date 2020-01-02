Найкращі фільми та серіали 2019 року: як тріумфувала компанія Netflix

Найкращі фільми та серіали 2019 року / Колаж: LifeStyle 24

Оскільки 2019 рік лише кілька днів тому зачинив за собою двері, мережу досі підривають підсумки, рейтинги та яскраві добірки, які ви могли пропустити. Представники стрімінгового сервісу Neflix вирішили не відрізнятися від своїх конкурентів, тому також зробили свій особливий кінопідсумок 2019 року.