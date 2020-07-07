Вже від сьогодні, 7 липня, Дубай відкриває кордони для туристів. Мандрівники обов'язково мають пройти тест на коронавірус, інформує 24 канал. Негативний результат дозволить туристам перебувати в цьому популярному місті та насолодитися неймовірними локаціями.

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