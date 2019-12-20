Найкращі книжки 2019 року, які варті уваги

2019 рік виявився дуже насиченим дуже плідним на яскраві та атмосферні книжки. Які з них точно не можна оминути своєю увагою – читайте у матеріалі LifeStyle 24

Ми пропонуємо незначну частину найпопулярніших книг цього року, але кожен з цих творів безумовно заслуговує кожної хвилини вашого часу.

До слова: Найкращі та корисні подарунки до зимових свят

"Доця", Тамара Горіха Зерня



"Доця" / Фото: Армія.fm

Художниця-вітражистка з Донецька, яка створює коштовні лампи та вітражі для найрізноманітніших клієнтів із початком війни на Донбасі, у 2014 році втрачає все. Родину, дім, роботу, ілюзії. Натомість у неї лишається команда майже супергеройських друзів, досвід і воля до життя. Які і розгортають перед нами історію зі справжніми шпигунськими таємницями, карколомними зиґзаґами сюжету та героями, якими важко не захопитись.

Це – не документальна книга про війну на Донбасі. Це, скоріше, дуже крутий бойовик, виписаний із нашої реальності. Але це одна з найяскравіших книжок про війну на Донбасі, яка перехоплює подих від страху і захвату.

Сама авторка про неї сказала: "Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе – визволителями. Я зрозуміла, що ми повинні щось робити, ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український Ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз. Можливо, пізніше, через десятиліття ці події осмислять по-іншому, подадуть по-іншому. Але те, що є зараз і те, що ми повинні зробити, ми зробили".

"Клавка", Марина Гримич



"Клавка" / Фото з відкритих джерел

Книга про книги. Точніше – про тих, хто створював всі ті книги, які нас стимулювали вивчати у школі, але до яких ми тоді не доросли. І про старий Київ, яким він був після війни, з усіма його, вже втраченими, базарами, затишними вулицями, дивним побутом комунальних квартир, партійними інтригами та вічними пристрастями любовних трикутників.

Клавдія Блажкевич працює секретаркою Спілки письменників України. Їй – 26. Вона – донька ворогів народу. У неї аж два залицяльники домагаються її руки і серця. Навколо неї вирує пленум Союзу Радянських Письменників України, на якому влаштовують розноси письменникам, і на якому кожен намагається вижити, хто як вміє. Все це сплітається у захопливий сюжет про нашу соцреалістичну богему, про яку ми знаємо небагато. А дарма – вона варта того, аби звернути на неї увагу. Для першого знайомства із життям тогочасним письменників книга Гримич є оптимальною.

"Червоні Хащі", Фоззі



"Червоні хащі" / Фото з відкритих джерел

Всі ми маємо життя, насичене подіями, людьми і сенсами. У нас різні уявлення про те, яким має бути хороший день; заради чого варто жити; що для нас важливо та кому важливі ми. А що буде, коли несподівано все це кудись подінеться? Сенс життя буде вичерпаний роками, а ті, хто дійсно є для нас важливий, зникнуть? Фоззі (так, той самий) пропонує чудовий варіант відповіді на це питання.

Він розказує історію мешканців будинку для людей похилого віку, який стоїть посеред лісу біля Черкас. Вони приїжджають у цей будинок доживати хоч як-небудь. Але несподівано отримують нове життя. З новим наповненням, новими друзями та новим найкращим у світі псом. Ну, і з новими інтригами, симпатіями та проявами людяності, куди ж без цього.

Офіційна рецензія на книгу каже нам, що це – історія сусідства, співжиття та порозуміння, попри розбіжності в біографіях. Не важливо, якою мовою ти говориш, які історії мав раніше, де народився, вчився та чи читав класику. Головне, щоб уболівав за наших.

"Дім, в якому...", Маріам Петросян



"Дім, в якому..." / Фото з відкритих джерел

Це – неймовірно потужна історія про те, скільки всього строкатого, химерного та прекрасного схованого у людях, незалежно від того, як вони виглядають. Це – роман про те, скільки магії ми відмовляємось помічати, коли стаємо дорослими. Це – розповідь про дива, які трапляються поруч, якщо ми самі їм це дозволимо. Це – дуже світла книга про те, наскільки ми всі різні, та як подібні між собою одночасно.

Саме такі враження лишаються після відомого роману вірменської авторки. Так, офіційна рецензія доволі похмуро нам пояснює, що сюжет розгортається в особливому центрі для дітей з інвалідністю, де вони існують цілком окремо від зовнішнього світу. Це правда. Сам Дім, у якому вони живуть – живий організм, щось більше подібне до міфічної істоти, а не до тимчасового притулку. Це теж правда. Але не довіряйте цій похмурості. "Дім, в якому…" настільки сповнений чистими емоціями, які всі ми переживали хоча би раз у своєму житті, що у цей твір провалюєшся з головою, забувши про потребу перевести подих між зануреннями у сюжет.

"Жінки, що біжать з вовками", Клариса Пінкола Естес



"Жінки, що біжать з вовками" / Фото з відкритих джерел

Цю книгу перевидають різними мовами світу не просто роками. Її перевидають десятиліттями. Вона грається з архетипами, розшифровує казки, легенди та перекази через які показує, чому Дика жінка – це добре. Вона пояснює, як бути відвертою із собою та чому ця відвертість важлива для відчуття щастя. Вона розказує, чому деякі жіночі жарти ніколи не зрозуміє жоден чоловік, звідки брати сили для творчості, та куди зникає любов до себе та оточуючих. Вона допомагає краще зрозуміти себе, чоловіка поруч із собою та нюанси розвитку стосунків у парі. Зрештою, у казках усе значно зрозуміліше.

Але: "Жінки, що біжать з вовками" – той твір, який не можна прочитати за раз, затамувавши подих. Цю книгу потрібно смакувати невеликими шматочками, обдумуючи кожен прочитаний розділ.

"Becoming. Становлення", Мішель Обама



"Becoming. Становлення" / Фото: Читомо

Мішель Обама – крута. Не через статус першої леді, першої афроамериканки, яка стала першою леді чи впливової правозахисниці жінок. Вона – крута сама по собі, як непересічна особистість, у яку постійно хочеться вдивитись трохи краще аби розгледіти щось нове.

Ця книга – про ту реальність життя Мішель Обами, яка була майстерно схована за глянцевими обкладинками таблоїдів та майже кіношними знімками із життя Білого дому. Вона із щирою відвертістю розповідає про свою юність, про заміжжя, про боротьбу за збереження шлюбу та про материнство. Про все те, що допомогло сильній і впевненій жінці прожити свою цікаву історію від життя у маленькій чиказькій квартирі до того моменту, як весь світ дізнався про те, хто вона.

"Ukraїner. Країна зсередини", Богдан Логвиненко



"Ukraїner. Країна зсередини" / Фото з відкритих джерел

Це книга за мотивами першого кола масштабної, майже дворічної експедиції Україною у межах однойменного проєкту. У книзі зібрали найяскравіші моменти з мандрівок усіма історичними регіонами – від Волині до Таврії, від Слобожанщини до Поділля. Якщо ви впевнені, що світ безмежно цікавий, і все найпрекрасніше можна знайти зовсім поруч – вам точно потрібна ця книга. Аби точно знати, де саме шукати оте найпрекрасніше.

Вона допомагає відчути, скільки всього яскравого, колоритного та екзотичного приховано у різних місцях нашої країни, потрібно лише вміти це все побачити. Це мотиваційно-надихаючий подорожній нарис, який дуже стимулює бажання терміново вирушити у мандрівку, аби самому відчути все те, що описане у цій книзі.

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані



"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР" / Фото з відкритих джерел

Кримінальна справа Василя Стуса складалася з тисячі сторінок, підшитих у шести томах і тепер кожен може дізнатись про всі її подробиці. Найважливіші та найцікавіші із них – зібрані у цій книжці. Як і за що було заарештовано поета? Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив усе, щоб він назавжди зник за ґратами політичної зони на Уралі? Відповіді на ці питання для себе варто зрозуміти навіть у тому випадку, якщо ви маєте примарне уявлення про Стуса та його творчість. Це потрібно, аби зрозуміти, чому особистість поета стала культовою. Це важливо, тому що окремі фігуранти його справи впливають і на наше із вами життя. Це необхідно, аби краще зрозуміти як та за яких умов формувалась незалежність України та чому ми досі маємо доводити її право на існування.