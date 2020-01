Найкращі фільми та серіали 2019 року: як тріумфувала компанія Netflix

Оскільки 2019 рік лише кілька днів тому зачинив за собою двері, мережу досі підривають підсумки, рейтинги та яскраві добірки, які ви могли пропустити. Представники стрімінгового сервісу Neflix вирішили не відрізнятися від своїх конкурентів, тому також зробили свій особливий кінопідсумок 2019 року.

На офіційній сторінці Netflix у твіттері з'явилися красиві колажі, на яких представники компанії вказали, якими проєктами 2019 року найбільше цікавилися поціновувачі кіноіндустрії.

Цікаво! Серіал "Відьмак" став найбільш затребуваним серіалом у США

10 найпопулярніших релізів 2019 року

1 . "Загадкове вбивство» (Murder Mystery)

2. "Дивні Дива" (Stranger Things) 3 сезон

3. "6 футів під землею" (Six Underground)

4. "Суперсімейка 2" (Incredibles 2) – мультфільм від Disney

5. "Ірландець" (The Irishman)

6. "Відьмак" (The Witcher)

7. "Потрійний кордон" (Triple Frontier)

8. "Звабливий, Поганий, Злий" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

9. "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy) 1 сезон

10. "В гонитві за Бонні і Клайдом" (The Legends who took down Bonnie and Clyde)

10 найпопулярніших серіалів 2019 року

Вісім з десяти виробництва Netflix

1 . "Дивні Дива" (Stranger Things) 3 сезон

2. "Відьмак" (The Witcher)

3. "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy) 1 сезон

4. "Мертвий для мене" (Dead to Me) 1 сезон

5. "Ти" (You)

6. "Коли вони нас побачать" (When They See Us)

7. "Неймовірне" (Unbelievable)

8. "Статеве виховання" (Sex Education) 1 сезон

9. "Тринадцять причин чому" (Th1rteen R3asons Why) 3 сезон

10. "Виховуючи Діона" (Raising Dion)

10 найпопулярніших фільмів 2019 року

До списку увійшли картини від Disney і Sony Pictures

1 . "Загадкове вбивство2 (Murder Mystery)

2. "6 футів під землею" (Six Underground)

3. "Суперсімейка 2" (Incredibles 2) – мультфільм від Disney

4. "Ірландець" (The Irishman)

5. "Потрійний кордон" (Triple Frontier)

6. "Звабливий, Поганий, Злий" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile)

7. "В гонитві за Бонні і Клайдом" (The Legends who took down Bonnie and Clyde)

8. "Людина-павук: Навколо всесвіту" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

9. "Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі" (англ. Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2)

10. "Таємна одержимість" (Secret Obsession)