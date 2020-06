Британський бренд білизни Pour Moi проаналізував дані музичного сервісу Spotify та оприлюднив рейтинг найпопулярнішої музики, яку слухають під час сексу. У абсолютним лідером став канадський співак The Weeknd.

Автори рейтингу проаналізували понад 300 тисяч пісень з різних плейлистів з назвами "Для побачення", "Для сексу", "Для перегляду Netflix", "Для самозадоволення". Так, більшість популярних композицій належать авторству співака The Weeknd. Про це інформує видання Instinct.

До теми Модель, яка не боїться секс-експериментів: найпровокативніші фото Кари Делевінь 18+

У рейтингах найпопулярніших пісень для інтиму переважають виконавці-чоловіки, а єдиними артистками стали Ріанна з піснею Sex With Me та музика Бейонсе.

Найпопулярніша музика для сексу

All The Time – Jeremih: слухайте пісню онлайн

Often – The Weeknd: слухайте пісню онлайн

Earned It – The Weeknd: слухайте пісню онлайн

​​Birthday Sex – Jeremih: слухайте пісню онлайн

Neighbors Know My Name – Trey Songz: слухайте пісню онлайн

Don't – Bryson Tiller: слухайте пісню онлайн

Wicked Games – The Weeknd: слухайте пісню онлайн

Slow Motion – Trey Songz: слухайте пісню онлайн

Pony – Ginuwine: слухайте пісню онлайн

The Hills – The Weeknd: слухайте пісню онлайн

Call Out My Name – The Weeknd: слухайте пісню онлайн