Найкращі світові кінопрем'єри 2019 року, які варто подивитися до кінця року

Фільми у 2019 році вразили кіноманів не менше, ніж у попередні роки. Кінематограф вкотре представляє стрічки, які отримують шалену популярність серед глядачів, а також збирають величезні касові збори. 2019 рік добігає кінця, тож пропонуємо вам дізнатися, які прем'єри найбільше захопили увагу шанувальників кіно.

Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас найкращі фільми 2019 року, які необхідно подивитися кожному. Список складений за допомогою сервісу для підрахунку касових зборів IMDb.

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Фільм "Месники: Завершення", що став продовженням стрічки "Месники: Війна нескінченності" став найкасовішою кінострічкою у 2019 році, зібравши понад два мільярди доларів прибутку. Таким чином американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics отримав перше місце у списку найкасовіших прем'єр. Фільм "Месники: Завершення" навіть побив рекорд "Аватара", ставши найкасовішою стрічкою в історії.



Офіційний постер до фільму "Месники: Завершення" 2019 / Marvel Studio

Анімаційний фільм "Король Лев" посів другу позицію, зібравши понад 1,5 мільярда доларів касових зборів. Третю сходинку зайняв кінокомікс "Людина-павук: Далеко від дому" з прибутком понад 1 мільярд доларів. Четверте місце очолив фільм "Капітан Марвел", який став першим проєктом видавництва Marvel Comics, присвяченим жіночому персонажеві.

Замикає п'ятірку найкасовіших зборів нашумілий фільм "Джокер", який лише в Україні за перший вікенд прокату заробив мільйон доларів. Американський кінокомікс обігнав обидві частини "Дедпула", зібравши в загальній сумі понад 1 мільярд доларів.

Список найкращих фільмів 2019 року

"Марія – королева Шотландії" (Mary Queen of Scots)

Прем'єра фільму: 17 січня

Режисер: Джозі Рурк

Історичний драматичний фільм "Марія – королева Шотландії" розповідає про конфлікт між претендентками на англійський трон у XVI столітті. Після смерті французького короля його вдова Марія Стюарт – королева Шотландії – висловлює свої права на англійський престол. Однак протестантка Єлизавета I не має наміру поступатися. Тож стрічка познайомить вас з безжалісною Єлизаветою I і зухвалою Марією Стюарт, які змагатимуться в політиці і любові.

Марія – королева Шотландії: дивіться трейлер фільму онлайн

"Зелена книга" (Green book)

Прем'єра фільму: 24 січня

Режисер: Пітер Фарреллі

"Зелена книга" – це драма, яка розповідає реальну історію подорожі півднем США відомого джазового піаніста і звичайного водія, між якими виникла дружба. Довідник "Зелена книга" допомагав мандрівникам знайти безпечні місця для ночівлі, заправки, магазини та інші потрібні сервіси.

Фільм став переможцем кінопремії "Оскар-2019" в номінації "Найкращий фільм року", а також отримав статуетку в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".

Зелена книга: дивіться трейлер фільму онлайн

"Фаворитка" (The Favourite)

Прем'єра фільму: 31 січня

Режисер: Йоргос Лантімос

XVIII століття розпочалося для Англії та Франції з війни. У той час англійський трон очолювала королева Анна Стюарт. У монархині померло 17 дітей, вона часто хворіла, страждала на ожиріння та не могла правильним чином керувати країною. Тож їй допомогла зайнятись усіма державними справами її коханка – заміжня Сара Черчилль.

Однак до палацу прибула звичайна служниця, яка згодом стала "фавориткою" королеви. Ебігейл подобається Анні, але дуже не подобається Сарі. З кожним днем Ебігейл все більше і більше заглиблюється в державні справи, стаючи радницею королеви.

Олівія Колман, яка виконує головну роль у фільмі, отримала "Оксар" у номінації "Найкраща жіноча роль".

Фаворитка: дивіться трейлер фільму онлайн

"Капітан Марвел" (Captain Marvel)

Прем'єра фільму: 7 березня

Режисер: Анна Боден, Райан Флек

Супергеройський фільм розповідає про жінку-супергероїню, яка володіє винятковими здібностями. У центрі сюжету – пілот ВПС США, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі стала супергероєм Капітаном Марвел та отримала особливі надздібності. Головну роль найсильнішої жінки виконала володарка премії "Оскар" Брі Ларсон.

Капітан Марвел: дивіться трейлер фільму онлайн

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"Шазам!" (Shazam!)

Прем'єра фільму: 4 квітня

Режисер: Девід Ф.Сандберг

Фільм, створений за мотивами однойменного коміксу видавництва DC Comics, розповідає про 14-річного Біллі Бетсона, який відкрив у собі неабиякі можливості. Він може перетворюватися в дорослого супергероя Шазама. Герой, в якого перетворюється Біллі, робить те, що робила б кожна дитина його віку, отримавши такі суперможливості.

Втім веселощі швидко завершаться і йому доведеться опанувати свої навички, аби вистояти в запеклій боротьбі зі смертоносними силами зла.

Шазам!: дивіться трейлер фільму онлайн

"Хеллбой" (Hellboy)

Прем'єра фільму: 11 квітня

Режисер: Ніл Маршалл

Хеллбой – це демон із пекла, який потрапив у наш світ, адже на нього чекає тут важлива місія. Він повинен перемогти середньовічну відьму – Криваву королеву Німуе, дружину Мерелін. Однак ця боротьба може спровокувати падіння світу. Тож Хеллбой зі всіх сил намагається цього уникнути.

Хеллбой: дивіться трейлер фільму онлайн

"Месники: Завершення" (Avengers: Endgame)

Прем'єра фільму: 25 квітня

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

До супергероїв у пригодницькому бойовику, яких ми побачили у попередній частині "Війна нескінченності", долучається Капітан Марвел, Людина-Мураха та Оса. Фільм продовжує історія, розпочату у "Війні нескінченності" – супергерої рятуватимуть світ. Кінокартина "Месники: Завершення" покликана дати остаточний кінець четвертій фазі кінокоміксу Marvel.

Месники: Завершення: дивіться трейлер фільму онлайн

"Годзілла ІІ Король монстрів" (Godzilla: King of the Monsters)

Прем'єра фільму: 30 травня

Режисер: Майкл Догерті

Фантастичний бойовик у другій частині намагається стримати могутніх монстрів. Годзілла протистоятиме супермисливцям Мотрі, Родану і триголовому Кінгу Гідорі. Цих чудовиськ завжди вважали лише міфічними створіннями, але вони відродилися з легенд, щоб зійтися в битві, яка поставить під загрозу існування людства.

Годзілла ІІ Король монстрів: дивіться трейлер фільму онлайн

"Люди Ікс: Темний Фенікс" (Dark Phoenix)

Прем'єра фільму: 6 червня

Режисер: Саймон Кінберг

Через 10 років після подій стрічки "Люди Ікс: Апокаліпсис" Містік, Звір, Шторм, Нічний Змій і Ртуть стають національними героями. Їхній лідер Чарльз Ксав'є відправляє своїх учнів-мутантів на небезпечні і екстремальні місії. Під час однієї з них Люди Ікс потрапляють в космос, де в результаті сплеску сонячної енергії в Джин Ґрей пробуджується зловісна сила – Фенікс. Ця роль дісталася Софі Тернер, яка стала відомою завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів".

Люди Ікс: Темний фенікс: дивіться трейлер фільму онлайн

"Рокетмен" (Rocketman)

Прем'єра фільму: 6 червня

Режисер: Декстер Флетчер

Фільм "Рокетмен" – біографічна музична драма, яка розповідає про історію життя Елтона Джона. Сюжет знайомить глядача з молодістю музиканта, розповідаючи його шлях до слави. Назва стрічки походить від однієї з найзнаменитіших пісень британського музиканта "Rocket Man".

Рокетмен: дивіться трейлер фільму онлайн

"Люди в чорному: Інтернешнл" (Men in Black International)

Прем'єра фільму: 13 червня

Режисер: Ф. Гері Грей

Існує таємна організація, яка охороняє Землю від інопланетян і дивних істот – це люди в чорному. Вони майже завжди в чорних ділових костюмах, у них є свої агенти, стволи та пристосування, які допомагають стежити за порядком на Землі. Інколи їм доводиться проводиться набір новачків, тож хто потрапить до них у команду – дивіться у фільмі.

Люди в чорному: Інтернешнл: дивіться трейлер фільму онлайн

"Людина павук: Далеко від дому" (Spider-Man: Far from Home)

Прем'єра фільму: 4 липня

Режисер: Джон Воттс

Людина-Павук допомагає місцевій поліції ловити злочинців. Згідно з новим сюжетом, Пітер Паркер відправляється зі своїми друзями на літні канікули до Європи і зустрічає Містерія. З ним він об’єднує свої сили, щоб запобігти стихійним лихам і руйнуванням по всьому світу.

Людина павук: Далеко від дому: дивіться трейлер фільму онлайн

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"Король Лев"

Прем'єра фільму: 18 липня

Режисер: Джон Фавро

​"Король Лев" – це римейк діснеївського мультфільму 1994 року. В анімаційному фільмі покажуть всім знайому історію про левеня Сімбу, який пройде складні випробування для того, щоб в кінці поборотися за престол і стати справжнім королем.

Король Лев: дивіться трейлер фільму онлайн

"Паразити"

Прем'єра фільму: 1 серпня

Режисер: Пон Джун Хо

Південнокорейська драма розповідає історію про сім'ю Кі-Тхека з важким фінансовим становищем: уся сім'я заробляє лише на упакуваннях коробок для піци. Хороший товариш Да-Хе пропонує йому стати репетитором англійської мови для дочки місцевого бізнесмена Пака. Хлопець потрапляє в світ розкоші і небачених статків, тож швидко знаходить спосіб, як допомогти своїй сім'ї вийти з бідного життя.

Фільм 21 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі отримав Золоту пальмову гілку.

Паразити: дивіться трейлер фільму онлайн

"Форсаж: Гоббс та Шоу" (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

Прем'єра фільму: 1 серпня

Режисер: Девід Літч

Не злюбивши одне одного, закляті супротивники – спецагент Гоббс і злочинець Шоу – живуть за своїми великими принципами і ніколи не будуть довіряти один одному. Проте супротивник Брікстон все змінює, тож вони будуть змушені об'єднатися, щоб захистити світ від нищівної біологічної атаки.

Форсаж: Гоббс та Шоу: дивіться трейлер фільму онлайн

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood)

Прем'єра фільму: 15 серпня

Режисер: Квентін Тарантіно

Стрічка "Одного разу в Голлівуді" розповідає про Рікі Далтоне, який разом з напарником Кліффом Бутом у 1969 році намагається пробитись у великий світ кінематографу. Вся історія відбувається на тлі вбивства вагітної акторки Шерон Тейт, яку позбавила життя секта серійного маніяка Чарльза Менсона в Лос-Анджелесі. У фільмі знялися знамениті голлівудські актори Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі.

Одного разу в Голлівуді: дивіться трейлер фільму онлайн

"Джокер" (Joker)

Прем'єра фільму: 3 жовтня

Режисер: Тодд Філліпс

Події фільму розгораються у 1980-х роках в місті Готем, де з'являється геніальний маніяк і маніпулятор в клоунському гримі, який називає себе Джокером. Відсутність любові від глядачів і незатребуваність його таланту приводить його до жахливих вчинків. Артур втрачає розум і починає вбивати людей.

Джокер: дивіться трейлер фільму онлайн

"Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

Прем'єра фільму: 28 листопада

Режисер: Майкл Енглер

Фільм "Абатство Даунтон" – це продовження популярного серіалу, який розповідав про життя сім'ї графа Ґрентема. Події відбувалися на початку та в середині ХХ століття. За сюжетом, після смерті графа у заможній родині починаються серйозні міжусобиці за володіння залишеним капіталом.

Абатство Даунтон: дивіться трейлер фільму онлайн

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"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Прем'єра фільму: 19 грудня

Режисер: Джефрі Джейкоб Абрамс

У дев'ятому епізоді "Зоряних війн" залишки Опору намагаються впоратися з внутрішніми заворушеннями, втім їм знову доведеться зіткнутися з Першим Орденом. Древнє протистояння джедаїв досягає піку. Фільм завершує неймовірну історію сім'ї Скайвокерів, що триває вже понад сорок років, і обіцяє дати відповіді на всі загадки з попередніх серій.