Найкурйозніші моменти церемонії Оскар-2019: кумедні кадри
У Лос-Анджелесі відбувається одна з найочікуваніших кіноподій року – вручення нагород Оскар-2019. Однак розкішна церемонія відзначилась у курйозними моментами, від яких неможливо стримати сміх.
Елегантні вбрання, улюблені американські хіти, феєричне шоу та приголомшлива сцена – це далеко не все, чим запам'ятається вручення нагород Оскар-2019. Всі журналісти та телекамери були прикуті до зіркових гостей заходу, відтак на камерах зафіксували всі гримаси чи кумедну міміку акторів.
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Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати найкумедніші моменти, які стались на 91-ій церемонії Оскар.
Ведучий червоної доріжки Біллі Портер та його колега вирішили розважитись та показати запальні танці.
Грандіозне шоу Оскар-2019: вручення першої статуетки
Першими на сцені Оскар запалив гурт Queen, який виступив з британським співаком Адамом Ламбертом. Знамениті музиканти виконали улюблені хіти мільйонів, викликавши кумедні танці.
Актор Хав'єр Бардем
Зіркові гості Оскару
Адам Ламберт та Queen
Та не менше курйозів було і під час самого нагородження найкращих акторів. Особливу увагу журналісти LifeStyle 24 звернули на міміку акторів при оголошенні переможців премії Оскар-2019.
Еллісон Дженні
Реджина Кінг
Спайк Лі
Майк Майєрс
Переможці Оскар-2019
Олівія Колман
Спайк Лі під час вручення нагороди за кращий сценарій-адаптацію