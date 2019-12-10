Найпопулярніші зірки Instagram у 2019 році: хто увійшов до рейтингу

Всього за кілька тижнів весь світ зустрічатиме Новий 2020 рік. Тому, за традицією, у мережі з'являються все нові рейтинги, які підбивають підсумки року, який минає. Зокрема, опублікували рейтинг найпопулярніших зірок в соцмережі Instagram. Список не очолила Кайлі Дженнер.

Для створення рейтингу автори переглянули тисячі популярних акаунтів зірок. Враховували кількість підписників та загальну активність на сторінці. За результатами підрахунків експертів, лідером став футболіст Кріштіану Роналду. За його блогом стежать понад 192 мільйони людей, що й допомогло спортсмену здобути першість.

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Інстаграм-сторінку він створив ще у 2014 році. Відтоді Кріштіану Роналду залюбки ділився з прихильниками деталями своєї футбольної кар'єри, кадрами з відпочинку та родиною. Чималу популярність отримували і пікантні світлини, на яких спортсмен демонстрував бездоганне рельєфне тіло.

Другий щабель рейтингу посіла співачка Аріана Гранде. Популярності її блогу додали успішні хіти, які залюбки слухають меломани у всьому світі. Тому і за сторінкою Аріани стежить понад 168 мільйонів людей.

А от третє місце посіла не Кайлі Дженнер чи Кім Кардашян, як це прогнозували їхні прихильники, а голлівудський актор Двейн Джонсон. Його інстаграм-сторінка має понад 163 мільйони прихильників.

До п'ятірки найпопулярніших блогерів Instagram також увійшли співачка і акторка Селена Гомес і мільярдерка Кім Кардашян. А от її успішна сестра Кайлі посіла тільки шостий щабель рейтингу.

Хто очолив рейтинг найпопулярніших акторів в мережі: