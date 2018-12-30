Найкрасивіший чоловік світу приміряв новорічні образи для фотосету: затишні знімки

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Джейсон Момоа для Short List
Джейсон Момоа для Short List / www.shortlist.com

Американський актор та зірка фентезійних стрічок "Аквамен" та "Гра престолів" Джейсон Момоа може бути не лише брутальним, а й дуже ніжним та кумедним. Незважаючи на велику статуру та бороду з довгим волоссям, він чудово гармоніював зі святковим декоруванням.

Нові знімки з’явились у виданні Short List, який запросив для фотосесії та відвертого інтерв’ю 39-річного кіноактора. Автором світлин став Peter Yang. Джейсон приміряв декілька стильних домашніх образів, позуючи на фоні різдвяної фотозони з гітарою, живою ялинкою та вишивальним приладдям.

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Джейсон Момоа
Джейсон Момоа для Short List / Short List

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа для Short List / Short List

У розмові з журналістом Джейсон Момоа розповів про власну кар'єру і несподівані режисерські амбіції. Наразі у його творчому доробку вже є два авторські фільми, і зараз працює над новим під назвою "Останнє полювання".

Я хочу, щоб люди бачили мене веселим і романтичним, а не великою коробкою. Я можу робити красиві речі. Я зазвичай не роблю "дурнуваті" речі. Мене зазвичай наймають на роль такого хлопця – варвара, звіра. Після "Гри престолів" ніхто не думає, що я підходжу для романтичної комедії,
– прокоментував свій різдвяний образ актор кіно.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа для Short List / Short List

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа для Short List / Short List

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа для Short List / Short List

Хто такий Джейсон Момоа?Американський кіноактора та модель за свою творчу кар'єру має чималі здобутки. Неабияку славу він отримав після знімань у популярному серіалі "Гра престолів" в ролі Кхала Дрого. Згодом його почали запрошувати для участі у супергеройських стрічках – "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Аквамен" та в інших. 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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