Наймолодша мільйонерка Кайлі Дженнер повністю оголилася на пікантному фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

На честь відкриття нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin блогерка та наймолодша мільйонерка у світі Кайлі Дженнер запросила подруг у розкішну подорож приватним літаком.

Для шаленої подорожі з приятельками 21-річна Кайлі підготувала приватний літак рожевих відтінків з символікою свого бренду. Подруги також одягнулися в однакові костюми у тон. Цікаво те, що зіркових сестер із сімейства Кардашян-Дженнер на борту не було.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Перше фото, яке опублікувала Кайлі на своїй сторінці в Instagram, розбурхало усіх шанувальників. На ньому Дженнер позує повністю оголеною на фонтані та прикриває пишні груди рукою. На зірці лише великий крислатий капелюх, який закриває обличчя багатійки. 

"Режим відпочинку", – підписала знімок Кайлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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