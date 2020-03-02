10 найкращих серіалів всіх часів

Світ безупинно йде вперед, вдосконалюючись у різних галузях. Кінематограф – не виняток. Лише за останніх 10 років можна прослідкувати за тим, як змінилися смаки поціновувачів цього мистецтва і як відшліфувалася майстерність творців завдяки технологіям. Втім, у кінематографі єй такі проєкти, які глядачі любитимуть, незважаючи на розвиток індустрії.

Кінематограф давно вийшов на той рівень, коли здивувати глядача чимось екстраординарним – складно. Проте не лише супергеройськими стрічками від Marvel чи DC цікавляться поціновувачі даного мистецтва.

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Серед них є й любителі старих-улюблених стрічок, яким близько 30 років. Які серіали потрапили до цього списку – читайте далі.

Найкращі серіали всіх часів

"Твін Пікс" (Twin Peaks) (1990-1991)

Жанр: містично-детективний трилер

Режисер: Девід Лінч, Марк Фрост

Рейтинг IMDb: 8,8

Сюжет: Події серіалу розгортаються у маленькому провінційному містечку Твін Пікс, що поруч з канадським кордоном. Нещодавно там жахливо вбили старшокласницю Лору Палмер. Її оголене тіло, загорнуте в поліетилен, викинуло на берег місцевого озера хвилями.

Розслідуванням цієї справи якраз займаються правоохоронні органи. На перший погляд, місцеве населення – мирне, дружнє і, можливо, злегка, дивакувате. Однак, чим далі спеціальні агенти заглиблюються в деталі, тим страшніше стає від темної сторони, здавалося б, миролюбного містечка Твін Пікс.

Твін Пікс: трейлер онлайн

"Клан Сопрано" (The Sopranos) (1999-2007)

Жанр: драма

Режисер: Девід Чейз

Рейтинг IMDb: 9,2

Сюжет: Тоні Сопрано – серйозний бос у Північному Джерсі. Його ще називають Ентоні, Антоніо, Ті. Знаменитий мафіозі має дві родини, одна з яких – дружина, двоє дітей і стара матір, а друга – серйозні італійській бандити, якими він вміло керує. Через активне життя на два фронти незламний Сопрано здає позиції. Якось після втрати свідомості йому рекомендують звернутися до психіатра. Той, безумовно, прислухається і задля покращення здоров'я знаходить свого спеціаліста, якому з легкістю може "вилити душу". Втім, у його мафіозній діяльності душевні розмови зі сторонніми не надто вітаються, тому бос бандитів тримає це у суворій таємниці.

Клан Сопрано: трейлер онлайн

"Друзі" (Friends) (1994-2004)

Жанр: ситуаційна комедія

Режисер: Марта Кауффман і Девід Крейн

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: Події розгортаються у компанії життєрадісних та дещо дивакуватих друзів, які ідеально доповнюють один одного. До їхнього товариства входить трохи легковажна Рейчел, красива і надзвичайно стильна Моніка, веселун Чандлер, мрія усіх дівчат Джоуї, добра та співчутлива Фібі, а також Росс, що володіє високим рівнем IQ. Між ними щодня вирує все більше і більше пристрастей та нових вражень: любов, розчарування, пошуки роботи, брак коштів тощо. У кожній нові серії – нові цікаві пригоди.

Друзі: трейлер онлайн

"Пуститися берега" (Breaking Bad) (2008-2013)

Жанр: драма, кримінал

Режисер: Вінс Гілліган

Рейтинг IMDb: 9,5

Сюжет: Життя Волтера Вайта йшло розміреним темпом: він викладає в університеті, має сім'ю, яка складається з вагітної дружини та сина-інваліда, і цікавиться хімією. Втім, Волтер вже не молодик і він добре усвідомлює, що в його віці у чоловіків часто трапляються кризи. Тим паче, його викладацької зарплатні не вистачає, аби забезпечити своїй сім’ї дещо більше, ніж звичайні потреби. Тому чоловік вирішує підробляти на автомийці, за що його студенти з нього насміхаються.

Якось його родич, який працює в поліції, запропонував йому взяти участь в затриманні людини, яка у своєму будинку виробляє наркотики. Під час проведення операції Волт побачив, що один із дилерів, що втікає з місця події – його колишній студент. У той момент викладачу хімії приходить ідея – стати компаньйоном хлопця і разом з ним виробляти та продавати метамфетамін. А хто ж зможе приготувати найчистіший метамфетамін, як не вчитель хімії?

Пуститися берега: трейлер онлайн

"Фарґо" (Fargo) (2014 – …)

Жанр: кримінальна драма

Режисер: Ноу Гоулі

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: В нових епізодах події, що розгортаються в серіалі, трапилися наприкінці 70-х років XX століття. Нещодавно один із головних героїв перебував у В'єтнамі, де брав участь у військовій кампанії. Після повернення додому він взявся за одну заплутану справу, до якої причетний могутній синдикат, а також окремі люди, які, на перший погляд, далекі від кримінального світу. Аби довести розслідування до кінця, головному герою доведеться прийняти допомогу шерифа та з головою зануритися у небезпечні події.

Фарґо: трейлер онлайн

"Справжній детектив" (True Detective) (2014 – …)

Жанр: детектив, драма, кримінал

Режисер: Нік Піццолатто

Рейтинг IMDb: 9,0

Сюжет: "Справжній детектив" – це серіал-антологія, кожен сезон якого відзначається новими головними персонажами, другорядними героями та історіями, які потрібно розслідувати. Втім, всі сезони стрічки об'єднує факт, що, наприклад, один моторошний злочин відбувався у різних проміжках часу.

Справжній детектив: трейлер онлайн

"Гра престолів" (Game of Thrones) (2011-2019)

Жанр: драма, фентезі

Створений: HBO

Рейтинг IMDb: 9,3

Сюжет: Події розгортаються на континенті Вестерос, на якому розташовано сім королівств. Раніше Король Баратеон скинув династію Таргарієнів, коли боровся за престол. Після смерті свого головного помічника він викликає на службу Еддарда Старка. Той не надто горить бажанням покидати замок Вінтерфелл, однак не може не послухатися його наказу. Тим часом Серсея Ланністер і її брат та коханець будують плани, як звести на престол її сина Джоффрі. Загалом, серіал розповість про боротьбу семи благородних сімейств, які боротимуться за можливість володарювати містичним континентом Вестерос.

Гра престолів: трейлер онлайн

"Цілком таємно" або "Секретні матеріали" (The X-Files) (1993-2018)

Жанр: наукова-фантастика, драма, трилер

Режисер: Роб Боумен

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет: Дейні Скаллі – молодий агент ФБР, якому доручають нову посаду з розслідування секретних матеріалів. Її напарником стає Фокс Малдер, який займається цією справою протягом деякого часу. У кожного з них різні погляди на походження всього незвичного, але тільки об’єднавшись їм вдасться віднайти істину. Дейні та Фоксу доведеться пройти довгий шлях пліч-о-пліч, розкриваючи безліч незвичайних справ.

Цілком таємно: трейлер онлайн

"Детективне агентство "Місячне сяйво" (Moonlighting) (1985-1989)

Жанр: драмедія

Режисер: Гленн Гордон Карон

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: Події серіалу розгортаються у Лос-Анджелесі у детективному агентстві "Місячне сяйво". Меді Гейс – модель, яка прославилася завдяки рекламуванню шампунів. Нещодавно її ошукав бухгалтер, який утік з усіма її грошима. Усе, що в неї залишилося – це кілька збиткових фірм, будинок і її врода. Оскільки тепер Меді Гейс, як ніколи, має потребу в грошах, вона вирішує закрити всі підприємства. Серед одного з них – детективне агентство "Міські янголи". Керівник вмовляє модель не робити цього, а навпаки – самій очолити організацію. Дівчина погоджується і з моделі перетворюється у приватного детектива, змінюючи назву на "Місячне сяйво".

"Детективне агентство "Місячне сяйво": трейлер онлайн

"Доктор Хаус" (House M.D.) (2004-2012)

Жанр: драма, детектив, комедія, медицина

Режисер: Девід Шор

Рейтинг IMDb: 8,7

Сюжет: Доктор Хаус – жорсткий лікар, який завжди і всюди з’являється зі своєю палицею. Вона допомагає йому пересуватися, а також вказує на його неприязнь до людей. До слова, до своїх пацієнтів Доктор Хаус ніколи не ставиться з розумінням. Він не зважає на почуття інших і не береться за банальні випадки. Він працює лише з особливими пацієнтами. До прикладу, якщо хворому жоден лікар не змін поставити діагноз – Хаус візьметься за справу. У нього чудово розвинена інтуїція, завдяки якій здогадки щодо захворювань і діагнозом приходять у будь-який момент.

Доктор Хаус: трейлер онлайн