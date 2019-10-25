Наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер показала своє улюблене фото з часів вагітності

Американська підприємиця Кайлі Дженнер у свої 22 роки встигла не лише стати наймолодшим мільярдером у світі, а й народити доньку та стати улюбленицею мільйонів. Днем раніше вона показала раніше неопубліковане фото з періоду її вагітності.

Відомо, що у лютому 2018 року Кайлі Дженнер народила донечку Стормі від репера Тревіса Скотта. Свою вагітність зірка ретельно приховувала від громадськості, а в день народження первістка, 2 лютого, оприлюднила заяву про її уродини.

Читайте також: Дженна Девон показала фото із рожевим бантом на животі: її запідозрили в очікуванні дівчинки

Згодом вийшов і її кількахвилинний відеоролик, у якому вона показала деякі моменти з вагітності. Що цікаво, відео стало найпопулярнішим на відеохостингу в ютубі за 2018 рік – з лютого по грудень його переглянули 76 мільйонів разів.

Через півтора року Кайлі вирішила поділитись новою світлою, на якій постала у спортивній білизні та з великим округлим животом. Можна припустити, що тоді у дівчини був останній триместр вагітності.



Вагітна Кайлі Дженнер, архівне фото / Instagram / @kyliejenner

У мене є багато фото вагітного животика, але цей знімок завжди був моїм улюбленим. Це був особливий час в моєму житті. Після народження Стормі я стала сильнішою і незалежною, і зрозуміла, які ми приголомшливі – жінки. Тегайте сильних жінок з вашого життя,

– написала Дженнер, позначивши власну маму Кріс Дженнер.

Варто додати, що наразі знімок оцінили більше 7 мільйонів користувачів. На архівних світлинах Кайлі Дженнер можна побачити, що до вагітності дівчина була значно худіша, ніж зараз. В одному із запитань фанатів Кайлі в інстаграмі, наскільки швидко їй вдалось повернутись до форм, які були до вагітності, вона зізналась, що її тіло вже ніколи не буде таким, як раніше.

Я повернулася дуже швидко, але моя фігура зараз не є такою, як до вагітності. Після того, як я прийняла зміни у своєму тілі, до мене повернулася впевненість. Для цього потрібен тільки час,

– заявила Кайлі.



Кайлі Дженнер до пологів у 2017 і після них у 2019 / Колаж: LifeStyle 24, "GQ" та Instagram / @kyliejenner