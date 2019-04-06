Найкращі працівники шоу-бізнесу поділяться своїм досвідом на фестивалі у Києві

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Kyiv Music Days 2019
Kyiv Music Days 2019 / Прес-служба

Друга премія концертної індустрії Kyiv Music Days відбудеться у НСК "Олімпійський" з 12 по 14 квітня. Три дні форуму будуть включати: освітні лекції, майстер-класи та панельні дискусії за участі українських спікерів і запрошених зарубіжних гостей.

Серед заявлених спікерів – професіонали, про чию роботу говорить весь світ: відомі продюсери, організатори фестивалів та концертів, музиканти та їхні менеджери.

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Своїм досвідом поділяться:

– директорка з комунікацій найкращого фестивалю Європи Sziget Каталін Фьюрі;

– продюсер VERKA SERDUCHKA, гуртів НеАнгели та KAZKA Юрій Нікітін;

– продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський;

– музикант, автор проекту The Maneken, саундпродюсер ONUKA Євген Філатов

та інші.


Програма конференції Kyiv Music Days 2019

Також під час конференції буде ексклюзивно презентовано Дім Творчості Masterskaya – музичний хаб від Івана Дорна, головна ціль якого – допомога талановитим музикантам. Відбудуться виступи різножанрових музикантів, що представлять свої шоукейси на шести сценах, та презентація нового альбому гурту KADNAY.

Ввечері 12 квітня відбудеться вручення професійної премії Kyiv Music Days Awards, де будуть визначені найкращі професіонали музичної індустрії в одинадцяти номінаціях.

Більше про спікерів дивіться на офіційному сайті.

KYIV MUSIC DAYS
12-14 квітня, НСК "Олімпійський"
Квитки
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Фото: прес-служба

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Новини культури Фестивалі
Джерело: LifeStyle 24
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