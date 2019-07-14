Наймолодша мільйонерка Кайлі Дженнер повністю оголилася на пікантному фото

На честь відкриття нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin блогерка та наймолодша мільйонерка у світі Кайлі Дженнер запросила подруг у розкішну подорож приватним літаком.

Для шаленої подорожі з приятельками 21-річна Кайлі підготувала приватний літак рожевих відтінків з символікою свого бренду. Подруги також одягнулися в однакові костюми у тон. Цікаво те, що зіркових сестер із сімейства Кардашян-Дженнер на борту не було.

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Перше фото, яке опублікувала Кайлі на своїй сторінці в Instagram, розбурхало усіх шанувальників. На ньому Дженнер позує повністю оголеною на фонтані та прикриває пишні груди рукою. На зірці лише великий крислатий капелюх, який закриває обличчя багатійки.

"Режим відпочинку", – підписала знімок Кайлі.