Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх

2018-ий був переповнений не тільки яскравими весіллями та гучними скандалами, але й курйозами. У кумедні ситуації потрапляли відомі актори, музиканти, моделі та представники королівської сім’ї.

Напередодні Нового 2019 року журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, якими курйозними ситуаціями запам’ятається ще одна сторінка історії світового шоу-бізнесу.

Читайте також: Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям

Оля Полякова

Одна з найепатажніших співачок українського шоу-бізнесу оконфузилась на початку лютого 2018 року. Оля Полякова виступила на церемонії нагородження премією "Viva! Найкрасивіші". Запальна білявка настільки емоційно заспівала трек "Бывший", що просто на сцені загубила шлейф від своєї розкішної сукні. Відтак Оля Полякова залишилась в одному лише корсеті та білизні.



Оля Полякова оголилась на сцені / РБК

Після модного конфузу виступ артистки переписали, а Оля Полякова знов постала перед глядачами у стильній сукні.



Оля Полякова на церемонії нагородження / Viva

Кеті Перрі

Американська поп-співачка Кеті Перрі потрапила до ще гучнішого курйозу, аніж Оля Полякова. Знаменитість порвала блискучі штани під час прямого ефіру American Idol. Кеті Перрі перетворила конфуз на жарт, тому встала зі стільця та показала розірване вбрання, не стримуючи свого сміху.

Я порвала штани, – сказала Кеті Перрі та, не бентежачись, показала це всім глядачам.

Редактори шоу одразу ж поставили на пікантному місці логотип передачі.

Як Кеті Перрі порвала штани в прямому ефірі: дивіться відео

Дженніфер Лопес

Кумедною ситуацією відзначилося і шоу Еллен Дедженерес. У випуску програми співачка Дженніфер Лопес, яка розповідала про новий проект, вирішила показати кілька танцювальних па. Однак зірка не врахувала, що має спідницю з пікантним вирізом, тому під час запальних рухів артистка засвітила стягуючу білизну. У мережі спіднє Дженніфер Лопес назвали "бабусиними панталонами".



Дженніфер Лопес показала корегуючу білизну / Just Interes

Гурт Backstreet Boys

Після повернення на велику сцену гурт Backstreet Boys вирішив епатувати глядачів свого шоу. Артисти відправились у 4-денний круїз, де вийшли на сцену в образах учасниць Spice Girls. Співаки приміряли міні-сукні та перуки, чим неабияк розсмішили прихильників.



Гурт Backstreet Boys приміряв жіночі образи / Instagram @backstreetboys

Модель Юлія Рибакова

Російська модель plus-size Юлія Рибакова оголилась просто перед журналістами на Каннському кінофестивалі. Зірка вийшла на червону доріжку в сукні зі шлейфом. Та несподівано один із гостей заходу став на кінець вбрання. Коли ж Юлія Рибакова ступила кілька кроків, вона залишилась у корсеті та спідній білизні.

Винуватець курйозу одразу ж допоміг дівчині виправити незручну ситуацію та причепив шлейф на місце.

Кеті Холмс

Вбрання підвело і голлівудську акторку та екс-дружину Тома Круза – Кеті Холмс. Зірка вийшла на прогулянку Нью-Йорком у стильній літній сукні. Однак акторка прогадала з розміром вбрання, тому її груди тісно стиснув корсет. Мабуть, в такому ефектному образі Кеті Холмс почувалась не надто комфортно, хоч перед камерами і виду не подала, що щось не так.



Акторка Кеті Холмс на прогулянці / Getty Images



Голлівудська акторка Кеті Холмс / Getty Images

Читайте також: ​Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб

Том Круз

Знаний голлівудський красень Том Круз теж потрапив у незручну ситуацію. На прем'єрі фільму "Місія нездійснена: Наслідки" він вийшов до журналістів та прихильників із розстебнутими штанами. Актор не підозрював, що його ідеальний образ викликає не захват, а посмішки людей, тому продовжував вітатись з усіма гостями заходу. А от фотографи, помітивши конфуз, зробили десятки знімків, на яких видно, як зі штанів Тома Круза пікантно виднілась біла сорочка.



Том Круз осоромився в Токіо / Getty Images

Леся Нікітюк

А от знана українська жартівниця Леся Нікітюк ледь не залишилась без брендового вбрання на світському заході в Іспанії. Перед підготовкою до показу весільної колекції Рronovias телеведуча помітила, як в її сукні красується венесуельська модель. Харизматична зірка перервала фотосесію, щоб дізнатись, що відбувається.



Венесуельська модель "поцупила" сукню Лесі Нікітюк / скріншот

Підійшовши до манекенниці, Леся Нікітюк жартома сказала: "Це моя сукня на сьогоднішній вечір". Збентежена модель одразу звернулась до свого менеджера, щоб той залагодив непорозуміння. Вже ввечері телеведуча красувалась у розкішній сукні від Рronovias, однак модний курйоз, мабуть, стане яскравим спогадом гості із Венесуели.



Леся Нікітюк на показі нової колекції Рronovias / Instagram @lesia_nikituk

Принц Гаррі

Не оминули курйозні ситуації й представників королівської родини. Так, принц Гаррі в день народження своєї дружини разом із нею відправився на весілля найкращого друга – Чарлі Ван Страубензі. І хоч герцоги Сассекські виглядали розкішно, у їхніх образах користувачі мережі помітили значні недоліки.

Під час публічного виходу у Меган Маркл розстібнувся ґудзик на сорочці, відтак екс-акторка засвітила мереживну білизну. А от принц Гаррі відзначився гучнішим курйозом. На урочисту подію герцог Сассекський вбрав далеко не нові туфлі. На підошві принца виднілась чимала дірка, що викликало сміх у мережі. Хейтери зазначили, що тепер внук Єлизавети ІІ віддає всі гроші на гардероб дружини, тому поряд із Меган невдовзі залишиться босим.

Меган Маркл

Якщо б ЗМІ складали рейтинг курйозів за рік, мабуть, Меган Маркл посіла б у ньому перший щабель. Чи то від зміни свого статусу, чи від надмірної уваги журналістів герцогиню Сассекську підловили на десятках модних провалів.

У Новій Зеландії вагітна Меган Маркл одягнула сукню від Givenchy, яка мала прозору плісировану спідницю. При сонці всі прихильники королівської родини змогли безперешкодно розгледіти спідню білизну герцогині Сассекської.



Меган Маркл засвітила труси / Getty Images

За підрахунками ЗМІ, перший спільний тур королівського подружжя коштував Букінгемському палацу щонайменше 75 тисяч доларів. Така кругленька сума – це вартість брендового вбрання, яке засвітила Меган Маркл під час візитів у країни Співдружності.

Та дружина принца Гаррі могла й економити на своєму гардеробі. Таке припущення зробили користувачі мережі, побачивши незрізану етикетку з розкішної сукні герцогині. Люди з гумором припускали, що екс-акторка здає своє розкішне вбрання назад до бутиків, користуючись правами споживачів. Варто зазначити, що до такої хитрості вдаються чимало американців.

Читайте також: Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному

Модний конфуз помічники Меган Маркл виправили за лічені хвилини, однак журналістам вдалось зафіксувати кумедний недолік образу герцогині.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Курйозний вихід Меган Маркл / Getty Images

Не менш кумедним була і спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ до графства Чешир, де представниці королівської родини відкрили міст Mersey Gateway Bridge і театр Storyhouse Theatre. Однак герцогиня Сассекська знехтувала етикетом та вирушила в офіційну поїздку без капелюшка.

Мабуть, Меган Маркл вже на місці зрозуміла, для чого Букінгемський палац дотримується таких правил. Коли здійнявся вітер, герцогиня намагалась втримати своє розплетене волосся та привести його до порядку. Однак це дружині принца Гаррі не вдалось зробити.



Меган Маркл порушила етикет / Getty Images

Меланія Трамп

Перша леді США теж полюбляє дивувати прихильників незвичними виходами. Так, під час її поїздки до Техасу, де організували табір для дітей біженців, Меланія Трамп вбрала куртку з написом "Мені байдуже, а вам?" Таке вбрання обернулось для Президента США гучним скандалом, що облетів весь світ. Згодом перша леді пояснила, що навмисно оділа таку куртку.

Я одягнула цю куртку, щоб сісти в літак і зійти з нього. Той напис був для людей і для ліберальних медіа, щоб показати їм: мені насправді байдуже. Ви не будете перешкоджати мені робити те, що вважаю правильним. Це було своєрідне послання їм,

– заявила Меланія Трамп.



Меланія Трамп у скандальній куртці / Panama Today

Окрім цього, перша леді часто не зважає на погодні умови, адже заради ефектного виходу вона може навіть пожертвувати комфортом. Зокрема, на Гельсінському саміті чарівна Меланія Трамп з'явилась в осінньому пальто, хоч на вулиці було +28.

Бріггіта Нільсен

А от акторку Бріггіту Нільсен, яка є екс-дружиною Сильвестра Сталлоне, підвели пластичні хірурги. 55-річна зірка на світському заході в Лос-Анджелесі засвітила квадратні груди, чим неабияк розсмішила мережу.



Акторка Бріггіта Нільсен / Getty Images



Квадратні груди екс-дружини Сильвестра Сталлоне / Getty Images

Знаменитості – далеко не ідеальні люди, тому частенько стають героями курйозних новин. Таким чином вони не тільки прославляються на весь світ, але й піднімають настрій своїм прихильникам та хейтерам.