Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують

У час карантину дещо складно знайти кінострічку, яка б зуміла прикувати глядача до екранів. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили зробити добірку цікавих фільмів, які вийшли у прокат за останні роки. Список склали на основі рекомендацій кіноманів, тому ці фільми точно вас не розчарують.

Якщо ви не любите, коли фінал кінострічки дещо передбачуваний, або ж надаєте перевагу тим новинкам, які змусять вас прикипіти до екрана та ретельно стежити за сюжетом, тоді ця добірка вас може порадувати. Журналісти LifeStyle 24 намагались врахувати різні кіносмаки та підібрати саме перевірені новинки останніх 5 років. Тож проведіть вечір з по-справжньому цікавим фільмом!

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"Паразити" / Parasite

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр – драма

Головні ролі: Сон Кан Хо, Лі Сон Ґюн, Чо Йо Чон

Саме цей фільм став відкриттям 2019 року! Кінострічка "Паразити" здобула перемогу в престижних кінопреміях, зокрема, Оскар.

Сюжет. Хлопець Кі Ву виріс у дуже бідній родині, яка мала дохід зі збору картонних коробок від піци. Та щасливий випадок змінює їхнє життя: дізнавшись про вакансію репетитора англійської в заможній родині, Кі Ву влаштовується на прибуткову роботу. Для цього йому доводиться порушити закон і підробити документи про освіту. Багатії і гадки не мали, кого запросили до маєтку, а Кі Ву не має наміру зупинятись на досягнутому.

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"Ірландець" / The Irishman

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – кримінал, біографічний, драма

Головні ролі: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Себастьян Маніскалко, Стівен Грем

Сюжет. Головний герой фільму-номінанта Оскару – Френкі Ширан, відомий за прізвиськом Ірландець. Перед смертю він вирішує розповісти свою історію, яка вразить кіноманів. Після Другої світової війни Френкі повернувся до США та продовжив свою справу: вбивав за гроші. Кілер забрав життя 25 гангстерів, зокрема, відомого лідера профспілок Джиммі Гоффа.

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"Пасажир" / The Commuter

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

Жанр – трилер, екшн

Головні ролі: Ліам Нісон, Віра Фарміга, Патрік Вілсон, Сем Нілл, Джонатан Бенкс, Елізабет МакҐоверн, Флоренс П'ю, Кілліан Скотт, Шазад Латіф, Енді Найман

Сюжет. Вже 10 років страховий агент та колишній поліцейський Майкл Вульріх їде на роботу одним і тим самим потягом. Більшість пасажирів він вже добре знає, адже стикається з ними щодня. Та одного разу поряд з ним сідає таємнича незнайомка, яка пропонує зіграти у гру. Чоловік потребує грошей, тому забирає 75 тисяч доларів авансу. Та незначна допомога може призвести до непоправних наслідків. Коли ж це Майкл усвідомлює, відмовитись від роботи вже не може.

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"Зелена книга" / Green Book

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 8,2

Жанр – драма, комедія, біографічний

Головні ролі: Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін

Сюжет. Це реальна історія про співпрацю викидайла Тоні Валлелонга, якого ще називали "Тоні Балакун", з джазовим піаністом Доном Ширлі. Удвох вони вирушають у турне провінційним півднем США. Однак через расову дискримінацію, яка ще існувала у 1962 році, головні герої повинні користуватись так званою "Зеленою книгою", що містить інформацію про безпечні місця проживання і харчування для афроамериканців. Та подорож Дона Ширлі та його охоронця зможуть розкрити очі на багато речей, що відбувались того часу.

Фільм "Зелена книга" здобув премію Оскар.

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"Сім сестер" / What Happened to Monday?

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,9

Жанр – трилер, наукова фантастика, екшн

Головні ролі: Нумі Рапас, Гленн Клоуз, Віллем Дефо

Сюжет. У майбутньому Земля стала настільки перенаселеною, що уряд заборонив сім'ям мати більше однієї дитини. Багатьох неповнолітніх просто забирали у їхніх батьків. Водночас в одній родині народилось 7 дівчаток-близнючок. Їхній дідусь вирішив приховати цей факт, назвавши дітей за днями тижня. Вони могли виходити з дому тільки у свій день. А от для суспільства існувала тільки одна Карен Сеттман. Однак обманювати уряд дівчатам вдавалось до зникнення однієї з сестри. Куди зникла Понеділок – доведеться дізнаватись її сестрам.

"Сім сестер": дивіться трейлер українською онлайн

"Гра Моллі" / Molly's Game

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Жанр – кримінал, драма

Головні ролі: Джессіка Честейн, Ідріс Ельба, Кевін Костнер

Сюжет. Професійна лижниця Моллі Блум не змогла потрапити до олімпійської збірної США, тому вирішує взяти паузу в кар'єрі. Вона оселяється в Лос-Анджелесі та влаштовується на роботу офіціанткою. Однак саме ця, здавалось би, не зовсім вдала посада допомагає дівчині зрозуміти, як заробити великі гроші. Моллі влаштовує підпільне казино для знаменитостей Голлівуду і всього за вечір заробляє близько 50 тисяч доларів. І все чудово, поки потужним бізнесом не зацікавились представники ФБР.

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"Невидимий гість" / Contratiempo

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр – трилер, детектив

Головні ролі: Маріо Касас, Ана Вахенер, Хосе Коронадо, Барбара Ленні, Франсеск Орелья, Пако Тоус, Давід Сельвас, Сан Еламос, Манель Дуесо

Сюжет. Це одна з найзахопливіших детективних історій всіх часів. Успішний бізнесмен Едріан Доріа прокидається в готельному номері та виявляє там вбиту коханку. Він переконує, що злочину не скоював, однак кімната була закрита зсередини. Після арешту на кону опинилось все, що мав Едріан – його статки, сім'я та воля. Виправдати бізнесмена може тільки найкраща у своїх справі юристка Вірджинія Гудман, яка ще ніколи не програвала у суді та перед виходом на пенсію хоче зробити все, аби допомогти герою. Та з кожною хвилиною бесіди з ним адвокат дізнаватиметься нові темні сторони заплутаного вбивства.

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"Небезпечна гра Слоун" / Miss Sloane

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – трилер, детектив, кримінал

Головні ролі: Джессіка Честейн, Марк Стронг, Гугу Ембат-Ро, Майкл Стулбарг, Елісон Пілл, Джейк Лесі, Джон Літгоу, Сем Вотерстон

Талановита і досить наполеглива лобістка Елізабет Слоун з легкістю втілює чужі ідеї в життя. Вона робить все для того, щоб певний закон був прийнятий Конгресом США. На замовлення впливових політиків Елізабет береться за нову справу, яка може не тільки перевернути її кар'єру, але й фізично знищити. Вона має змусити Конгрес ввести податки на експорт пальмовоої олії з Індонезії. Однак у політичній грі опиняються надто впливові суперники.

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"Сноуден" / Snowden

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – біографічний трилер

Головні ролі: Джозеф Гордон-Левітт, Шейлін Вудлі, Мелісса Лео, Закарі Квінто, Том Вілкінсон

Сюжет. Едвард Сноуден зі шкільних років хотів служити країні, однак через травму не зміг стати військовим. Тому він вирішив працювати по інший бік барикади та розробляти антитерористичну програму. Та всі уявлення про систему руйнуються, коли Сноуден дізнається, що за всіма людьми стежать завдяки техніці. Він вирішує розповісти правду світу та при цьому вижити. Адже тепер Едвард Сноуден стає ворогом номер один США.

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"Легенда Г'ю Гласса" / The Revenant

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – вестерн, пригодницький фільм

Головні ролі: Леонардо Ді Капріо, Том Гарді, Вілл Поултер, Домналл Глісон, Грейс Дав

Сюжет. Події відбуваються у ХІХ столітті, коли не було новітньої техніки. Головний герой – мисливець Г'ю Гласс. Разом із групою друзів він вирушає на полювання, де на нього нападає ведмідь. Чоловіка із серйозними пораненнями залишають помирати в лісі, а його сина вбивають. Однак він вижив та хоче помститись тим, хто зрадив його.

За головну роль у цьому фільмі Леонардо Ді Капріо отримав свій перший та довгоочікуваний Оскар.

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться трейлер українською онлайн

"Вік Адалін" / The Age of Adaline

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 7,2

Жанр – драма, мелодрама, фентезі

Головні ролі: Блейк Лайвлі, Міхіл Хаушман, Кеті Бейкер, Гаррісон Форд, Еллен Берстін, Аманда Крю, Лінда Бойд

Сюжет. Головною героїнею фільму є звичайна американка Аделайн Боумен, яка народилась у 1908 році. Однак автокатастрофа кардинально змінює її життя. Дівчина перестає старіти та навіть у 100 років виглядає і почувається 27-річною. Єдиною, хто знає її таємницю – це донька, яка доживає віку. Та все може змінитись, коли Аделайн закохується в Елліса.

"Вік Адалін": дивіться трейлер українською онлайн