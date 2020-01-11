Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися

У 2019 році українські кіномитці створили 16 повнометражних та 9 документальних фільмів. Частина з них вийшла в національний прокат, частина – гастролювала міжнародними кінофестивалями, збираючи нагороди. 2020-й обіцяє бути не менш насиченим на прем'єри.

Які стрічки не варто пропускати у прокаті – читайте у матеріалі LIFESTYLE24.

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"Мої думки тихі"

Режисер: Антоніо Лукіч

Прем'єра: 16 січня 2020 року

Стрічка розповідає про молодого звукорежисера Вадима, який отримує від канадців неординарну пропозицію – записати голоси закарпатських тварин. Для Вадима це шанс чи не всього життя. У поїздку він вирушає разом із матір'ю, що перетворює її у справжнє випробування.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Мої думки" тихі:

Трагікомедія Антоніо Лукіча вже здобула приз глядацьких симпатій та премію за найкращу акторську роботу на Одеському міжнародному кінофестивалі. Крім цього, автори кінострічки завоювали приз від журі Карловарського міжнародного кінофестивалю

"Віддана"

Режисер: Христина Сиволап

Прем'єра: 16 січня 2020 року

Події розгортаються у 19 столітті в Станіславові – сучасному Івано-Франківську. Розповідає стрічка складну історію двох молодих жінок. На екрані – вишукані вбрання та атмосферні кадри старого міста.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Віддана":

Варто зазначити, що фільм знятий за мотивом роману Софії Андрухович "Фелікс Австрія"

"Екс"

Режисер: Сергій Лисенко

Прем'єра: 23 січня 2020 року

Кримінальний бойовик розповідає історію хлопців з підпільної військової організації, які хочуть звільнити Галичину з польської окупації. Фільм засновано на реальних подіях. Попри драматичні події стрічка має бути легкою для перегляду.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Екс":

"Хотілося, щоб було весело, легко. Щоб не було "традиційного" українського плачу. Тобто, що ми бідні, що нас пригнобили", – прокоментував Ярослав Яріш, автор сценарію.

"Наші котики"

Режисер: Володимир Тихий

Прем'єра: 30 січня 2020 року

Неполіткоректна комедія "Наші котики" – про українських добровольців на початку російсько-української війни Події у комедійній стрічці розгортаються у 2014 році.

Дивіться офіційний трейлер фільму "Наші котики":

В центрі сюжету – початок гарячої фази гібридної війни Росії проти України. Четверо чоловіків, які працюють у різних галузях, йдуть добровольцями на фронт. Серед продюсерів стрічки – колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун та її чоловік Марко.

"Черкаси"

Режисер: Тимур Ященко

Прем'єра: 27 лютого

Ще одна довгоочікувана стрічка – про недалеку сторінку української історії. Це історія однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу. Команда судна не перейшла на бік ворога. Ба більше, "Черкаси" – єдиний український воєнний корабель, який не спустив український прапор.

Прем'єра фільму мала відбутися ще у 2018 році у День Незалежності, та виробнику забракло коштів його завершити. Гроші на постпродакшн збирали на спільнокошті.

"Атлантида"

Режисер: Валентин Васянович

Прем'єра: осінь 2020 року

Фільм торкається болючої теми для України – Донбасу. Події розгортаються у не далекому майбутньому – 2025 році. Україна перемагає у війні з Росією.

Дивіться відео 24 каналу про фільм "Атлантида":

"Атлантида" – найтитулованіший український фільм 2019 року. У його скарбниці – перемога на Венеційському кінофестивалі у конкурсній програмі "Горизонти" (до неї відбирають переважно експериментальні стрічки, які демонструють нові тенденції у розвитку світового кінематографа).

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