В Україні чималої популярності отримали турецькі серіали, які вражають східним колоритом та заплутаними історіями кохання. Тому журналісти LifeStyle 24 вирішили зробити добірку найпопулярніших телепроєктів, які вже встигли переглянути мільйони глядачів.

Рейтинг турецьких серіалів скласти вкрай складно, адже кожна з історій у цих стрічках знаходить свою аудиторію. Від "Величного століття" до "Вітру кохання" – LifeStyle 24 намагався врахувати всі кіносмаки глядачів.

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"Величне століття. Роксолана"

Рік виходу: 2011 – 2014

Актори: Халіт Ерґенч, Мер'єм Узерлі, Вахіде Перчин, Нур Феттахоґлу, Небахат Чехре, Окан Ялабик, Сельма Ерґеч, Філіз Ахмет

Цей серіал не випадково відкриває добірку LifeStyle 24. Все тому, що "Величне століття. Роксолана" став найдорожчим та найпопулярнішим телепроєктом в історії турецької кінематографії.

Серіал розповідає про кохання султана Сулеймана та української красуні Роксолани. Завдяки своєму інтелекту, жіночності та красі Хюррем підкорила серце чоловіка і стала однією з його дружин. У "Величному столітті" показано інтриги, які велись в палаці та гаремі, а також хитрих жінок, не готових поступатись своїм становищем.

Дивіться трейлер до серіалу "Величне століття. Роксолана": відео

"Величне століття. Нова володарка"

Рік виходу: 2015 – 2017

Актори: Берен Саат, Гюлья Авшар, Екін Коч, Анастасія Тсілімпоу, Нургюль Ешілчай, Фарах Зейнеп Абдуллах, Метін Акдюльгер

Після шаленого успіху "Величного століття. Роксолана" автори проєкту вирішили продовжити цю історію. У новому серіалі вони показали, як у XVII столітті до Османської імперії привозять красуню, яка стає фавориткою султана Ахмеда I Кесем. Її життя – повне пригод, які часто загрожують смертю, інтриг та пристрасті. Та ніщо не зупиняє Кесем, яка може стати наступницею Роксолани.

Дивіться трейлер до серіалу "Величне століття. Нова володарка": відео

"Корольок – пташка співоча"

Рік виходу: 2013 – 2014

Актори: Фахріє Евджен, Бурак Озчивит, Мехмет Озгюр, Еліф Іськендер

За жвавість головна героїня Фаріде отримала прізвисько Корольок. Після смерті матері, вона оселяється у французькому пансіоні, оскільки її батько на військовій службі не мав змоги доглядати за дитиною. Однак і він помирає, а Фаріде переїжджає до своєї тітки, де закохується у брата. Та їхня історія кохання буде сповнена багатьма труднощами.

Дивіться трейлер до серіалу "Корольок – пташка співоча": відео

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"Чорна любов"

Рік виходу: 2015 – 2017

Актори: Бурак Озчивит, Несліхан Атагюль, Каан Урганджиоглу

Непересічна історія кохання двох кардинально різних людей у серіалі "Чорна любов" або "Нескінченне кохання" вже встигла підкорити українців. Проти стосунків багатійки та бідняка виступали родичі та друзі головних героїв, тому, здавалось би, шанси створити міцну сім'ю були мізерними. Головних героїв все ж розлучають, однак їхні почуття видаються сильнішими.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорна любов": відео

"Рання пташка"

Рік виходу: 2018

Актори: Демет Оздемір, Джан Яман, Біранд Тунджа

Красуню Санем батьки називають ранньою пташкою, бо дівчина прокидається швидше за всіх у сім'ї. З роками ця звичка не змінюється, вона першою відкриває магазин, яким володіють її батьки. Бізнес перебуває на грані банкрутства, тому Санем пропонують вийти заміж за багатія. Однак у дівчини є краща ідея: вона влаштовується кореспондентом в одну компанію та привертає увагу двох братів, які є власниками. Історія Санем та Джана буде далеко непростою, проте зможе підкорити кожного.

Дивіться тизер до серіалу "Рання пташка": відео

"Вітер кохання"

Рік виходу: 2019

Актори: Акін Акінозу, Ебру Шахін, Сердар Озер, Серхат Тутумлуер, Айда Аксель

Головний герой Міран прагне помститись родині Шадоглу за смерть батьків. Однак він закохується в Реян, що аж ніяк не до вподоби його рідним. Тому чоловіку доведеться обирати: кохання чи план помсти, який він розробляв усе життя.

Дивіться трейлер до серіалу "Вітер кохання": відео

"Небесне кохання"

Рік виходу: 2010 – 2012

Актори: Мурат Юналміш, Бірче Акалай, Селен Сойдер, Ісіль Ючесой, Юльві Алачакаптан

Цей серіал, як і попередні, отримав багато схвальних відгуків серед глядачів. Він розкаже про боротьбу двох сестер за серце чоловіка. Автори проєкту розтягнули сюжет на понад 300 серій, кожна з яких змусить сумніватись, кого ж обере головний герой.

Дивіться трейлер до серіалу "Небесне кохання": відео