Найкурйозніші моменти церемонії Оскар-2019: кумедні кадри

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Оскар-2019: курйозні моменти
Оскар-2019: курйозні моменти / Twitter / @THR

У Лос-Анджелесі відбувається одна з найочікуваніших кіноподій року – вручення нагород Оскар-2019. Однак розкішна церемонія відзначилась у курйозними моментами, від яких неможливо стримати сміх.

Елегантні вбрання, улюблені американські хіти, феєричне шоу та приголомшлива сцена – це далеко не все, чим запам'ятається вручення нагород Оскар-2019. Всі журналісти та телекамери були прикуті до зіркових гостей заходу, відтак на камерах зафіксували всі гримаси чи кумедну міміку акторів. 

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найкумедніші моменти, які стались на 91-ій церемонії Оскар. 

Ведучий червоної доріжки Біллі Портер та його колега вирішили розважитись та показати запальні танці. 

Грандіозне шоу Оскар-2019: вручення першої статуетки

Першими на сцені Оскар запалив гурт Queen, який виступив з британським співаком Адамом Ламбертом. Знамениті музиканти виконали улюблені хіти мільйонів, викликавши кумедні танці. 

Актор Хав'єр Бардем

Зіркові гості Оскару

Адам Ламберт та Queen

Та не менше курйозів було і під час самого нагородження найкращих акторів. Особливу увагу журналісти LifeStyle 24 звернули на міміку акторів при оголошенні переможців премії Оскар-2019.

Еллісон Дженні

Реджина Кінг

Спайк Лі

Майк Майєрс

Переможці Оскар-2019

Олівія Колман 

Спайк Лі під час вручення нагороди за кращий сценарій-адаптацію

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Теги: LifeStyle Оскар-2019 Нагороди Новини LifeStyle Голлівуд Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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