"Найкрасивіша дівчинка" святкує повноліття: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо

5 квітня – день народження французької моделі та акторки Тілан Блондо. Сьогодні їй виповнюється 18 років. Дівчинка, яку минулого десятиліття західні ЗМІ охрестили найкрасивішою у світі, ділиться зі своїми Instagram-прихильниками вже дорослими фото.

Найвідоміша фотографія

Свою модельну кар'єру знаменита француженка розпочала у 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля-Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. Це був визначальний момент її кар'єри, адже своєю зовнішністю маленька модель підкорила спочатку читачів глянцю, відтак імениті бренди, які пропонували Тілан підписувати контракти. "Тоді я не розуміла, яке значення у слова "найкрасивіша", проте не шкодую, що розпочала займатися моделінгом так рано", – зізнавалась в одному з інтерв’ю дівчинка.

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Оскільки юридично поставити підпис у документі шестирічна Тілан Блондо ще не могла, це за неї робила матір – телеведуча й дизайнерка одягу для дітей та вагітних Вероніка Любрі. Саме вона була пліч-о-пліч зі своєю донечкою і у всіх її подальших починаннях. Мабуть, мама Тілан раділа й тоді, коли світом розлетівся один з найвідоміших знімків шестирічної красуні. На ньому модель позувала із розпущеним хвилястим волоссям та милим поглядом, який підкреслювали блакитні очі.



Одна з найвідоміших світлин маленької Тілан Блондо, 2007 рік / Pinterest

Недитячий скандал

У 2011 році дівчинка з'явилась на обкладинці серпневого номера французького Vogue. Однак це вже не була дитяча версія видання, а дорослий глянець, на сторінки якого поміщали фото тогочасних моделей. Тому Тілан постала перед читачами в провокативному образі, бо стилісти вирішили перетворити десятирічну Блондо мало не на дорослу жінку: нанесли яскравий макіяж, одягнули в сукні з вирізом, додали до вбрання масивні аксесуари та підбори і вказали юній моделі позувати так, ніби їй щонайменше 20 років.

Після виходу номера у світ громадськість осуджувала таку фотосесію дівчинки, а низка організацій звинуватила журнал у розбещенні неповнолітніх.



Фото серпневого Vogue (2011 рік), де юна модель одягнена та позує, як доросла / Vogue

Виходи на подіуми та амбасадорство

Проте кар'єрі Тілан Блондо скандальна серія світлин не завадила. І вже через рік юна дівчина підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models, а у 15 років почала з ним працювати. Опріч зйомок для глянцевих журналів та брендів одягу й косметики, модель стала наймолодшим амбасадором компанії L’Oreal Paris. Таке звання їй надали у 2017 році.



Тілан Блондо у зйомці для L'Oreal Paris / L'Oreal Paris

Незважаючи на чималу популярність в молодому віці, Тілан запевняє: "Я лише зараз починаю дорослішати. Відчуваю себе, як і будь-який інший підліток, що росте й сумнівається. У мене в голові те ж саме, про що думають мої однокласниці: навчання та хлопці".

#10yearchallenge у власному Instagram

Мабуть, брати участь у такому мережевому флешмобі стало для Тілан Блондо способом нагадати своїм трьом мільйонам підписникам про те, якою вона була в дитинстві. Під час всесвітньої акції французька красуня опублікувала на своїй сторінці колаж, де помістила фото себе семирічної та сімнадцятирічної.

Вочевидь, для прихильників Блондо це був сюрприз, адже вони одразу засипали світлину компліментами й зауважили, що зараз Тілан виглядає ще краще. За кілька років перебування в Instagram, модель помістила у свій профіль сотні знімків.



Модель взяла участь у флеш-мобі #10yearchallenge / Instagram / @thylaneblondeau

Тому пропонуємо вам переглянути інші фото з Instagram-сторінки Тілан Блондо й оцінити, наскільки змінилась дівчина, яка почала підкорювати модельний Олімп ще у 4 роки:



Тілан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau



Тілан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau



Тілан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau



Тілан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau



Тілан Блондо / Instagram / @thylaneblondeau