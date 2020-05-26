Найкращі фільми за рейтингом IMDb, які вже встигли підкорити світ

Кожного року експерти нагороджують найкращі кінострічки та їх творців преміями. Однак не завжди глядачі підтримують думку кінокритиків. Тому сервіс IMDb став своєрідним індикатором якості фільмів від кіноманів, які віддають свої голоси за ті стрічки, які справді підкорили їх.

Чимало людей звертають увагу на рейтинг IMDb, адже саме на цьому порталі зібрана думка мільйонів поціновувачів якісного кіно. Саме вони віддають свої голоси за улюблені стрічки та можуть поставити дизлайк тим фільмам, які не варті вашого часу. Наразі близько 5 мільйонів телепроєктів вже отримали свою оцінку. Та які з них здобули найбільшу популярність серед глядачів та очолили рейтинг найкращих фільмів усіх часів – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

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"Втеча із Шоушенка" (1993)

Рейтинг IMDb – 9,3

Головні актори: Тім Роббінс, Морган Фрімен, Боб Гантон, Вільям Седлер, Кленсі Браун, Жиль Беллоуз, Джеймс Вітмор

За сюжетом, успішний банкір Енді Дюфрейн отримав довічне ув'язнення за вбивство дружини та її коханця. Злочину він не вчиняв, а для того, щоб довести це у суді, йому потрібно повернутись до свого офісу. Великою проблемою на цьому шляху є ув'язнення в Шоушенку, звідки ніхто і ніколи не втікав. Та неприступні мури виявляються не такими вже й ізольованими від зовнішнього світу, що головному герою допомагає усвідомити його новий друг Ред.

Дивіться трейлер до фільму "Втеча із Шоушенка": відео

"Хрещений батько" (1972)

Рейтинг IMDb – 9,2

Головні актори: Марлон Брандо, Аль Пачіно, Джеймс Каан, Річард С. Кастеллано, Роберт Дюваль

Це одна з найпопулярніших кримінальних драм усіх часів. У центрі сюжету – сицилійська мафіозна родина, яка оселилась в Нью-Йорку. Дон Віто Корлеоне влаштовує гучне весілля для своєї доньки та пишається сином, який тільки повернувся з війни. Та, виявляється, Майкл не планує продовжити справу батька і не хоче бути причетний до кримінальних справ родича. Проте його думка змінюється, коли на батька вчиняється замах, а його колеги хочуть змінити правила гри.

Кінострічка стала культовою, а наступна частина фільму "Хрещений батько", яка вийшла у прокат у 1974 році, мала не менший успіх у глядачів.

Дивіться трейлер до фільму "Хрещений батько": відео

"Темний лицар" (2008)

Рейтинг IMDb – 9,0

Головні актори: Крістіан Бейл, Гіт Леджер, Кілліан Мерфі, Аарон Екгарт, Гері Олдмен, Меггі Джилленгол, Майкл Кейн

"Темний лицар" – знаменитий фільм про Бетмена, який став героєм для сотень жителів Готема та грозою для злочинного світу. Він успішно очищає вулиці свого рідного міста від грабіжників та злочинців. Однак все йде гладко, поки його суперником не стає Джокер. Цей лиходій не має ані страху, ані людей, якими дорожить, тому з легкістю наповнює Готем хаосом.

Дивіться трейлер до фільму "Темний лицар": відео

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"12 розгніваних чоловіків" (1957)

Рейтинг IMDb – 8,9

Головні актори: Генрі Фонда, Мартін Болсам, Лі Дж. Кобб, Джозеф Суїні, Ед Беглі, Джордж Восковек, Джон Фідлер, Е. Г. Маршалл, Джек Клаґмен, Ед Біннс

За сюжетом, 18-річний хлопець потрапляє на лаву підсудних. Йому загрожує довічне ув'язнення за вбивство. Після розгляду справи у суді доля хлопця опиняється в руках 12 присяжних. І в кожного з них є своя думка щодо того, чи насправді головний герой – вбивця.

Дивіться трейлер до фільму "12 розгніваних чоловіків": відео

"Список Шиндлера" (1993)

Рейтинг IMDb – 8,9

Головні актори: Ліам Нісон, Рейф Файнз, Бен Кінгслі, Ембет Девідц, Джонатан Сегал

Фільм "Список Шиндлера" заснований на реальних подіях, що трапились з успішним промисловцем Оскаром Шиндлером, який, як і всі, думав про прибутки та способи витрачання грошей. Та під час Другої світової війни його життя кардинально змінюється: з багатія він перетворюється на чоловіка, який рятує тисячі євреїв від смерті.

"Список Шиндлера", за словами кіноманів, – один з небагатьох фільмів, який здатен перевершити всі очікування глядачів.

Дивіться трейлер до фільму "Список Шиндлера": відео

"Володар перснів: Повернення короля" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,8

Головні актори: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Лів Тайлер, Вігго Мортенсен, Шон Астін, Кейт Бланшет, Джон Ріс-Девіс, Бернард Гілл, Біллі Бойд, Домінік Монаган, Орландо Блум

Всі любителі фентезі не приховують свого захвату від франшизи "Володар перснів". Особливу увагу глядачі приділили третій, останній частині трилогії режисера Пітера Джексона, за яку вони віддали найбільше схвальних відгуків.

Події фільму розвиваються дуже швидко, адже починається остання битва за Середзем'я. Фортеця Мінас-Тіріт ледь стоїть від атаки ворога. Та поки за стінами точить справжня боротьба, Саурон полює за двома гобітами – Фродо та Семом, які прагнуть за будь-яку ціну знищити перстень. І, здається, шанси на перемогу в головних героїв мізерні, однак все може змінитись з появою відважного Арагорна.

Дивіться трейлер до фільму "Володар перснів: Повернення короля": відео

"Кримінальне чтиво" (1994)

Рейтинг IMDb – 8,9

Головні актори: Джон Траволта, Ума Турман, Семюел Л. Джексон, Брюс Вілліс

"Кримінальне чтиво" став культовим фільмом усіх часів. А все тому, що кінострічка балансує між іронічною комедією та грубим фарсом у стилі Квентіна Тарантіно.

У центрі сюжету – бандити Вінсент Вега та Джулс Вінфілд, які працюють на кримінального авторитета Марселласа Воллеса. Між кривавими розбірками із боржниками боса вони проводять час у філософських бесідах. Та їхня історія тісно переплітається з іншими ключовими героями, зокрема, з дівчиною мафіозі Мією, яка ледь не гине від передозування, боксером Бутчом, що відмовляється виконувати забаганку Марселласа, та парочкою грабіжників Пампкі та Хані.

Дивіться трейлер до фільму "Кримінальне чтиво": відео

"Форрест Гамп" (1994)

Рейтинг IMDb – 8,8

Головні актори: Том Генкс, Робін Райт, Гері Сініз

Це дивовижна історія про американця Форреста Гампа, який мав проблеми у розвитку. Однак попри всі глузування однолітків він не тільки долає всі труднощі, але й досягає фантастичного успіху у кожній справі, за яку береться. Втікаючи від шкільних хуліганів Форрест показує блискавичну швидкість та стає футболістом. Спортивна кар'єра переривається війною. Однак і там американець відзначається та отримує нагороду. Отримавши військову пенсію, Форрест Гамп відкриває бізнес і здобуває успіх. Та всі мільярдні статки не тішать його, адже головною його метою не були гроші.

Дивіться трейлер до фільму "Форрест Гамп": відео

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"Початок" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,8

Головні актори: Леонардо Ді Капріо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Еллен Пейдж, Маріон Котіяр, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том Беренджер, Діліп Рао, Майкл Кейн

У цій кінострічці геніальна гра акторів та неймовірний сюжет, втілений Крістофером Ноланом, змусять поламати мізки кожного глядача.

За сюжетом, директор невеличкої фірми зі своїми колегами занурюються у чужі сни, щоб маніпулювати людьми. В ірреальному світі вони нав'язують свою думку іншим та впливають на хід подій. Одного разу команда отримує завдання, від якого залежить їхнє життя. Все, що потрібно – це переконати бізнесмена прийняти рішення, яке вигідне його конкурентам.

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"Бійцівський клуб" (1999)

Рейтинг IMDb – 8,8

Головні актори: Едвард Нортон, Бред Пітт, Гелена Бонем Картер

Американець Джек страждає на безсоння та шукає способи урізноманітнити нудне існування якимись пригодами. Саме в один з таких вечорів він зустрічає Тейлера Дердена. Чоловік переконаний, що саморуйнування – єдине призначення кожної людини. У суперечці Джек і Тейлер зчиняють бійку біля бару, залучаючи до насилля очевидців. Та вже після інциденту головні герої засновують таємний Бійцівський клуб, який здобуває шалену популярність. І все б йшло, як по маслу, якби Джек не дізнався таємницю, яка може змінити все.

Дивіться трейлер до фільму "Бійцівський клуб": відео

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