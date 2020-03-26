Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер віддала мільйон доларів на потреби медиків

Американська блогерка, власниця б'юті-імперії та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер пожертвувала мільйон доларів для закупівлі речей першої необхідності у лікарнях.

Про це повідомила не сама зірка соцмереж, а лікар Таїс Аліабаді, яка приймала у Кайлі пологи два роки тому. Тоді у блогерки народилась донечка Стормі від репера Тревіса Скотта.

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Жінка зізналась, що "втратила дар мови, очі були наповні слізьми радості, а серце було переповнене вдячністю".

Я загадала бажання, щоб у наших відважних медичних працівників з'явилися захисні маски, і сьогодні моя мрія збулася. Одна з моїх пацієнток, прекрасний ангел, тільки що пожертвувала один мільйон доларів, щоб допомогти нам купити сотні тисяч масок та інших захисних засобів, – на радощах розповіла працівниця медичного закладу у США.

Разом з цим вона додала, що всі речі, куплені на пожертвування, будуть передані "на передову", адже "занадто багато масок в лікарнях зникають, перш ніж вони потрапляють до тих, хто в них має потребу в першу чергу". "Це щедра пожертва допоможе врятувати багато життів. З тобою наш світ став кращим", – константувала Таїс Аліабаді.

На допис не змогла не відреагувати Кайлі Дженнер, яка подякувала їй та всім медикам за неймовірну роботу в спалах коронавірусу.

Спасибі вам за всю ту любов і турботу, яку ви вкладаєте в усе, що робите! Ви – ангел на землі,

– відповіла Дженнер.

Щоб побачити оригінал допису і коментар Кайлі – гортайте вправо: