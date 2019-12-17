Найпопулярніша база даних про кінематограф назвала найбільш очікувані серіали 2020 року

Фанати світового кінематографа з усіх куточків планети довіряють веб-сайту IMDb, оскільки він є одним із найстаріших та найавторитетніших баз даних про кіно. Так, наприкінці 2019 року представники сайту вирішили спрогнозувати найочікуваніші телесеріали 2020 року.

Традиційно, свіжий рейтинг представники бази даних IMDb опублікували на офіційному сайті.

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У джерелі зазначається, що створений ними рейтинг 10 найбільш очікуваних серіалів 2020 року заснований на аналітиці переглянутих сторінок та пошукових запитів. Варто додати, що кількість унікальних користувачів порталу нараховує близько 200 мільйонів осіб в місяць. Саме тому рейтингу від IMDb точно можна довіряти!

10 найочікуваніших серіалів 2020 року

1. "Зоряний шлях: Капітан Пікар"

2. "Сокіл і Зимовий солдат"

3. "Новий папа"

4. "Ходячі мерці: Світ за межами"

5. "Крізь сніг"

6. "Протистояння"

7. "Чужинець"

8. "Старгерл"

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9. "Мисливці"

10. "Кеті Кін"