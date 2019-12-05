Найпопулярніша музика на ютубі 2019 року: що слухали в Україні та світі

Відеохостинг представив перелік визнаних лідерів за кількість переглядів та лайків – YouTube Rewind 2019. Представники корпорації Google виокремили вплив латиноамериканської музики. Половина найпопулярніших кліпів представлена іспанською мовою.

Вже традиційно з року в рік найкращими відео визнають музичні роботи найпопулярніших світових виконавців. Лідери, які взірвали світовий хіт-парад, здобули понад мільярд переглядів.

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Найпопулярніші композиції в Україні

Український слухач вподобав чимало вітчизняних синглів. У цьому випадку аудиторія не підтримала світовий мейнстрім і не виокремила жодного латиноамериканського виконавця. Єдиний англомовний трек у цьому переліку – робота 17-річної епатажної співачки Біллі Айліш з Лос-Анджелеса.

1. Артур Пирожков – Зацепила

Відеороботу виконавця переглянули майже 150 мільйонів користувачів.

2. Артур Пирожков – Алкоголичка

3. Время и Стекло – Дим

4. Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс

5. NK – Попа как у Ким

6. RASA – Пчеловод

7. GAYAZOV$ BROTHER$ – До встречи на танцполе

8. Billie Eilish – bad guy

9. Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА

10. Тима Белорусских – Витаминка

Найпопулярніші композиції у світі

1. Con Calma - Daddy Yankee & Snow

2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G — Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita

7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V

9. Billie Eilish — bad guy

10. Ariana Grande — 7 rings