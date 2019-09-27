Найпопулярніші туристичні напрямки для подорожей восени

27 вересня світ відзначає День туризму. І ми знаємо, як відсвяткувати його незабутньо! Life Style24 розповість про найпопулярніші місця для осіннього відпочинку.

З настанням холодів все сильніше тягне сісти в автомобіль, запастись літрами какао з зефірками та поринути у незабутню подорож.

Про те, куди піти у Відні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Карпати

Якщо ви хочете насолодитися неймовірними краєвидами, то першою зупинкою нашого топу найкращих осінніх напрямків стануть українські Карпати. Гори перевернуть вашу уяву про відпочинок, адже там можна на повну відпочити душею, побути наодинці з природою та набратися сил на нові звершення.



Краса українських Карпат

Чому варто обрати Карпати? М'яка та комфортна погода, краса природи та порівняно нижчі ціни на відпочинок – це ті фактори, які схиляють туристів віддати перевагу українським Карпатам. Восени ви зможете піднятися у гори, побачити перший сніг, назбирати грибів або ж спробувати на собі дію лікувальних спа і лазень.

► Рахів є одним з найпопулярніших напрямів серед туристів, адже саме там відбувається щорічний фестиваль "Білого золота Карпат". Білим золотом там називають бринзу, яку гуцули виготовляють не один десяток років.



Фестиваль "Біле золото Карпат"

► Мукачево не менш популярне місце для осінніх подорожей. Це місто називають "перлиною Закарпаття". Вона по-справжньому вражає своєю європейською архітектурою та затишними вуличками. Крім цього, там є безліч пам'яток архітектури. Їх багато як у самому місті, так і за його межами. І хоча у Мукачеві немає високих гір, але є багато цікавих фестивалів. Тож сумувати точно не доведеться!



Мукачево славиться своїми фестивалями

► Озеро Синевир

На території Закарпаття розташовано 32 озера. Але найкрасивішим є озеро Синевир, яке ще називають "Морським оком Карпат" і це аж ніяк не безпідставно. Воно утворилося у післяльодовиковий період приблизно 10 тисяч років тому внаслідок перекриття річкової долини зсувами. Зараз воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, неподалік села Синевирська поляна. Його краса і велич просто вражають, а краєвиди навколо нього назавжди закарбуються у пам'яті.



Морське око Карпат – озеро Синевир

Львів

Ще одним важливим напрямком для подорожей восени стане культурна столиця України – Львів. Це місто просто створене для незабутньої осінньої подорожі, адже такої кількості смачної кави, гарячого шоколаду, пляцків та струделів ви не знайдете ніде. Львів славиться не лише фантастичним гастрономічним туризмом, але й величною архітектурою, яку годі й шукати в інший містах нашої країни.



Незабутній Львів

Цікаво! Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки – розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Чернівці

Місто часто порівнюють зі столицею Франції, називаючи "маленьким Парижем", або ж "українським Віднем чи Прагою". Однак цьому місту не потрібні ярлики, воно автентичне та унікальне. Чернівці можуть похизуватися найкрасивішим університетом, що внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Туристи з'їжджаються з різних точок світу, аби побачити Чернівецький національний університет наживо. Але це далеко не єдина пам'ятка, якою вражають Чернівці. Подорожуючи містом, обов'язково прогуляйтесь площами, яких у Чернівцях дійсно багато. А також, хоч на хвилинку зазирніть на вулицю Кобилянської. Це велика пішохідна вулиця, що має особливу атмосферу.



Вулиця Кобилянської у Чернівцях

Кіпр

Для тих, хто ще не встиг насолодитися сонцем та морем, і категорично не хоче відпускати літо, хорошим варіантом стане Кіпр. Тим паче, ця маленька країна розташована всього у трьох годинах польоту від України, але красою не поступається Туреччині чи Єгипту. Натомість ціни там дійсно на рівень нижче, особливо восени.



Фантастичний Кіпр

До слова, сезон у Кіпрі триває аж до листопада! Середня температура у вересні та жовтні тримається на рівні +27 .. +30 градусів за Цельсієм. Та навіть у листопаді там рідко змерзнеш, бо температура не падає нижче за +20. Нагадаємо, що українці можуть подорожувати на Кіпр без візи, а з запуском рейсів від лоукост-авіакомпаній, відпочинок став ще доступнішим!

Перельоти здійснює угорський лоукостер Wizz Air:



• Київ (Жуляни) – Ларнака;

• Львів – Ларнака.

Прага

Кнедлики, трдло й шоколадний "Захер" зігріють вашу душу у Празі. Це місто вважають одним з найкрасивіших міст Європи. Майже всі пам'ятки розташовані у центрі і їх легко можна обійти пішки. Чудовим місцем для прогулянки може стати острів Кампа у самісінькому центрі Праги, поруч з Карловим мостом. Цей острів створили штучно між річкою Влтавою і невеличким каналом Чертовкою. І попри те, що це дуже гарне місце, людей там небагато.



Прага – одне з найкрасивіших міст Європи

Дістатися Праги вам допоможе український лоукостер Sky Up:



• Львів – Прага з 17 жовтня

• Харків – Прага з 17 жовтня

Рим

Найкомфортніше гуляти Римом саме восени, бо у цю пору року там хороша погода. Однак за один день там може декілька разів вийти сонце та падати дощ. Тож споглядаючи на величний Колізей, не забудьте взяти дощовик. До слова, Колізей відкритий і у вечірній час з травня до кінця жовтня.



Найкомфортніше гуляти Римом саме восени

На жаль, лоукости не здійснюють прямих рейсів між Україною та Італією. А серед недешевих варіантів є лише італійська авіакомпанія Ernest Airline, що славиться своєю непунктуальністю. Тому радимо вам обрати рейс з пересадкою, наприклад, у Будапешті. Нещодавно Wizz Air відкрив пряме сполучення між Львовом та столицею Угорщини.

Вільнюс

Бюджетним аналогом Праги та Риму може стати європейський та затишний Вільнюс. Дістатися туди дуже легко, знов-таки – тим самим угорським Wizz Air. Приємною несподіванкою може стати ставлення литовців до українців, а також низькі ціни. До того ж, місто невелике – вдвічі менше за Київ. І обійти його вдасться всього за два дні, але вражень назбираєте на довгі місяці наперед.



Вільнюс удвічі менший за Київ

Про незвичні заборони для туристів за кордоном – дивіться тут.

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