Дубай – неймовірне місто в Еміратах, яке не перестає вражати туристів своєю красою та помпезністю. Одне з найбільших міст ОАЕ захоплює цікавими місцями, незвичними будівлями, величезними розмірами хмарочосів та дорожнечою. Що обов'язково тут треба побачити – читайте далі.
Що треба побачити в Дубаї
Найвищий хмарочос у світі Бурдж Халіфа
Кожен турист, який приїде в Дубай зобов’язаний піднятися на швидкісному ліфті на вершину хмарочоса Бурдж Халіфа. Будівля у формі сталагміта здіймається вгору на 828 метрів. Нерідко Бурдж Халіфа називають "містом в хмарах".
Хмарочос Бурдж Халіфа
На його численних поверхах розташовані торгові центри та ресторани, трирівнева автопарковка, розкішні офіси і елітний готель, близько 900 житлових квартир. На 124 і 148 поверхах розташовуються оглядові майданчики, з яких відкривається прекрасний вид на місто.
Найбільший в світі кольоровий музичний фонтан, розташований на штучному озері біля хмарочоса Бурдж Халіфа. Конструкція складається з декількох дуг, висота найбільшої з них становить 275 метрів. Під час вистави включається понад 6000 тисяч джерел світла. Завдяки грі променів на поверхні озера утворюються химерні фігури, що досягають неймовірної висоти в 150 метрів.
Найкрасивіший музичний фонтан в ОАЕ
Дубайський зоопарк розташований в елітному районі, поблизу знаменитого готелю Бурдж Халіфа. Цей зоопарк був створений у 1967 році на основі приватної колекції екзотичних тварин і розташовувався у великому саду. Тепер він вважається найкращим не тільки в Об'єднаних Еміратах, а й на всьому півострові. На території зоопарку перебувають півтори тисячі представників фауни.
Дубайський зоопарк зможе вас вразити
Тут можна зустріти африканських левів, бенгальських тигрів, шимпанзе, жирафів, вухатих грифів, арабських вовків, піщаних лисиць. Відвідувачів неабияк заворожує пташиний вольєр. Там можна побачити страусів, фламінго, папугаїв та інших.
Неоновий сад Dubai Garden Glow
Від неонового саду, який увесь світиться ви будете зачарованими не менше, ніж діти. Неонові рослини та фігури тварин переливаються всіма кольорами веселки. Сад прикрашають незвичайні витвори мистецтва.
Витвори мистецтва в неоновому саду
До прикладу, копія мечеті шейха Заїда, складена з 90 тисяч чашок, блюдець і ложечок або 12-метрова модель найвищого хмарочоса світу Бурдж Халіфа з 330 тисяч ампул, наповнених пофарбованої водою, дикий звір Масаї Нара, тюльпани з Нідерландів, динозаври з Юрського періоду.
Неоновий сад в Дубаї
Один з найбільших океанаріумів світу з найбільшою скляною панеллю, розмір якої можна порівняти з триповерховим будинком. Через неї можна спостерігати за життям 33 000 морських мешканців, серед яких одних тільки акул налічується кілька сотень.
Найкрасивіший океанаріум в Дубаї
Для того щоб відвідувачі могли "пройтися по океанському дну", в акваріумі побудований величезний тунель. А спеціальна система освітлення імітує зміну дня і ночі, щоразу змінюючи загальний вигляд цього дивного підводного царства.
Підводне царвство тварин вас неабияк вразить
Готель у вигляді парусу є візитною карткою Арабських Еміратів. Високу споруду у формі паруса можна побачити з кожного району міста. В апартаментах цієї будівлі та в номерах люксового рівня, зазвичай, зупиняються найвідоміші зірки та особи зі значними статками. До прикладу, номер в цьому готелі стартує від 100 тисяч гривень.
Готель у вигляді парусу – візитна карточка міста
У районі Dubai Marina ви знайдете все з чим у вас асоціюється дубайський стиль життя: високі хмарочоси, розкішні машини, люксові магазини.
Елітний район Dubai Marina
Тут ви можете знайти найкращий вигляд на ще один символ Дубаїв – район Пальма Джумейра, відомий архіпелаг, який складається з трьох пальмових островів, кожен з яких має форму цього екзотичного дерева.
Район Пальма Джумейра