Найпопулярніші напрямки для подорожей у 2020 році: місця, що вражають красою

Популярний сервіс бронювання житла Airbnb дослідив, де туристи найчастіше бронювали житло за останні роки, і склали список місць, які найбільше манять мандрівників. Про те, які країни увійшли до переліку найпопулярніших напрямків для подорожей у 2020 році – читайте у матеріалі.

Мілвокі, США

На першій сходинці рейтингу від Airbnb опинилося місто, що розташоване лише у двох годинах їзди від Чикаго. Мілвокі є найчисленнішим за населенням містом у штаті Вісконсин.

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Місто стоїть на озері Мічиган, яке є доволі великим та радше нагадує море. Саме район озера вважається одним з найкрасивіших місць Мілвокі.



Місто стоїть на озері Мічиган / Фото: Unplash

Затятим автолюбителям радимо відвідати фантастичний музей мотоциклів Harley-Davidson. Велика компанія Harley-Davidson, що зараз відома у всьому світі, була започаткована саме у Мілвокі. Зараз компанія є найбільшим виробником мотоциклів у США. Крім того, вона входить до списку 500 найбільших компаній Америки.



Музей мотоциклів Harley-Davidson / Фото: Tripadvisor



Еволюція мотоциклів Harley-Davidson / Фото: Tripadvisor

Подорожуючи Мілвокі, відвідайте музей мистецтв. Його будівля розташована на березі озера і нагадує чи то крила, чи то хвіст кита.



Музей мистецтв Мілвокі / Фото: Аrchitime

Більше про надзвичайні музеї світу з неординарною архітектурою – читайте тут.

Також у Мілвокі щороку у першій половині липня проходить один з найбільших у світі музичних фестивалів – Summerfest.

Більбао, Іспанія

Місто розташоване на півночі Іспанії і має м'який клімат. Найнижча температура взимку досягає лише 4 градусів нижче нуля, а влітку максимальна температура доходить до +35. Поціновувачі готичної архітектури будуть вражені церквами і базиліками. Однак у місті не мало і сучасних будівель, що вразять мандрівників своєю футуристичністю.



Більбао, Іспанія / Фото: Рinterest

Попри те, що місто не є туристичним, там завжди знайдеться чим зайнятися: шопінг у торгових центрах, дегустація національної кухні, огляд визначних пам'яток або просто неспішна прогулянка набережною.

Дивіться фото: Пам'ятки Більбао (Фото: Рinterest)

Родзинкою міста є музей Соломона Гуггенгайма. Він розташований над набережною річки Нервьен та є унікальним музеєм сучасного мистецтва.

Бурірам, Таїланд

Одні з найзаповітніших релігійних мощей Таїланду лежать саме у провінції Бурірам. Окрім стародавніх руїн, провінція також стала спортивним центром: у 2018 році там відбулося відкриття змагань мотоциклістів MotoGP. Наступний марафон MotoGP запланований вже на березень 2020 року.



Найвідомішим пам'ятником є комплекс Фаном Рунг / Фото: Рinterest

Комплекс Фаном Рунг – це індуїстський храм та вражаючий витвір мистецтва, що зберіг традиції кхмерської архітектури. Будівля храму, зроблена з рожевого пісковику, прикрашена мотивами і символами з індуїстських і тайських звичаїв.



Комплекс Фаном Рунг – це індуїстський храм / Фото: Рinterest

Санбері, Австралія

У штаті Вікторія розташоване мальовниче місто Санбері. Його передмістя славиться красою природи, заводами, що виготовляють вино, та архітектурою вікторіанської епохи.



Санбері, Австралія / Фото: Unsplash

А у 2020 році у Мельбурні, що розташоване у декількох хвилинах їзди, відбудеться чемпіонат світу з футболу ICC T20.

Румунія

П'яту сходинку посідає Румунія, яка стала дуже популярною за останні два роки серед мандрівників. Це і не дивно, адже на території цієї країни є безліч мальовничих місць, серед яких важко обрати найгарніше. Подорож варто розпочати з унікальної високогірної траси Трансфагараш. Її довжина сягає 160 кілометрів і є однією з найгарніших у світі.



Траса Трансфагараш / Фото: Рinterest

Траса веде до ще одного фантастичного місця – озера Балео. Воно розташоване на висоті у 2024 метрів. Радимо подорожувати автомобілем, адже так ви зможете зупинятися в усіх наймальовничіших місцях Румунії.



Озеро Балео / Фото: Рinterest



Озеро Балео лежить на висоті у 2024 метрів / Фото: Рinterest

І, звісно, яка ж Румунія без графа Дракули та легенд про вампірів? Ця країна піклується про свою спадщину і добре зберегла замки та історичні пам'ятки. Замок Бран є найбільш обговорюваним у всьому світі, але він більш відомий під назвою замок Дракули. Хоча фактично Дракула там не проживав і дня, але відомий письменний Брем Стокер у своїй книзі "Дракула" зробив це місце популярним.

Легендарний замок Бран / Фото: Unplash

Ще одна зупинка – Грязьові вулкани. Але вони зовсім не схожі на класичні вулкани, що випльовують розпечену лаву. У Румунії вони маленькі і вибулькують з себе глину та грязюку. Біля них можна ходити і дуже близько роздивитися.



Грязьові вулкани у Румунії / Фото: Unplash

Сіань, Китай

Сіань – це одне з найдавніших міст Китаю, за попередніми розрахунками, його вік складає 3 тисячі років. Сіань був столицею Китаю протягом 13 династій і мав назву Чана, що у перекладі означало "стародавній світ". У давнину через місто проходив Великий Шовковий шлях, про який свідчать численні знахідки.



Сіань, Китай / Фото: Triplook

Місто зберегло у собі традиції та звичаї стародавнього Китаю, попри це Сіань динамічно розвивається не гірше за Шанхай чи Пекін.



Мальовничий Сіань / Фото: Triplook

Тисячі туристів з усього світу приїжджають до міста, аби подивитися на фантастичну знахідку – Теракотову армію. Її у 1974 році випадково знайшов селянин, коли рив колодязь. Це була гробниця китайського імператора Цинь Шихуана з цілою армією солдатів. Цікаво, що фігури були виконані у повний зріст і серед 8 тисяч солдатів не було знайдено жодної однакової фігури.



Теракотова армія у Сіані / Фото: Tripadvisor

Юджин, штат Орегон, США

Надзвичайно мальовниче місто Юджин розташоване у південній частині долини Вілламетт. Це місто вважається світовою столицею бігу. Саме там нерідко тренуються легкоатлети перед чемпіонатами та олімпіадами. Також неподалік Юджина, лише за 100 кілометрів, розташоване узбережжя Тихого океану.



Узбережжя Тихого океану / Фото: Tripadvisor



За 100 кілометрів розташоване узбережжя Тихого океану / Фото: Triplook

Якщо ж орендувати машину, то можна за 30 – 50 хвилин дістатися до ще одного мальовничого місця – Каскадних гір.



Каскадні гори, Орегон / Фото: Unplash

Люксембург

Попри невелику територію, Люксембург містить у собі безліч пам'яток. Там туристи можуть побачити архітектурні споруди різних епох, відвідати численні музеї та прогулятися мостами через річку Мозель.



Люксембург / Фото: Unplash

У Люксембурга завжди були сильні сусіди: Німеччина, Франція, Бельгія. До того, як країна отримала незалежність, вона встигла побувати під владою Італії, Іспанії, Нідерландів та Австрії. Попри це Люксембург зберіг свої культурні пам'ятки та історичні храми. Велика кількість яких виконана у готичному стилі.



Люксембург здобув незалежність у 1815 році / Фото: Unplash

Недалеко від центральної площі, у старому центрі Люксембурга, розташовується резиденція Великого Герцога Люксембурзького. Вона точно не залишить вас байдужими. Три частини люксембурзького палацу належать різним епохам і стилям. Права побудована у стилі іспанського відродження 16 століття, середня – 18 століття, а ліва частина – французького ренесансу 19 століття.



Резиденція Великого Герцога Люксембурзького / Фото: Way2day

Але окрім історичних будівель у Люксембурзі ви побачите і сучасні споруди. Наприклад, Національний музей історії та мистецтва. У ньому зберігаються картини люксембурзьких художників, а також цінні історичні пам'ятки: перші монети, зброя та обладунки воїнів.



Національний музей історії та мистецтва / Фото: Unplash

Гвадалахара, Мексика

Гвадалахара входить до трійки найважливіших міст Мексики і розташоване на південному заході країни. Його також називають "перлиною заходу" та "містом троянд", адже на території міста є велика кількість садів та парків.



Гвадалахара, Мексика / Фото: Рinterest

Подорожуючи містом, обов'язково треба побачити Кафедральний собор. Цій будівлі майже 500 років! Першу її частину почали будувати ще у 1541 році, однак його зруйнувала пожежа. Згодом храм пережив ще два землетруси і був повністю відбудований.



Кафедральний собор Гвадалахари / Фото: Рinterest

Вануату

Десятку найпопулярніших напрямків для подорожей у 2020 році закриває фантастично красиве місце. Швидше за все, ви ніколи не чули про Вануату. Це маленька країна, що розташована у південній частині Тихого океану. Вануату простяглася на 83 островах архіпелагу Нові Гебріди.

Дістатися до Вануату з України надзвичайно важко – туди літають лише місцеві авіалінії Air Vanuatu. Рейси здійснюються з Австралії та Нової Зеландії. Зате українцям для подорожі у Вануату не потрібна віза. Після прибуття туристам відкривають e-visa. Чим зайнятися у країні? Звісно, купатися в океані чи займатися дайвінгом.



Вануату / Фото: Weird Worm

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Незабутніх подорожей!