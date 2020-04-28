Найкращі українські екранізації книг, за які не соромно

За останні роки українська кіноіндустрія гучно заявила про себе на світовій арені. Окрім цього, вітчизняні фільми отримують шалену підтримку від кіноманів. І пишатись нам справді є чим! Чого вартують тільки останні екранізації книг, які встигли підкорити глядачів.

Після чималого успіху серіалу "Спіймати Кайдаша" ні в кого і сумніву не залишилось, що українські режисери можуть знімати якісні кінострічки, які змушують прикипіти до екранів. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили скласти список кінострічок, створених за мотивами відомих книг. Ці фільми точно переповнять вас гордістю за українське кіно!

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"Спіймати Кайдаша"

Рік виходу: 2020

Режисер: Олександр Тіменко

Головні актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Юлія Врублєвська

Комедійний серіал зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сі'мя". Автори телепроєкту показали сучасних Кайдашів, зобразивши їхнє життя з 2005 до 2014 років. Тут можна побачити блискучий український гумор, побут села та, звісно, ж одвічну проблему батьків та дітей.

Дивіться трейлер до серіалу "Спіймати Кайдаша": відео

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"Захар Беркут"

Рік виходу: 2019

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн

Головні актори: Роберт Патрік, Андрій Ісаєнко, Цегмід Церенболд, Томмі Фленаган, Олег Волощенко, Поппі Дрейтон, Алекс МакНіколл

Це неперевершена екранізація повісті Івана Франка. До створення фільму долучились не тільки українські зірки кіно, але й голлівудські.

За сюжетом, монгольська орда поступово загарбує карпатські села, забираючи з собою полонених. Та на одному перевалі двоє місцевих мисливців звільняють бранців з ворожого табору. Розлючений хан готовий знищити всі поселення. Та він не знає, що боротись йому доведеться проти Захара Беркута.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

"Віддана"

Рік виходу: 2020

Режисер: Христина Сиволап

Головні актори: Маріанна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцький

Чуттєва та водночас емоційна драма знята за мотивами книги Софії Андрухович "Фелікс Австрія". У центрі сюжету – панночка Аделя та її прислуга Стефанія. Змалку дівчата росли разом. Коли ж Аделя виходить заміж, вони продовжують жити в одному маєтку та вже не розуміють, ким є одна одній.

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"Червоний"

Рік виходу: 2017

Режисер: Заза Буадзе

Головні актори: Микола Береза, Олег Шульга, Олександр Мавріц, Любов Тищенко, Ігор Колтовський, Олег Стефан, Володимир Шпудейко

За сюжетом, до підрозділу НКВС потрапляють два українці: воїн УПА Данило Червоний та пілот Віктор Гуров, якого вважають дезертиром. Чоловіки мають кардинально різні думки щодо політики. Та їх об'єднує одне: обидвоє повинні пройти крізь каторги, допити та нелюдські умови ув'язнення.

Фільм "Червоний" зняли за мотивами однойменної книги письменника Андрія Кокотюхи.

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"Чорний ворон"

Рік виходу: 2019

Режисер: Тарас Ткаченко

Головні актори: Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Азізбек Абдурашидов, Андрій Мостренко, Олексій Тритенко, Наталія Сумська

Історична драма була знята на основі книги Василя Шкляра "Чорний ворон". Головний герой – офіцер армії УНР Іван, якого часто кличуть Вороном. Він прагне почати нове життя з вагітною дружиною, тому переїжджає з нею на хутір недалеко від міста Кам'янка. Однак вже на вокзалі подружжя розуміє, що втекти від війни їм не вдасться: до міста прибув цілий полк на чолі з чекістом Євдокімовим. Він ув'язнює батька Івана та намагається змусити чоловіка бути шпигуном серед повстанців. Перед Вороном вибір – терпіти ганьбу і насильство заради ілюзії миру, чи самому приєднатися до повстанців.

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"Дике поле"

Рік виходу: 2018

Режисер: Ярослав Лодигін

Головні актори: Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Георгій Поволоцький, Євгенія Муц, Ігор Портянко

Гостросюжетний фільм зняли за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана. За сюжетом, Герман повертається до рідного Старобільська, що на Донбасі. Та його візит був вимушений: старший брат безслідно зник, а на сімейний бізнес – стару бензоколонку – зазіхають ті, хто захоплює шматок за шматком землю. Тому Герману доводиться вступати у боротьбу.

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