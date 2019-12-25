Найкращі різдвяні виходи Кейт Міддлтон: підбірка фото
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка є улюбленицею британського народу, вражає своїм елегантним і вишуканим стилем. Пропонуємо переглянути найкращі образи, у яких Кетрін з'являлася на публіці у Різдво.
Сьогодні, 25 грудня, Кетрін у колі родини відвідала різдвяну службу в Сандрінгемі разом з чоловіком принцом Вільямом і їхніми дітьми. Також у церкві Святої Марії Магдалини була присутня і королева Великобританії Єлизавета II.
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Кейт Міддлтон для різдвяного виходу у 2019 році підготувала стильний образ, поєднавши сіре пальто з аксесуарами смарагдового кольору. Не менш ефектно виглядала 4-річна Шарлотта у зеленому вбранні.
Кейт Міддлтон / Getty Images
Пропонуємо переглянути підбірку знімків виходів для різдвяної служби герцогині Кембриджської 25 грудня різних років. Додамо, що святкування Різдва у резиденції королеви Єлизавети II у Сандрінгемі вже стало традицією. У сімейному колі цьогоріч були відсутні лише Меган Маркл, принц Гаррі та їхній син Арчі через бажання пари провести свята у Канаді з матір'ю ексакторки.
Різдвяні виходи Кейт Міддлтон: дивіться фото
2011 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2012 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2013 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2014 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2015 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2016 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2017 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1
2018 рік
Різдвяний вихід Кейт Міддлтон / Instagram / @katemiddletonofficial1