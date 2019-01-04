Найкращі українські книжки 2018 року, які ніколи не пізно прочитати

2018 рік видався дуже плідним для українських письменників. Журналісти 24 каналу зібрали для вас найкращі книжки року, які точно не можна оминути своєю увагою.

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"Коханці Юстиції" Юрія Андруховича (книга року ВВС-2018) – черговий захоплюючий роман українського письменника, у якому майстерно замішано все: і паранормальне, і кримінальне, і історичне, і атмосферно-галицьке. Це історії злочинців-душогубців, які в різні часи постали перед судами різних імперій: австро-угорської, польської, німецької, радянської. Родинно-побутові і політичні вбивства, зґвалтування і грабунки, розбещення малолітніх і загадкове відокремлення голови, ідейні зради і зради заради ідеї, слабкості і пристрасті засуджених коханців Юстиції, закладені різним дияволам душі і не завжди справедливі, але часто жахливі покарання. Все це – написано саме у тому смачному стилі, який уже зробив Андруховича класиком сучасної літератури.

"Коханці Юстиції" Юрія Андруховича

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"Церебро" Андрія Бондара (увійшла до списку найбільш очікуваних книг Форуму видавців-2018) – оригінальна і незвична композиція із історій про ті життєві пригоди, які трапляються щодня. При чому, як пояснив сам автор, збірка побудована так, що вона починається із повністю реалістичних текстів із його життя, але реалізм із кожним наступним текстом пригасає, аж поки звична реальність не зникає повністю. Усі разом ці історії створюють особливий, затишний світ, до якого хочеться повертатися знову і знову.



"Церебро" Андрія Бондара

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"Омбре. Над темрявою і світлом" Лори Підгірної (бестселер року за версією мережі "Буква") – книга про таємниці, пригоди, лицарів та тамплієрів, дія якої розгортається у Кам'янці-Подільському. Архівний ревізор Едіта випадково знаходить реліквію ордену лицарів Храму, про яку всі у місті мовчать ніби за неофіційною змовою. Ця знахідка приводить її до загадкового артефакту, який свого часу тамплієри привезли на Поділля. Щоб розгадати його таємницю, доведеться позмагатись зі спецслужбами та таємними товариствами, які полюють на всі ці загадкові речі.



"Омбре. Над темрявою і світлом" Лори Підгірної

"Франческа" Доржа Бату (увійшла до списку найбільш очікуваних книжок Книжкового Арсеналу 2018 року) – документальна історія про неймовірно круту юну сицилійку, яка працює у NASA. Вона відповідає за траєкторії і орієнтацію сателітів, за підведення космічних кораблів на підхідні орбіти до міжнародних космічних станцій. Звучить серйозно. Але є одне "але" – Франческа не просто повелителька траєкторій. Вона – майстер потрапляння у незвичайні ситуації і людина-катастрофа. В умовах, коли космос дуже близько, це створює безліч кумедних та яскравих історій щодня.



"Франческа" Доржа Бату

"Афиновий ведмедик" Анастасії Волховської та Яни Фефелової (увійшов до списку найкращих книжок року за версією проекту підтримки дитячого читання "BaraBooka") – це книжка-календар, яка не лише розповість про пори року, а й навчить мріяти і знаходити радість у кожному дні. Взагалі, вона написана для дітей. Але це саме той випадок, коли дитяча книга іноді вкрай корисна для дорослих. Бо іноді дуже круто зрозуміти, що твій друг – надзвичайний чорничний (або ж афиновий) ведмедик, разом із яким можна дивуватись кожному дню. Головне – правильно розділити задачі: у Капітошковий день треба стрибати по калюжах, радіти Дню розглядання неба крізь кольорові скельця, Дню польотів на парасолі. Словом, це історія про те, як навчитись робити свої дні радісними.

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Афиновий ведмедик" Анастасії Волховської та Яни Фефелової

"Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" Андрія Любки (входить до списку найкращих книжок 2018 року за версією Українського ПЕН-клубу) – психологічний трилер про ту країну, у якій ми живемо, де гроші важливіші за людські життя, а володіння владою звільняє злочинців від будь-якої відповідальності. І навіть коли усе зрозуміло, але ніколи не можна бути впевненим до кінця. П'яний суддя на пішохідному переході збиває на смерть молоду жінку і, ясна річ, без особливих зусиль уникає покарання. Чоловік загиблої більше за все прагне помсти, тому його не можна купити чи залякати. І легендарний Пучіні та погляд мадам Батерфляй має до цього всього безпосереднє відношення.



"Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" Андрія Любки

"Лазарус" Світлани Тараторіної (входить до списку найпопулярніших книг року за версією мережі "Буква") – колоритна історія про Київ початку ХХ століття, де вільно співіснують люди та нечисть — упирі, чорти, перевертні, лісовики, польовики і водяники. Люди керують Імперією, нечисть чекає на повернення свого легендарного царя — Змія. Одного дня цей звичний уклад змінюється і результат вимальовує історію у жанрі детективно-історичного українського фентезі, яке дуже захоплює.



"Лазарус" Світлани Тараторіної

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