Найкрасивіша жінка планети пікантно засвітила груди за лаштунками фотосесії

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Американська модель Белла Хадід нещодавно стала жінкою з найдосконалішими рисами обличчя за версією хірурга Джуліана Де Сільви. Відтак зірка почала публікувати ще більше відвертих та цікавих кадрів, щоб привернути до себе увагу прихильників.

Оскільки Белла Хадід більшість свого часу проводить на роботі, фотографуючись для брендів та глянців, та крокує першими подіумами світу, насолодитись моментами відрочинку їй вдається на фермі вдома або ж з друзями. Результатами фотоісторій вона ділиться у своєму інстаграмі, а бекстейджами лише частково привідкриває завісу до нових кампаній модних марок.

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Наразі невідомо, у якій зйомці брала участь 23-річна американка, але вона вже встигла показати еротичний момент з фотосесії. Для зйомки вона одягнула крихітний купальник чорного кольору, який ледь прикривав її інтимні зони на грудях. Модель ще більше натягнула резинки купальнику бюстгальтера, через що ледь не засвітила повністю оголений бюст.

белла хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Додамо, що на її голові була недбала зачіска у формі пучка та косичок, а сама модель виглядала дещо втомленою і сумною. Позаду неї видніється палатка та одяг на вішаках. Втім, фанати залишились задоволеними світлиною та засипали Беллу приємними коментарями.

Зірка часто любить виставляти у власному блозі пікантні фото, на яких можна розгледіти обриси грудей. Однією з таких публікацій стала спільна світлина із відомим фешн-фотографом Мартом Аласом, на якій Белла одягнула стильні сині шорти марки, прозорий білий топ і солом'яний капелюх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Белла Хадід
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