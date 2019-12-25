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Найкращі різдвяні виходи Кейт Міддлтон: підбірка фото

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Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка є улюбленицею британського народу, вражає своїм елегантним і вишуканим стилем. Пропонуємо переглянути найкращі образи, у яких Кетрін з'являлася на публіці у Різдво.

Сьогодні, 25 грудня, Кетрін у колі родини відвідала різдвяну службу в Сандрінгемі разом з чоловіком принцом Вільямом і їхніми дітьми. Також у церкві Святої Марії Магдалини була присутня і королева Великобританії Єлизавета II.

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Кейт Міддлтон для різдвяного виходу у 2019 році підготувала стильний образ, поєднавши сіре пальто з аксесуарами смарагдового кольору. Не менш ефектно виглядала 4-річна Шарлотта у зеленому вбранні.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Пропонуємо переглянути підбірку знімків виходів для різдвяної служби герцогині Кембриджської 25 грудня різних років. Додамо, що святкування Різдва у резиденції королеви Єлизавети II у Сандрінгемі вже стало традицією. У сімейному колі цьогоріч були відсутні лише Меган Маркл, принц Гаррі та їхній син Арчі через бажання пари провести свята у Канаді з матір'ю ексакторки.

Різдвяні виходи Кейт Міддлтон: дивіться фото

2011 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2012 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2013 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2014 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2015 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2016 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2017 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

2018 рік

Кейт Міддлтон
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Принц Вільям Кейт Міддлтон Новини LifeStyle
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