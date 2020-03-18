15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми під час карантину

Через пандемію коронавірусу у світі закрили десятки кінотеатрів. Обмежувальні заходи ввели і в Україні, відтак всі молоді батьки опинились зі своїми дітьми на карантині. Та, щоб читачам LifeStyle 24 не доводилось сумувати, ми підібрали найкращі мультфільми, які вже оцінили кіномани.

Мультфільми полюбляють переглядати не тільки діти, але й дорослі. Відтак глобальний агрегатор Rotten Tomatoes склав рейтинг анімованих фільмів, які вже встигли оцінити кіномани різного віку. То ж які мультфільми пропонують подивитись глядачі – дізнавайтесь у добірці.

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"Історія іграшок 4" (2019)

Улюблені герої Pixar – ковбой Вуді, астронавт Базз, тиронозавр Рекс, песик Слінкі та інші іграшки – повернулись на телеекрани з новими пригодами. Цього разу їм доведеться перебратись в будинок своєї нової господині Бонні.

"Історія іграшок 4": дивіться трейлер

"Людина-павук: Навколо всесвіту" (2018)

Любителі коміксів були в захваті не тільки від фільмів Marvel, але й від мультфільму "Людина-павук: Навколо всесвіту". Юний Пітер Паркер живе у Нью-Йорку та рятує людей від зловмисників. Однак, виявиться, що екіпірування супергероя носить не тільки він.

"Людина павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер

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"Думками навиворіт" (2015)

Поведінку звичайної 11-річної школярки Райлі визначають базові емоції – Радість, Сум, Страх, Гнів і Відраза. Ці емоції живуть у свідомості школярці та кожного дня допомагають їй приймати рішення і долати труднощі.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер

"Коко" (2017)

Хлопчик Мігель живе у родині чоботарів та мріє стати музикантом. Однак, щоб здійснити свій задум та переконати родичів, що музика – це не зло, йому доведеться дізнатись таємниці свого роду. Із псом-поводирем Мігель вирушить у Країну Мертвих, де на нього чекатиме чимало пригод.

"Коко": дивіться трейлер

"Білосніжка та семеро гномів" (1937)

І як же обійтись без доброї казки, яка підкорить глядачів з перших хвилин перегляду. Знамениту історію про Білосніжку екранізували ще у 1937 році. Мультфільм здобув чимало нагород, зокрема, "Оскар".

"Білосніжка та семеро гномів": дивіться фрагмент

"Суперсімейка 2" (2018)

Мультфільм є продовженням "Суперсімейки" 2004 року. За сюжетом, родина супергероїв хоче повернутись до звичного життя, однак нова загроза змушує їх повернутись до справи.

"Суперсімейка 2": дивіться трейлер

"Пригоди Паддінгтона 2" (2017)

Комедія є продовженням фільму 2014 року. За сюжетом, ведмідь Паддінгтон оселяється у будинку родини Браун. Коли ж головного героя заарештовують за крадіжку, його друзі об'єднуються, щоб виправдати ведмедя та знайти винних.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивіться трейлер

"Зоотрополіс" (2016)

Оскароносний мультфільм розповідає про місто Зоотрополіс, яке поділене на різні райони за його місцевими жителями. Коли ж до служби у поліцію приходить Джуді Гоппс, стає зрозуміло, що кролику складно здобути репутацію хорошого правоохоронця серед громил.

"Зоотрополіс": дивіться трейлер

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"Історія іграшок 2" (1999)

Шериф Вуді випадково потрапив на розпродаж речей родини Енді. Тепер улюблена іграшка може бути продана в японський музей. Тому всі його друзі згуртовуються, щоб врятувати Вуді.

"Історія іграшок 2": дивіться трейлер

"Вперед і вгору" (2009)

Це дивовижна історія про буркотливого пенсіонера та хлопчика-скаута, які відправились у подорож на літаючому будинку.

"Вперед і вгору": дивіться трейлер

"Піноккіо" (1940)

Ще один мультфільм минулого століття, який неодмінно сподобається дітям. За знаменитим сюжетом, фея оживила ляльку-маріонетку. Однак, щоб стати справжнім хлопчиком, Піноккіо доведеться проявити хоробрість та чесність, а ще пройти нелегке випробування.

"Піноккіо": дивіться трейлер

"У пошуках Немо" (2003)

Після нападу хижої риби Марлін втрачає дружину та ікринок, з яких згодом мали вирости його нащадки. Залишається тільки один син Немо, який у перший день школи порушує правила та потрапляє до рук браконьєрів. Марлін вирушає на пошуки свого сина та стикається із захопливими пригодами на шляху.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер

"У пошуках Дорі" (2016)

Мультфільм є продовженням "У пошуках Немо". Подруга Марліна Дорі, яка нічого не пам'ятає про минуле, захоче розгадати таємниці свого життя.

"У пошуках Дорі": дивіться трейлер

"Ваяна" (2016)

Донька полінезійського вождя Ваяна наважилась вирушити у захопливу подорож океаном. Дівчинка має знайти героя Мауї, який допоможе врятувати її острів.

"Ваяна": дивіться трейлер

"Лего. Фільм" (2014)

Еммет – звичайнісінька лего-фігурка, яка займалася будівництвом і не цікавилась про інше життя без цієї роботи. Однак все кардинально змінюється, коли головний герой потрапляє на засідання так званої "еліти".

"Лего. Фільм": дивіться трейлер