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Наймолодша гостя Оскара-2020 принесла на червону доріжку бутерброд з індичкою

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Джулія Баттерс на червоній доріжці Оскара-2020 / www.gettyimages.in

Маленька зірка фільму "Одного разу в Голлівуді" Джулія Баттерс завітала на червону доріжку з незвичайним гостинцем – бутербродом з індичкою.

10-річна дівчинка, що зіграла чудову парну сцену з Леонардо Ді Капріо у фільмі Квентіна Тарантіно, дебютувала на червоній доріжці Оскара. На подію зірка завітала у милій рожевій сукні від модельєра Христіана Сіріано, яку поєднала дорогою сумочкою із сяючим камінням за 2,5 тисячі доларів.

До теми: Оскар-2020: розкішні фото зірок з червоної доріжки

Джулія Баттерс на червоній доріжці Оскара-2020
Джулія Баттерс на червоній доріжці Оскара-2020 / Getty Images

На запитання журналістки, що ж вона має у цій сумці, Джулія несміливо відповіла, що бутерброд з індичкою. Дівчинка зізналась, що їй не подобається їжа, яка є в театрі "Долбі" на церемонії нагородження, тому вирішила взяти маленьку вечерю із собою на червону доріжку. Про це повідомили у виданні Page Six.

 

 

Оскар-2020: список номінантів престижної премії
9 лютого
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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Оскар 2020 Оскар Мода Курйозні новини
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