Через закриті кордони та карантинні обмеження українцям ймовірно прийдеться відмовитись від літнього відпочинку за кордоном. Однак більшість вже планує свій відпочинок в мальовничих куточках нашої країни.

Про найкрасивіші водоспади, печери, заповідники та морські куточки України – в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла тревел-блогерка Оля Лаврік.

Море

Звісно, можна поїхати в Одесу, Затоку, Кирилівку, але можна попробувати проексперементувати та, наприклад, поїхати в Миколаївську область – місто Очаків та село Коблеве.

Зверніть увагу Криклій прогнозує активний внутрішній туризм в Україні

Там є багато готелів, де можна відпочити, або ж поїхати з палатками, якщо ви до цього готові. Головною перевагою є те, що великого напливу туристів немає.



Місто Очаків / Фото Alltravels



Село Коблево / Фото White House

Водоспади, скелі та печери

Щодо водоспадів, то мій улюблений – це Жинецькі гук. Він дуже красивий. Не залежно від того, поїдете ви автівкою чи автобусом, вам прийдеться до нього пройти ще кілька кілометрів пішки. Якщо ви приїдете в жарку погоду, то однаково вода буде там дуже льодяною.



Водоспад Жинецькі гук / Фото "Україна Інкогніта2

Скелі Довбуша, вони насправді дуже популярні. Тобто ви там будете не єдиними людьми, але доволі легко туди потрапити. І, звісно, варто поїхати в Карпати – це українська перлинка. Туди варто поїхати в будь-яке місце, адже завжди знайдеться щось цікаве.



Скелі Довбуша / Фото Ukraine Is

Ось, де найбільше печер так це в Тернопільській області. Але, якщо поїхати в Хмельницьку область, то можна знайти печеру, яка називається "Атлантида". Туди потрібно заходити зі спеціальною екскурсією. Ви такого, напевно, ніде у світі не побачите і якщо побуваєте в такі експедиції, то це буде спогади на все життя.

Дивіться фото (we.org.ua) з печери "Атлантида" у Хмельницькій області:

Заповідники

Я можу порекомендувати також заповідник Карпатський біосферний. Там дуже велике скупчення різних природних явищ.

Дивіться фото ("Природні парки") Карпатського біосферного заповідника

Насамперед – це печери. До прикладу, "Дружба" – це карстова печера, яка є геологічною пам'яткою природи. Туди без спеціальної екскурсії не потрапити, тому що вона вертикальна і глибиною 46 метрів. Також там є водоспад Труфанецький, він вважається найвищим природним водоспадом в українських Карпатах, хоч має лише 36 метрів.



Печера "Дружба" / Фото з фейсбук-сторінки "Угля, Закарпатська область"



Водоспад Труфанецький / Фото "Природні парки"

Також у заповіднику є долина нарцисів – це щось дуже незвичне, адже їх там 15 видів. Але я дуже прошу, завжди треба з відповідальність ставитись до природи, тому що дуже багато туристів забувать про це і беруть напам'ять ці нарциси.



Долина нарцисів / Фото Belle Royalle