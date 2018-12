Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному

Кінематограф 2018 року представив широкий спектр стрічок, які не лише вразили телеглядачів, але й отримали величезні касові збори. Прем'єри безсумнівно здивували критиків і шанувальників та захопили їхню увагу з перших хвилин.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас ТОП-фільми 2018 року, які необхідно подивитися кожному. Список складений за допомогою сервісу для підрахунку касових зборів Box Office Mojo.

Найкасовішою кінострічкою у 2018 році стали "Месники: Війна нескінченності" студії Disney, яка зібрала понад два мільярди доларів прибутку. Фільм "Чорна пантера" студії Universal Pictures посів другу позицію, зібравши майже 1,5 мільярда касових зборів. Третю сходинку зайняла картина "Світ Юрського періоду 2" студії Disney з прибутком 1,3 мільярда доларів.

Пропонуємо вашій увазі найбільш захоплюючі кінострічки 2018 року:

"Гра Моллі" (Molly's Game)

Кримінальна драма "Гра Моллі" заснована на реальних подіях, які розгортаються на початку 2010-х років. Колишня спортсменка, лижниця Моллі Блум переїжджає до сонячного Лос-Анджелеса, де незабаром стає організатором підпільного покер-клубу. Досягнувши успіхів на Західному узбережжі, Моллі відкриває підпільне казино в Нью-Йорку. За її столами сиділа вся американська буржуазія, знаменитості та бізнесмени, а Моллі заробляла шалені гроші. Однак заробляти валюту, не привернувши увагу податкової та поліції, таки не вдалося.

Гра Моллі 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Я, Тоня" (I, Tonya)

Автобіографічна стрічка "Я, Тоня" розповість про одну з найвідоміших і найскандальніших фігуристок планети 1990-х років – Тоню Хардінг. З національної зірки вона перетворюється на вигнанку, коли напередодні Олімпіади 1994 роки її головна суперниця Ненсі Керріган ледь не покидає змагання через травму ноги. Травма - справа рук найближчих сподвижників Тоні, яку потім публічно звинувачують у змові.

Я, Тоня 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Чорна Пантера" (Black Panther)

Фільм "Чорна Пантера" – це пригодницький екшн за мотивами серії коміксів від Marvel, який описує життя і культуру країни Ваканди, загубленої в африканських джунглях. Однак країна Ваканда є непростою, тому чужинці намагаються дістатись до її скарбів, але на захист країни встає король африканської савани на прізвище Чорна Пантера.

Чорна Пантера 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Ейфорія" (Euphoria)

Драматична стрічка показує подорож двох сестер по Європі, яка повинна завершитися в найпрекраснішому місці в світі. Саме там одна із сестер хоче прожити кінець своїх днів і піти назавжди з життя. Однак інша сестра не готова до таких кардинальних змін і намагається вирватися з клубу самовбивць.

Ейфорія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Секретне досьє" (The Post)

Історично-біографічна драма показує життя двох журналістів іменитих видань – The Washington Post і The New York Times. Американський медіапростір дізнається про опублікування секретних документів про хід війни у В'єтнамі. Якщо уряд засудить The Washington Post за порушення законів, то видання буде закрите, а всі його співробітники опиняться на вулиці або у в'язниці.

Секретне досьє 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Темні часи" (Darkest Hour)

Кінострічка "Темні часи" – це історія про вирішальний крок Вінстона Черчилля на посаді прем'єр-міністра Великобританії, який отримав владу при надзвичайних обставинах. Всупереч тиску і страху інших політиків, Черчилль відмовляється йти на угоду з Гітлером, таким чином змінивши хід війни у Великій Британії у 1940-х роках.

Темні часи 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Червоний горобець" (Red Sparrow)

Захоплюючий трилер показує життя російської шпигунки, яка пройшла підготовку професійної звабниці та намагається причарувати американського агента. В епіцентрі сюжету – протистояння російських та американських спецслужб. Головна героїня – колишня прима-балерина Домініка Єгорова, завербована російською контррозвідкою.

Червоний горобець 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" (Tomb Raider)

Пригодницький бойовик показує життя головної героїні Лари Крофт, яка відправляється у свою першу мандрівку, щоб розкрити секрети загадкового острова та завершити археологічне дослідження батька. Але на її шляху встає археолог Матіас Фогель, який виявляється її запеклим суперником.

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

Фентезійний бойовик розповідає про зустріч супергероїв, таких як Залізна людина, Тор, Халк і багато інших величезним та страхітливим злом об'єднують сили супергероїв, такі як Залізна людина, Тор, Халк і багато інших. Месники знову зустрічаються, щоб не дозволити ворогу знищити людство за допомогою шести каменів нескінченності.

Месники: Війна нескінченності 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Дедпул 2" (Deadpool 2)

Комедійний бойовик "Дедпул 2" продовжив свою історію, де у другій частині найманець Дедпул створює команду мутантів, що називається X-Force, яка повинна захистити молодого мутанта Рассела від солдата-мутанта Кейбла.

Дедпул 2 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Ескобар" (Loving Pablo)

Біографічна кінострічка "Ескобар" занурить в час 1980-х років, де світом правили наркобарони – люди, які збирали мільйонні статки на продажі наркотиків по всьому світу. Головний герой фільму – Пабло Ескобар, який вважався наймогутнішим наркобароном тих часів. Стрічка познайомить глядачів з однією журналісткою, з якою в Ескобара зав'яжеться бурхливий роман.

Ескобар 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Світ Юрського періоду 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Фанатам доісторичних монстрів відкривається можливість знову зануритися у "Світ Юрського періоду". Незважаючи на те, що острів динозаврів закритий, все ж таки деяким рідкісним видам рептилій загрожує смертельна небезпека. Колишня директорка парку веде активну кампанію за порятунок унікальних тварин і погоджується на пропозицію мільйонера Бенджаміна Локвуда потайки від усіх вивезти з острова кілька його мешканців.

Світ Юрського періоду 2 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Вісім подруг Оушена" (Ocean's Eight)

Фільм показує життя шахрайки Деббі, яка за своєю вдачею схожа на брата Денні Оушена. Жінка повертається з в'язниці і починає розробляти новий план пограбування під час щорічного балу Музею мистецтва "Метрополітан" в Нью-Йорку. Допомогли здійснити крадіжку діамантового кольє 8 подруг.

Вісім подруг Оушена 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Людина-мураха та Оса" (Ant-Man and the Wasp)

Фантастичний бойовик "Людина-мураха та Оса" є продовженням історії про "Людину-мураху" з кінематографічного всесвіту Marvel. Кінострічка продовжує події після фільму "Перший месник: Протистояння", де Скотт Ленг намагається знайти баланс між роллю супергероя та сім'янина. Він отримує нове завдання, яке має виконати спільно з Хоуп ван Дайн, яка вдягне костюм Оси.

Людина-мураха та Оса 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Місія неможлива: Фолаут" (Mission: Impossible – Fallout)

Фільм "Місія неможлива 6: Фолаут" розповідає про труднощі та несподівані повороти у ході виконання агентом ЦРУ Ітаном Гантом дорученої йому урядом нездійсненної місії. Звісно, незрівнянний Гант впорається зі своїм завданням, адже для нього немає нічого неможливого.

Місія неможлива: Фолаут 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Мег" (The Meg)

Сюжет китайсько-американського трилера показує, як професор палеонтології Джонас Тейлор вдруге занурюється у глибокі води Маріанської западини, щоб врятувати колег-науковців. Однак раптова атака величезного чудовиська виводить батискаф з ладу, назва цього габаритного страховиська – доісторичний мегалодон.

Мег 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"М'ята" (Peppermint)

Драматичний фільм показує видовищну картину, яка захоплює з перших хвилин. Молода та щаслива мати в одну мить втрачає все, чим жила – свого чоловіка та донечку. На шляху до справедливості їй довелося зіткнутися із брудними поліцейськими, корумпованими юристами і несправедливими суддями. Райлі довгий час тренувалася, аби стати машиною для вбивств і відімстити всім причетним до вбивства її найрідніших людей.

М'ята 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Проста послуга" (A Simple Favor)

Кримінальний трилер розповідає про молоду маму-блогерку Стефані та заможну жінку. Дуже швидко вони стають близькими подругами і Емілі просить Стефані про просту послугу. Після того, як прохання було виконано, Емілі таємно зникає, а пошуки поліції не дають результату. Що трапилося з Емілі?

Проста послуга 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Метелик" (Papillon)

Стрічка "Метелик" – це історія про волю до життя. Анрі Шарьєра всі називають Метеликом через татуювання на грудях. У його житті є кохана дівчина, достаток та щастя. Однак, Анрі несправедливо звинуватили в убивстві, засудивши на довічне ув'язнення. Після кількох невдалих спроб утекти його перевели на острів Диявола, із якого ніхто і ніколи не втікав. Якщо Метелик хоче відчути смак свободи, йому прийдеться ризикувати своїм життям.

Метелик 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Веном" (Venom)

Кінострічка розповідає про журналіста Едді Брока, який є суперником Людини-павука у Всесвіті Marvel. Одного разу у нього вселяється інопланетний паразит, який зупиняє його прогресуючу хворобу (рак) і надає йому суперздібності.

Веном 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Народження зірки" (A Star Is Born)

Кінострічка описує життя Джексона Мейна, який колись був успішним музикантом, але пристрасть до алкоголю не допомагає Джексону продовжувати кар'єру. Відтак, чоловік в одному закладі зустрів дівчину Еллі, яка давно мріяла стати відомою співачкою. Тоді Джексон вирішив допомогти Еллі запустити кар'єру і вони закохалися.

Народження зірки 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody)

Фільм "Богемна рапсодія" – це біографічний мюзикл гурту Queen, який розповідає про талановитого соліста Фредді Мерк’юрі, який кинув виклик стереотипам та став одним з найулюбленіших артистів у світі.

Богемна рапсодія 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Дія фентезійного фільму відбувається в 1927 році у Парижі, коли директор школи Гоґвортс Албус Дамблдор був ще молодим, а зловіщий Ґріндельвальд втік з-під варти і почав жорстоку війну в світі магії. Він є продовженням фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати".

Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Аквамен" (Aquaman)

Головний герой Артур Каррі з дитинства відчував, що він не такий, як усі інші діти. Він народився в сім’ї наглядача маяка Тома Каррі та його дружини Атланни. Помираючи, мати відкрила йому таємницю – насправді вона королева Атлантиди, яку вигнали на сушу. Батько, виховуючи сина, допомагав йому розвивати надприродні здібності.

Аквамен 2018: дивитись трейлер фільму онлайн