Чехія – це улюблений напрямок для тих, хто шукає яскраві враження. Прага зібрала в собі найяскравіші пам’ятки архітектури, втім у країні є чимало інших самобутніх міст, які вас вразять не менше.

У Чехії є неймовірно красиві старовинні та середньовічні вулички, оригінальна архітектура сучасних будівель. Традиційна слов’янська відкритість цієї країни чудово поєднується з європейською стриманістю, тож сюди варто обов’язково навідатися кожному, інформує 24 канал.

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Що подивитися у Чехії

Прага

Столиця Чехії має чим вразити кожного туриста – старовинні вулички, середньовічні замки, готичні собори і палаци в стилі бароко залишать слід у вашому серці. Прага вважається однією з найкрасивіших європейських столиць. Існує прикмета, що якщо прогулюючись по Карловому мосту, ви доторкнетеся до однієї зі скульптур і загадаєте бажання, то воно обов’язково здійсниться.



Знаменитий Карлів міст у Празі

У Празькому граді є численні сади, величні палаци і таємничі провулки, в тому числі знаменита Злата вуличка. Якщо будете у Празі, обов’язково відвідайте музей Кафки або Альфонса Мухи. І, звісно, ж у Празі ви обов’язково повинні побачити химерну будівлю Танцюючий будинок, який присвячений знаменитій танцювальній парі – Джинджер Роджерс і Фреду Астер.



Танцюючий будинок у Празі

Замок Глубока над Влтавою

У містечку Глубока над Влтавою мандрівникам відкриється розкішна фортеця в неоготичному стилі, схожа на замок з мультфільмів Діснея. Ця неймовірна споруда – творіння князя Яна Адольфа Шварценберга. Екскурсоводи розкажуть про 140 кімнат і 11 башт, кожна з яких має свою легенду.



Замок Глубока над Влтавою

Брно

Брно – одне з улюблених міст чехів, вони навіть вважають це місто істинною столицею країни. У Брно зосереджені кращі театри Чехії та галереї, часто проводяться фестивалі. У місті є безліч визначних пам’яток. Туристи нерідко навідуються до собору Святого Петра, печер Моравський Крас, до замків Шпильберг і Пернштейн.



Місто Брно

У Брно також неймовірно смачна кухня, тож можна назвати це місто гастрономічною столицею Чехії. Туристам тут запропонують найсмачніші штруделі та ароматні м’ясні страви.

Ліберец

У чеському місті Ліберец розташований неймовірна Ліберецька ратуша і замок, костели і храми. Також тут є гора Єштед та Єштедська телевежа, яка вважається значущим національним пам'ятником Чехії. Це одна з найбільш футуристичних будівель у місті. На вершині телевізійної вежі розташований ресторан, з вікон якого відкривається вражаючий вид на околиці. Місто ще не дуже популярне серед туристів, тож ціни тут набагато менші ніж у Празі чи Брно.



Ліберецька ратуша

Ческі-Крумлов

Місто Ческі-Крумлов одне з найбільш атмосферних регіонів Чехії. Розташоване місто на кордоні з Австрією на березі Влтави та внесене до списку ЮНЕСКО. У Ческі-Крумлові є багато архітектур у стилі ренесансу, готики і бароко. Туристи найбільше люблять собор святого Віта, Крумловський замок, Ратушу і Синагогу.



Ческі-Крумлов – неймовірно затишне місто

Також у місті є сучасні об’єкти – музей воскових фігур і артцентр Егона Шале. Від Праги до Ческі-Крумлова 175 км. На поїзді і автобусі шлях займе близько 3 годин.

Карлові Вари

Карлові Вари – курортне місто в Чехії. Карлові Вари відомі на увесь світ своїми цілющими та унікальними джерелами, води яких допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура. Втім туристи приїжджають сюди не лише лікуватися, але й прогулятися знаменитим містом.



Карлові Вари – мальовниче місто Чехії

У Карлових Варах радимо вам побачити Млинську колонаду, Старий Замок – одну з найстаріших будівель міста, сади Сметани, Японський сад каменів. Обов’язково треба побачити церкву Петра і Павла збудовану у візантійському стилі, замок Лукет та музей скла.