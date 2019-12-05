Найпопулярніша музика на ютубі 2019 року: що слухали в Україні та світі
Відеохостинг представив перелік визнаних лідерів за кількість переглядів та лайків – YouTube Rewind 2019. Представники корпорації Google виокремили вплив латиноамериканської музики. Половина найпопулярніших кліпів представлена іспанською мовою.
Вже традиційно з року в рік найкращими відео визнають музичні роботи найпопулярніших світових виконавців. Лідери, які взірвали світовий хіт-парад, здобули понад мільярд переглядів.
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Найпопулярніші композиції в Україні
Український слухач вподобав чимало вітчизняних синглів. У цьому випадку аудиторія не підтримала світовий мейнстрім і не виокремила жодного латиноамериканського виконавця. Єдиний англомовний трек у цьому переліку – робота 17-річної епатажної співачки Біллі Айліш з Лос-Анджелеса.
1. Артур Пирожков – Зацепила
Відеороботу виконавця переглянули майже 150 мільйонів користувачів.
2. Артур Пирожков – Алкоголичка
3. Время и Стекло – Дим
4. Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс
5. NK – Попа как у Ким
6. RASA – Пчеловод
7. GAYAZOV$ BROTHER$ – До встречи на танцполе
8. Billie Eilish – bad guy
9. Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА
10. Тима Белорусских – Витаминка
Найпопулярніші композиції у світі
1. Con Calma - Daddy Yankee & Snow
2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
3. Anuel AA, KAROL G — Secreto
4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V