Найкрасивіший чоловік світу приміряв новорічні образи для фотосету: затишні знімки

Американський актор та зірка фентезійних стрічок "Аквамен" та "Гра престолів" Джейсон Момоа може бути не лише брутальним, а й дуже ніжним та кумедним. Незважаючи на велику статуру та бороду з довгим волоссям, він чудово гармоніював зі святковим декоруванням.

Нові знімки з’явились у виданні Short List, який запросив для фотосесії та відвертого інтерв’ю 39-річного кіноактора. Автором світлин став Peter Yang. Джейсон приміряв декілька стильних домашніх образів, позуючи на фоні різдвяної фотозони з гітарою, живою ялинкою та вишивальним приладдям.

Читайте також: Які зірки стали найкрасивішими у 2018 році



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List

У розмові з журналістом Джейсон Момоа розповів про власну кар'єру і несподівані режисерські амбіції. Наразі у його творчому доробку вже є два авторські фільми, і зараз працює над новим під назвою "Останнє полювання".

Я хочу, щоб люди бачили мене веселим і романтичним, а не великою коробкою. Я можу робити красиві речі. Я зазвичай не роблю "дурнуваті" речі. Мене зазвичай наймають на роль такого хлопця – варвара, звіра. Після "Гри престолів" ніхто не думає, що я підходжу для романтичної комедії,

– прокоментував свій різдвяний образ актор кіно.



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List



Джейсон Момоа для Short List / Short List

Хто такий Джейсон Момоа?Американський кіноактора та модель за свою творчу кар'єру має чималі здобутки. Неабияку славу він отримав після знімань у популярному серіалі "Гра престолів" в ролі Кхала Дрого. Згодом його почали запрошувати для участі у супергеройських стрічках – "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Аквамен" та в інших.



